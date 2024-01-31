«Никогда не прощу»: сестра убитой вместе с дочерью женщины с Кубани рассказала об их последнем дне и трагедии

— Была ли Надежда на связи в последние дни/часы перед смертью? Не делилась ли она с вами проблемами в семье?

— Последний раз я созванивалась с ней в этот день в 5 вечера, когда была у мамы, с маминого телефона. Все было хорошо, мы с ней договаривались, чтобы я приехала, посидела с Бэллой на неделю со своим ребенком, пока она будет проходить курс массажа, потому что у нее были проблемы со спиной. Я сказала ей: «Ты мне позвонишь, мы договоримся точно, когда мне надо приехать». А она ответила: «Я перезвоню тебе». И все. Это был наш последний разговор. А с мамой она разговаривала в этот же день в 20:15. Это у них был последний разговор, все было хорошо. Бэллочка прыгала в трусишках на кровати, Надя сидела, у нее не было плохого настроения, не была чем-то озабочена. Она была в нормальном расположении духа, без каких-либо горестей и переживаний. Она просто сказала: «Мам, я сейчас переписываюсь, позвоню тебе чуть позже. И больше не перезвонила.

— Как вы узнали о смерти сестры? Заподозрили ли сразу ее сожителя или не было мыслей о том, что это он мог совершить убийство?

— На утро она перестала отвечать на СМС. Мы писали ей в течение всего дня, мало ли какая ситуация, может быть, разрядился телефон, она уехала, ушла на работу и не зарядила его. Может быть, сломался, еще что-то - все бывает в этой жизни. Поэтому мы не обратили сразу внимания, но, когда она уже не отвечала до четырех вечера, мы с мамой уже забили тревогу, потому что это странно, это на нее не похоже. В 17:18 я написала Бислану с просьбой о том, чтобы он поехал и посмотрел, как они. На что он ответил: «Да, хорошо, конечно, я сегодня с утра к ней приезжал, но она мне не открыла. Возможно, ее не было дома». Я подумала, что она правда уехала, может быть, в этот момент она гуляла с Бэллой в 11 утра.

Он приехал к ним, по его словам, в 21:44. Написал, что она жива-здорова, просто не хочет ни с кем общаться, у нее нет настроения, она заплаканная. Но он описал поведение, которое не свойственно моей сестре, поэтому мы с мамой сразу выехали из Кропоткина в ночь, где-то в 22:00. Дорога не близкая, примерно до Краснодара нам ехать два часа, и по городу до Нади еще час. В общей сложности дорога занимает три часа, это без пробок. Мы выехали и когда подъехали к Краснодару, нам сотрудники полиции сообщили о том, что квартира сгорела вместе с Надей.

— Почему, как вы думаете, подозреваемый решил увезти ребенка? Почему не оставил тело в квартире вместе с ее матерью?

— Я думаю, что, если бы мы не приехали в этот день, он бы и Надю увез. Просто из-за того, что мы уже выехали, ничего ему не оставалось, кроме того, как сжечь квартиру. Я не знаю никаких его мотивов.

— Насколько мне известно, пока причина конфликта между Надеждой и ее сожителем, который привел к трагедии, не установлена. Есть ли у вас предположения? Почему они могли поссориться?

— Думаю, что, скорее всего, Надя нашла какую-то очередную его бабу.

— То есть у него были какие-то измены все-таки?

— Конечно, все время она находила постоянные переписки с какими-то женщинами, девушками. Я не знаю, как описать. Они из-за этого ругались.

— То есть даже будучи не в отношениях, Надежда его ревновала все равно?

— На тот момент мы уже узнали, что они были снова в отношении. То есть они возобновили их буквально в последние полтора месяца. Но мы не знали об этом, потому что мы с мамой были против. Общаться насчет ребенка — это одно, а возобновлять роман — это совершенно другое. Поэтому этим она с нами не поделилась, но рассказала двум подружкам, с которыми постоянно общалась. И они мне это сообщили уже после смерти, когда я не понимала, что могло стать причиной их конфликта.

— Какое наказание ждете для подозреваемого?

— Пожизненное. Не меньше, чтобы он сгнил в этой тюрьме.

— Простить никогда не сможете?

— Никогда не прощу, какое прощение? Он убил своего ребенка, он убил мою племянницу, которая была беззащитна, он убил мою сестру. Как может вообще рука на женщину подняться? Как можно задушить холоднокровно руками своего ребенка? Как можно задушить женщину, с которой он был на протяжении семи лет, морочил ей голову, параллельно ведя отношения с другими?

Портал «Страсти» попросил прокомментировать произошедшее в Краснодаре экспертов.

Криминалист, полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов: «К сожалению, повторяется одно и то же. Опять же родил ребенка, но он, я так понимаю, для подозреваемого был нежеланный. Но это не повод для того, чтобы убивать и бывшую сожительницу, и малолетнюю дочь. Это вообще за гранью. Это подчеркивает, что этот недочеловек, животное, существо не имеет никаких принципов, устоев в жизни, души, сердца, вообще ничего. Это просто живое существо. К сожалению, к огромному сожалению, сейчас таких становится все больше и больше. Я не знаю, чем это связано, но мы видим очень часто и слышим о домашнем насилии, об издевательствах над своими родными и близкими. По данному конкретному индивидууму - я считаю, что здесь должно быть проведено следствие в полном объеме, назначены все экспертизы. Естественно человек должен понести заслуженное наказание - пожизненное заключение с содержанием в колонии особого режима. Я думаю, что подозреваемый всю жизнь был абсолютно вменяемым, нормальным и спокойным. При этом при всем был дееспособен. В одну секунду он не может стать не дееспособен. Вот на это, конечно, надо будет и общественности, и прессе обратить особое внимание».

Судмедэксперт Юрий Кириленков: «В данном случае речь об аффекте идти не может. Аффект – это сильное душевное волнение, вызванное противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а их две. Даже если и предположить аморальное поведение первой жертвы (девушки), то о каком аморальном поведении ребенка может идти речь? Кроме этого, после убийства Бислан совершал обдуманные целенаправленные действия, направленные на сокрытие следов преступления - закапывание трупа ребенка, сжигание трупа матери ребенка, что по у него не вышло по счастливой случайности. Сымитировать аффект невозможно! Возможность виляния родственников убийцы на результат экспертиз не исключается, но делу был придан резонанс, после которого искажение результатов экспертизы может быть только экспертами, находящимися в стоянии аффекта».

Жертва домашнего насилия Светлана Грачева: «Это жуткая история показывает еще раз, к чему может привезти домашнее насилие. Такое зверство должно быть максимально наказано и оправданий этому быть не может».