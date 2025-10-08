Судмедэксперт Козылбаев поделился, что можно узнать про человека при вскрытии

Врач-судмедэксперт Виктор Козылбаев поделился, что вскрытие может рассказать про человека. По словам специалиста, в ходе процедуры выявляются заболевания, травмы, вредные привычки и некоторые особенности образа жизни.

Главная цель вскрытия – определить причину смерти. Процедура позволяет установить время наступления смерти, но не только – эксперт сделает выводы о здоровье человека, вредных привычках, образе жизни.

«С помощью вскрытия врач-судмедэксперт устанавливает причину смерти и не только, узнает о здоровье человека при жизни. Например, можно выявить заболевания, травмы, отравления и другие патологии. По состоянию органов и тканей становятся понятны привычки человека: курил ли он, употреблял ли алкоголь или наркотики. Например, изменения в лёгких говорят о курении, а уровень токсинов в органах указывает на отравление алкоголем или другими веществами. Также можно узнать о питании, физической активности и других особенностях образа жизни», - рассказал Козылбаев.

Эксперт также ответил на волнующий вопрос – может ли тело шевелиться после смерти. Ответ судмедэксперта однозначный – нет.

«После биологической смерти человеческое тело перестаёт двигаться. Иногда после смерти происходят непроизвольные сокращения мышц, которые можно принять за движение. Это связано с физико-химическими изменениями в организме. Однако такие явления не говорят о жизни», - сказал специалист.

Как выглядит рабочий день судмедэксперта, какие запреты и опасности есть в профессии, что за инструментарий используется для проведения вскрытия, читайте в интервью Виктора Козылбаева сайту «Страсти».