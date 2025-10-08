Судмедэксперт Козылбаев ответил, можно ли поменять официальную причину смерти

Судмедэксперт Виктор Козылбаев ответил на вопрос сайта «Страсти», можно ли поменять официальную причину смерти. По словам специалиста, это допустимо, если обнаружены новые обстоятельства, способные повлиять на выводы судмедэксперта.

Козылбаев рассказал: «Изменить причину смерти возможно в случае, если будут обнаружены новые обстоятельства или доказательства, которые могут повлиять на первоначальное заключение судмедэксперта. Это может произойти в результате дополнительных исследований или экспертиз. Однако такие изменения должны быть обоснованы и подкреплены соответствующими медицинскими данными».

Специалист отметил, что ошибка в заключении судмедэксперта может повлиять на ход расследования преступления, а в некоторых случаях - на выплату компенсаций. Поэтому важно, чтобы заключения были максимально точными и обоснованными.

«Ошибка судмедэксперта может иметь серьёзные последствия, включая искажение истинной причины смерти и, как следствие, неправильное определение обстоятельств произошедшего. Это может повлиять на решение юридических вопросов, например, на ход расследования преступления или выплату компенсаций в случае судебных исков. Кроме того, ошибка может подорвать доверие к судебной системе и экспертному сообществу в целом», - сказал Козылбаев.

Специалист отметил, что судмедэксперты на занимаются раскрытием дел в прямом смысле, но именно на основании их заключений следователи могут делать выводы и продвигаться в расследовании.

