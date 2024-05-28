«Судить об их нравственности не хочу»: певица Сандра Мантика заявила, что у покинувших РФ артистов были свои причины

Популярный блогер и певица Сандра Мантика высказала свое отношение к уехавшим из России артистам. Она призналась, что сначала была категорична и даже испытывала злость, но позже пришла к пониманию, что это был их личный выбор.

«Каждый человек в первую очередь исходит из потребностей блага именно для себя. Видимо, для них это был лучший выбор в этот период, и судить об их нравственности, морали, личном кодексе чести я не хочу. Нет правильного или неправильного выбора - есть последствия. И об этом надо помнить», - сказала исполнительница песни «Западный ветер» в беседе с сайтом «Страсти».

Говоря про оставшихся в России исполнителей, Сандра выделила Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Она назвала певца талантливым музыкантом, голос которого невозможно спутать с другими.

«Есть душа в его творчестве. Очень рада, что он смог сделать так, что его песни услышали многие», - сказала Сандра, добавив, что с удовольствием спела бы с ним дуэтом.

Полное интервью Сандры Мантики о музыке, пранках и поездке в Донбасс читайте здесь