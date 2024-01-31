«Никогда не прощу»: сестра убитой вместе с дочерью женщины с Кубани рассказала об их последнем дне и трагедии
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В Краснодарском крае 28 января прошли двойные похороны. Близкие попрощались с 27-летней Надеждой и ее двухлетней дочерью Бэллой, которых, по версии следствия, хладнокровно убил сожитель женщины. 17 января семья отмечала день рождения ребенка, а через несколько суток после этого мать перестала выходить на связь. Предварительно, между ней и бывшим сожителем Бисланом произошел конфликт, в ходе которого он задушил сначала ее, а затем малышку. После этого, чтобы скрыть преступление, подозреваемый поджег квартиру, а тело девочки вывез из города и закопал в лесу в Адыгее.
Труп россиянки нашли в квартире после пожара. На тот момент у близких еще теплилась надежда на то, что хотя бы девочка осталась жива. Но вскоре и она была обнаружена мертвой. Бислана довольно быстро разоблачили и арестовали. Мотивы расправы мужчина до сих пор не раскрывает, но у семьи погибших есть версия. Портал «Страсти» один из первых поговорил родной сестрой в погибшей Надежды Викторией и узнал предполагаемый мотив и все подробности случившегося.
— Виктория, соболезную вашей утрате. Расскажите, вы были близки с сестрой?
— Мы были очень близки, всегда вместе, всем делились друг с другом.
— Каким она была человеком? Какой ее запомнили родные?
— Она была трудолюбивая, целеустремленная, была очень хорошей мамой, она всегда переживала за ребенка, водила ее на все развивашки, которые только можно. В бассейн она ее водила еще с самого рождения. Была ответственная, работящая, хваталась за любую работу, потому что... поддержки по сути как таковой у нее не было. Родители помогали ей холодильник забить, одеться. Остальное все было на ней. Она взяла ипотеку буквально полгода назад после своего дня рождения. Еще одну квартиру двушку побольше хотела, чтобы им с малышкой было места побольше. Работала и нянечкой, детей в школу водила со своего дома, когда родители были на работе, и уборщицей в этой же компании, и ходила до знакомых, убиралась у них дома, подрабатывала клиниром. Постоянно везде с ней была Бэлла, никто не был против этого, она зарабатывала просто любыми способами, которые были только возможны.
— До встречи с подозреваемым в убийстве она встречалась с мужчинами со сложным характером? Возможно, состояла в абьюзивных отношениях?
— Нет. И Бислан не являлся изначально человеком со сложным характером. Все было у них более-менее адекватно.
— С вашей сестрой обвиняемый познакомился пять лет назад. Как это произошло, при каких обстоятельствах?
— Познакомились они пять лет назад в социальных сетях и начали встречаться.
— Наверняка она вас представляла. Каким он вам показался при первой встрече?
— Конечно. Обычный, общительный. Если честно, я первую встречу не помню, потому что это было очень давно. Это было в 2016-м году, я даже не вспомню, как это было, когда это было. Но он всегда был отзывчивый, добрый, не отказывал ни в чем. То есть, например, отвезет куда надо. Он встречал нас, нашего отца с вокзала, когда приезжали, был у меня на свадьбе, был на свадьбе у нашей тети. У нас были хорошие отношения, он был вхож нашу семью.
— А вы не замечали с ним в принципе на протяжении всего этого времени какое-то агрессивное поведение? Возможно, много выпивал или что-то подобное?
— Он никогда не пил и не курил. Это были его принципы.
— Тяжело ли Надежда переживала расставание с ним, когда была беременна? Не было ли у нее мыслей сделать аборт?
— Нет, мыслей сделать аборт у нее не было. Она хотела ребенка, потому что она была готова к детям. У нее не было даже мыслей избавиться от малыша. Она максимально оберегала ребенка даже во время беременности, потому что, когда были какие-то трудности, она всегда была под наблюдением врачей, всегда ездила на УЗИ, смотрела, проверяла, все ли хорошо. А расставание она, конечно, переживала тяжело, потому что это нелегко, вы сами понимаете. Когда ты с человеком встречаешься на протяжении долгого времени, в течение пяти лет, и он тебя оставляет, когда узнает, что ты беременна… Это, конечно, нелегко. И слезы были, и все, что можно было. Конечно, она и рыдала, и не знала, как ей дальше быть, как она справится, но... По итогу, она потом взяла себя в руки, и все было хорошо.
— Вы помогали сестре после рождения дочери? Как изменилась жизнь в вашей семье после появления малышки?
— Они часто приезжали к нам. Мы с мамой часто ездили, забирали их из Краснодара, привозили домой в Кропоткин. Навещали их постоянно. У меня ребенок старше Бэллы на полгода. Мы вместе с детьми гуляли в Краснодаре на площадках, ездили по торговым центрам и все было хорошо.
— Спустя пять месяцев подозреваемый вернулся к Надежде. Она сразу его приняла?
— Он просто стал чаще приезжать. О каком-то начале отношений заново речи не шло, просто он хотел общаться с ребенком. Это не было так, что он вернулся, они возобновили отношения, - нет. Они просто стали общаться, как родители. Он пытался проявиться и раньше, но когда было пять месяцев Белле, Надя уже согласилась (на возобновление отношений – прим. «Страсти»).
— А вы удивились, узнав о его возвращении, как восприняли новость?
— Нет, он пытался все это время как-то увидеться, встретиться, поэтому мы в принципе не были удивлены, что он захотел общаться. Он как бы и ранее хотел, но она не позволяла. А потом мы все поговорили и решили, что если он хочет общаться с ребенком, то зачем отнимать отца? Даже если он будет появляться раз в несколько недель, раз в неделю, то все равно ребенок будет видеть своего родного отца. Вы понимаете, что для девочки все равно отец - это тоже важный родитель.
— Помогал ли отец девочки деньгами? Участвовал ли полноценно в воспитании?
— В последний год он присылал ей по 10 тысяч рублей в месяц. Мог прислать, мог не прислать. Когда она ему писала, что ей необходимо, например, какие-то лекарства, он скидывал. Знаете, если она ему напишет, что препарат стоит 590 рублей, он скидывает ей 600 рублей. Не было такого, что она ему написала, лекарство стоит 500 рублей, а он ей несколько тысяч перевел. Подарки, если она ему говорила, что надо заказать, например, скидывала ему ссылки на маркетплейсы, где выбирала игрушки или что ей нужно, он мог заказать. Но она в целом старалась у него так ничего не просить — ждала, когда это пойдет от него, изнутри. Чтобы у него самого возникло желание купить ребенку игрушку какую-нибудь. Вот в последний раз, у Беллы 17 января был день рождения, она ему скинула товары, которые были бы малышке интересны, и это был его подарок. Там на 1300 рублей он заказал какие-то развивашки.
— По вашему рассказу создается впечатление, что он был вполне нормальным и даже участвующим отцом.
— Не скажу, что прямо участвующим, но никакой агрессии за ним не наблюдалось. Он приезжал сидел с ребенком, когда нужно было. Плохо он к Бэлле не относился, никогда не было такого, что он бил ее. Возможно, он немного холодновато к ней относился, - это да. Когда человек 24 на 7, могу сказать по своему опыту, знаю, как мой муж относится к моему ребенку, - это одно. А когда ты приезжаешь раз в неделю, два раза в месяц к ребенку, - это другое. Он просил Надю скинуть фотографии, когда он приезжал, скинуть видео, как она, что она. Ну, прям дикой любви, конечно, я за ним никогда не замечала. Иногда спрашивал, конечно, но... Так скажем, постольку-поскольку.
— Была ли Надежда на связи в последние дни/часы перед смертью? Не делилась ли она с вами проблемами в семье?
— Последний раз я созванивалась с ней в этот день в 5 вечера, когда была у мамы, с маминого телефона. Все было хорошо, мы с ней договаривались, чтобы я приехала, посидела с Бэллой на неделю со своим ребенком, пока она будет проходить курс массажа, потому что у нее были проблемы со спиной. Я сказала ей: «Ты мне позвонишь, мы договоримся точно, когда мне надо приехать». А она ответила: «Я перезвоню тебе». И все. Это был наш последний разговор. А с мамой она разговаривала в этот же день в 20:15. Это у них был последний разговор, все было хорошо. Бэллочка прыгала в трусишках на кровати, Надя сидела, у нее не было плохого настроения, не была чем-то озабочена. Она была в нормальном расположении духа, без каких-либо горестей и переживаний. Она просто сказала: «Мам, я сейчас переписываюсь, позвоню тебе чуть позже. И больше не перезвонила.
— Как вы узнали о смерти сестры? Заподозрили ли сразу ее сожителя или не было мыслей о том, что это он мог совершить убийство?
— На утро она перестала отвечать на СМС. Мы писали ей в течение всего дня, мало ли какая ситуация, может быть, разрядился телефон, она уехала, ушла на работу и не зарядила его. Может быть, сломался, еще что-то - все бывает в этой жизни. Поэтому мы не обратили сразу внимания, но, когда она уже не отвечала до четырех вечера, мы с мамой уже забили тревогу, потому что это странно, это на нее не похоже. В 17:18 я написала Бислану с просьбой о том, чтобы он поехал и посмотрел, как они. На что он ответил: «Да, хорошо, конечно, я сегодня с утра к ней приезжал, но она мне не открыла. Возможно, ее не было дома». Я подумала, что она правда уехала, может быть, в этот момент она гуляла с Бэллой в 11 утра.
Он приехал к ним, по его словам, в 21:44. Написал, что она жива-здорова, просто не хочет ни с кем общаться, у нее нет настроения, она заплаканная. Но он описал поведение, которое не свойственно моей сестре, поэтому мы с мамой сразу выехали из Кропоткина в ночь, где-то в 22:00. Дорога не близкая, примерно до Краснодара нам ехать два часа, и по городу до Нади еще час. В общей сложности дорога занимает три часа, это без пробок. Мы выехали и когда подъехали к Краснодару, нам сотрудники полиции сообщили о том, что квартира сгорела вместе с Надей.
— Почему, как вы думаете, подозреваемый решил увезти ребенка? Почему не оставил тело в квартире вместе с ее матерью?
— Я думаю, что, если бы мы не приехали в этот день, он бы и Надю увез. Просто из-за того, что мы уже выехали, ничего ему не оставалось, кроме того, как сжечь квартиру. Я не знаю никаких его мотивов.
— Насколько мне известно, пока причина конфликта между Надеждой и ее сожителем, который привел к трагедии, не установлена. Есть ли у вас предположения? Почему они могли поссориться?
— Думаю, что, скорее всего, Надя нашла какую-то очередную его бабу.
— То есть у него были какие-то измены все-таки?
— Конечно, все время она находила постоянные переписки с какими-то женщинами, девушками. Я не знаю, как описать. Они из-за этого ругались.
— То есть даже будучи не в отношениях, Надежда его ревновала все равно?
— На тот момент мы уже узнали, что они были снова в отношении. То есть они возобновили их буквально в последние полтора месяца. Но мы не знали об этом, потому что мы с мамой были против. Общаться насчет ребенка — это одно, а возобновлять роман — это совершенно другое. Поэтому этим она с нами не поделилась, но рассказала двум подружкам, с которыми постоянно общалась. И они мне это сообщили уже после смерти, когда я не понимала, что могло стать причиной их конфликта.
— Какое наказание ждете для подозреваемого?
— Пожизненное. Не меньше, чтобы он сгнил в этой тюрьме.
— Простить никогда не сможете?
— Никогда не прощу, какое прощение? Он убил своего ребенка, он убил мою племянницу, которая была беззащитна, он убил мою сестру. Как может вообще рука на женщину подняться? Как можно задушить холоднокровно руками своего ребенка? Как можно задушить женщину, с которой он был на протяжении семи лет, морочил ей голову, параллельно ведя отношения с другими?
Портал «Страсти» попросил прокомментировать произошедшее в Краснодаре экспертов.
Криминалист, полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов: «К сожалению, повторяется одно и то же. Опять же родил ребенка, но он, я так понимаю, для подозреваемого был нежеланный. Но это не повод для того, чтобы убивать и бывшую сожительницу, и малолетнюю дочь. Это вообще за гранью. Это подчеркивает, что этот недочеловек, животное, существо не имеет никаких принципов, устоев в жизни, души, сердца, вообще ничего. Это просто живое существо. К сожалению, к огромному сожалению, сейчас таких становится все больше и больше. Я не знаю, чем это связано, но мы видим очень часто и слышим о домашнем насилии, об издевательствах над своими родными и близкими. По данному конкретному индивидууму - я считаю, что здесь должно быть проведено следствие в полном объеме, назначены все экспертизы. Естественно человек должен понести заслуженное наказание - пожизненное заключение с содержанием в колонии особого режима. Я думаю, что подозреваемый всю жизнь был абсолютно вменяемым, нормальным и спокойным. При этом при всем был дееспособен. В одну секунду он не может стать не дееспособен. Вот на это, конечно, надо будет и общественности, и прессе обратить особое внимание».
Судмедэксперт Юрий Кириленков: «В данном случае речь об аффекте идти не может. Аффект – это сильное душевное волнение, вызванное противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а их две. Даже если и предположить аморальное поведение первой жертвы (девушки), то о каком аморальном поведении ребенка может идти речь? Кроме этого, после убийства Бислан совершал обдуманные целенаправленные действия, направленные на сокрытие следов преступления - закапывание трупа ребенка, сжигание трупа матери ребенка, что по у него не вышло по счастливой случайности. Сымитировать аффект невозможно! Возможность виляния родственников убийцы на результат экспертиз не исключается, но делу был придан резонанс, после которого искажение результатов экспертизы может быть только экспертами, находящимися в стоянии аффекта».
Жертва домашнего насилия Светлана Грачева: «Это жуткая история показывает еще раз, к чему может привезти домашнее насилие. Такое зверство должно быть максимально наказано и оправданий этому быть не может».