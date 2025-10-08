«Я исследовал 10 000 трупов»: судмедэксперт Виктор Козылбаев об опасности работы и запретах в профессии

Профессия «судмедэксперт» – на стыке медицины, криминалистики и юриспруденции. Процесс обучения длительный: шесть лет в вузе и два года в ординатуре. Врач-судмедэксперт занимается установлением причины смерти и помогает следователям выйти на след преступника, от его заключения в прямом смысле зависит судьба человека и любая ошибка может повлиять на ход расследования. Как выглядит рабочий день специалиста, какие запреты и опасности есть в профессии, сайту «Страсти» рассказал судмедэксперт Виктор Козылбаев.

Судмедэксперт – это врач, юрист или криминалист? В чем заключается суть работы? Какое образование нужно и долго ли этому обучаться?

Суть работы врача судмедэксперта заключается в проведении судебно-медицинских экспертиз для расследования преступлений, установления причин смерти, определения характера и тяжести травм, а также в выдаче заключений по медицинским вопросам в рамках судебных разбирательств.

Для того, чтобы стать судмедэкспертом, необходимо иметь высшее медицинское образование, затем пройти специализацию по судебной медицине. Обучение включает в себя шесть лет в медицинском вузе и еще два в ординатуре по специальности «Судебная медицина». В целом это длительный процесс, требующий глубокого изучения медицины и специфических аспектов судебной экспертизы.

Я окончил Кировскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Затем поступил в Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. Являюсь членом Ассоциации судебно-медицинских экспертов России. Был награжден почетной грамотой и памятной медалью за вклад в государственную судебно-экспертную деятельность и в связи со 100-летием со дня образования «Бюро СМЭ».

Как выглядит рабочий день судмедэксперта? По каким принципам делают вскрытие?

Рабочий день судмедэксперта может включать в себя различные задачи, связанные с проведением судебно-медицинских экспертиз и расследованием преступлений. Сначала он знакомится с материалами дела, включая осмотр места происшествия, медицинские документы, затем может проводить экспертизы для установления причин смерти, характера и тяжести травм, времени наступления смерти, идентификации личности и другие. Следующий этап – вскрытие, оно требуется для определения причины смерти. Это сложная процедура, требующая глубоких знаний в области медицины и судебной экспертизы. Свои выводы специалист излагает в заключении. Иногда приходится консультировать правоохранительные органы по вопросам, связанным с проведением экспертиз и расследованием преступлений. В некоторых случаях судмедэксперт может быть вызван в суд для дачи показаний или разъяснения своих выводов.

Что касается вскрытия, оно включает в себя ряд процедур, начиная от внешнего осмотра тела до детального изучения внутренних органов. Все этапы вскрытия фиксируются в протоколе, чтобы обеспечить возможность повторного анализа и проверки результатов.

Помните ваше первое дело? Какое оно? Какие были эмоции?

Да, несомненно! Было очень эмоционально, подошел к исследованию биологического объекта со всей сосредоточенностью и внимательностью. Пожалуй, этот день я никогда не забуду.

Присутствовало эмоциональное напряжение и было осознание важности своей роли в расследовании. Все это преодолел с помощью настроя на работу и, выполняя строгие инструкции, которые содержатся в нормативных документах.

Как по телу вы определяете смерть и привычки людей? Что вскрытие может рассказать про человека? Тело может шевелиться после смерти?

С помощью вскрытия врач-судмедэксперт устанавливает причину смерти и не только, узнает о здоровье человека при жизни. Например, можно выявить заболевания, травмы, отравления и другие патологии. Также вскрытие помогает определить время смерти, что важно для расследования преступлений. По состоянию органов и тканей становятся понятны привычки человека: курил ли он, употреблял ли алкоголь или наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Например, изменения в лёгких говорят о курении, а уровень токсинов в органах указывает на отравление алкоголем или другими веществами. Также можно узнать о питании, физической активности и других особенностях образа жизни.

После биологической смерти человеческое тело перестаёт двигаться. Иногда после смерти происходят непроизвольные сокращения мышц, которые можно принять за движение. Это связано с физико-химическими изменениями в организме. Однако такие явления не говорят о жизни.

Какая смерть самая страшная, а какая, наоборот, самая безболезненная и быстрая?

Философский и этический вопрос о том, какая смерть самая страшная, а какая самая безболезненная и быстрая, не имеет однозначного ответа. Это зависит от многих факторов, включая индивидуальные переживания, культурные и религиозные убеждения. В общем смысле, внезапная и насильственная смерть может восприниматься как более страшная, в то время как смерть в глубокой коме или в результате мгновенного несчастного случая может рассматриваться как более безболезненная и быстрая.

Можно ли судмедэкспертам общаться с родственниками умерших?

Нам, судмедэкспертам, разрешено общаться с родственниками умерших, но такое общение обычно ограничено необходимостью предоставления информации, которая требуется для оформления документов или для понимания обстоятельств смерти. В таких случаях специалисты должны соблюдать тактичность и учитывать эмоциональное состояние родственников. Основное внимание судмедэкспертов сосредоточено на проведении профессиональных исследований (аутопсий) и выдаче заключений, основанных на медицинских и юридических нормах.

Случалось, что после вашей работы оправдывали потенциального преступника?

Судмедэксперты не занимаются оправданием или обвинением потенциальных преступников. Моя основная задача немного другая, но я всегда отслеживаю, как складывается то или иное дело, до вынесения решения суда. В моей практике, а на минуточку, я исследовал примерно 10 000 трупов, преступники всегда получали достойное наказание за свои проступки перед обществом.

Реально ли поменять причину смерти?

Изменить причину смерти возможно в случае, если будут обнаружены новые обстоятельства или доказательства, которые могут повлиять на первоначальное заключение судмедэксперта. Это может произойти в результате дополнительных исследований или экспертиз. Однако такие изменения должны быть обоснованы и подкреплены соответствующими медицинскими данными. В любом случае все изменения официальной причины смерти проводятся в рамках законодательства и с соблюдением медицинских и юридических норм.

Ошибка судмедэксперта – какая у нее цена?

Ошибка судмедэксперта может иметь серьёзные последствия, включая искажение истинной причины смерти и, как следствие, неправильное определение обстоятельств произошедшего. Это может повлиять на решение юридических вопросов, например, на ход расследования преступления или выплату компенсаций в случае судебных исков. Кроме того, ошибка может подорвать доверие к судебной системе и экспертному сообществу в целом. Поэтому крайне важно, чтобы заключения судмедэкспертов были максимально точными и обоснованными.

Судмедэксперты раскрывают дела?

Судмедэксперты не раскрывают дела в прямом смысле этого слова, как, например, следователи или оперативные сотрудники. Их основная задача — проведение судебно-медицинской экспертизы, которая включает в себя исследование тел умерших и установление причин смерти. На основании их заключений следователи могут делать выводы и продвигаться в расследовании, но непосредственно раскрытием дел судмедэксперты не занимаются.

В чем опасность работы? Можно ли подцепить вирусы от трупов? По статистике, у 40% патологоанатомов был туберкулез – если есть мера защиты, почему так происходит? ВИЧ, гепатит – тоже можно подцепить?

Работа судмедэксперта и патологоанатома связана с определёнными рисками для здоровья, включая возможность заражения различными инфекциями. Среди них — туберкулёз, ВИЧ и гепатит.

Опасность работы заключается в потенциальном контакте с биологическими жидкостями и тканями, которые могут содержать патогены. Чтобы минимизировать риски, специалисты используют средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, маски, защитные очки и халаты. Однако несмотря на все меры предосторожности, полностью исключить возможность заражения нельзя.

Туберкулёз действительно диагностировался у значительной части патологоанатомов в прошлом, что может быть связано с особенностями работы и необходимостью соблюдения дополнительных мер предосторожности, включая регулярные медицинские осмотры.

Для защиты от инфекций, таких как ВИЧ и гепатит, важно строго соблюдать все протоколы безопасности, использовать одноразовые инструменты и регулярно проходить медицинские обследования. Однако, несмотря на все меры, риск заражения остаётся, поэтому профессия судмедэксперта и патологоанатома требует высокого уровня профессионализма и ответственности в вопросах соблюдения техники безопасности.

Есть ли запреты в профессии? Например, женщинам запрещены длинные ногти?

Да, в профессии врача-судмедэксперта, как и в других медицинских специальностях, есть определённые требования и правила, связанные с соблюдением гигиены и техники безопасности. В некоторых медицинских учреждениях может быть установлен запрет на длинные ногти у сотрудников, так как они могут способствовать скоплению грязи и бактерий, что повышает риск заражения инфекциями.

Сами боитесь смерти?

На данном этапе жизни я еще не до конца понимаю вопрос о смерти. Возможно, это связано с молодым возрастом. Но работа врачом-судмедэкспертом привносит свои отпечатки в отношении к смерти.

Вопрос о страхе смерти достаточно глубок и индивидуален. Страх или отношение к смерти может зависеть от многих факторов, включая личные убеждения, мировоззрение, жизненные ценности и опыт. У каждого человека свой путь и свои приоритеты, которые формируют его отношение к этому вопросу. Для кого-то смерть может быть лишь одним из аспектов жизни, который принимается как неизбежная часть бытия, в то время как для других она может представлять собой нечто более тревожное и неизведанное.

Трупы, экспертизы, суды. Что вам помогает не думать о работе? Или не получается?

Чтобы отвлечься от рабочих моментов, связанных с расследованиями, экспертизами и судебными делами, я стараюсь уделять время различным занятиям. Например, это может быть чтение художественной литературы, просмотр фильмов или сериалов, которые не связаны с моей работой, а также общение с друзьями и близкими. Кроме того, я практикую физическую активность, которая помогает мне снять напряжение и переключиться на другие мысли. Иногда рисую, тоже помогает хорошо отвлечься.

Однако иногда бывает сложно полностью отвлечься от работы, особенно в сложных или эмоционально насыщенных случаях. В таких ситуациях важно находить баланс между работой и отдыхом, чтобы избежать выгорания. Иногда не получается.

Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?

Страсть для меня — это сильная увлечённость чем-либо, будь то работа, хобби, отношения или идея. В контексте работы это может быть глубокое погружение в проект, когда я полностью сосредотачиваюсь на задаче, забывая об окружающем мире. Однако важно находить баланс, чтобы не допустить выгорания и сохранить гармонию между работой и личной жизнью. Страсть может как мотивировать и вдохновлять, так и привести к чрезмерной нагрузке, если не уметь вовремя остановиться и отдохнуть.