Судмедэксперт и адвокат прокомментировали решение о закрытии уголовного дела о смерти ребенка в Челябинске

Судмедэксперт Юрий Кириленков прокомментировал решение о закрытии уголовного дела о смерти ребенка в Челябинске. Он назвал его незаконным и отметил, что это «развязывает руки» другим патологоанатомам. Подробности выяснил сайт «Страсти».

23 июля отец умершего младенца Дмитрий Ершов сообщил, что по решению первого отдела ОВД уголовное дело по патологоанатому было прекращено. Из-за этого россиянину стало плохо — у него заболело сердце. По словам Дмитрия, в этот день они должны были знакомиться с экспертизами и постановлениями, но этого не произошло. На руках у мужчины были удовлетворенные ходатайства, подтверждения, что ребенку вырезали даже глаза. Однако этого все равно оказалось недостаточно для уголовного дела, посчитали следователи.

По словам Юрия Кириленкова, согласно закону, дело не могли прекратить. Он отметил, что патологоанатом, занимавшийся вскрытием, был обязан поместить все органы на место.

«Считаю незаконным прекращение уголовного дела. Обращаю внимание, что ответственным за сохранность объектов исследования (в данном случае труп младенца) лежит на заведующем патолгоанатомическим отделением, который контролировал вскрытие на всех этапах и подписывал протокол вскрытия. Согласно действующему законодательству, после вскрытия все не изъятые для дописследований органы должны быть помещены в тело, после чего секционные разрезы ушиваются. Недопустимо удалять из трупа какие-либо органы, за исключением изъятия объектов для дополнительных исследований», — поделился мнением судмедэксперт.

Юрий Кириленков добавил, что постановление о прекращении уголовного дела фактически развязывает руки всем другим патологоанатомам для незаконного изъятия органов, в том числе для сокрытия истинных причин смерти.

Комментарий по данному делу дал и адвокат Дмитрий Клинков. Он отметил, что на возможное сокрытие врачебной ошибки указывают следующие факты: длительная доследственная проверка, изъятие внутренних органов, потеря аудиозаписей разговоров врачей и корректировка (обрезка) рентген снимков легких ребенка, затягивание с эксгумацией.

«Утрата органов лишила возможности установить возможную причину смерти ребенка, и, как мне видится, только за это должностные лица не могли уйти от ответственности. Я никогда не склонен обвинять кого-либо, врачей или следователей, я очень поверхностно ознакомлен с данной ситуацией, но спустя три года следственными органами не установлено виновное лицо, при том, что ребенок был рожден абсолютно здоровым. Почему без согласия родителей ребенку делались какие-то прививки, почему без их согласия были изъяты органы и после проведения экспертизы не возвращены обратно? На этот вопрос ответ в установленном законом порядке так родителям и не дан», — заявил юрист.

Полную историю Дмитрия Ершова читайте на сайте «Страсти».