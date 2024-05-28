«Та самая с голосом навигатора и колонки»: Сандра Мантика о пранках, музыке и желании спеть с SHAMAN

«Та самая с голосом навигатора и колонки» - так еще недавно говорила о себе блогер Сандра Мантика, аудитория которой в соцсетях насчитывает почти 3 миллиона человек. Народную любовь ей принесли телефонные пранки с точным голосом помощника «Алиса». Но в 2022 году творчество Сандры изменилось, развлекательный контент и любовную лирику сменили патриотические песни на стихи самой певицы.

В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» Александра – это настоящее имя артистки, призналась, почему больше не хочет пародировать «Алису», рассказала о поездке в Донбасс, угрозах, попадании на украинский сайт «Миротворец», а также высказала свое мнение об уехавших звездах и желании спеть дуэтом с SHAMAN.

Сандра, поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями, как и когда начался ваш творческий путь? Я знаю, что вы снимали развлекательный контент для TikTok. Мечтали стать блогером или случайно залетели в реки и после этого уже не смогли остановиться?

Не знаю, начало ли пути это было, но первые шаги были еще в подростковом возрасте. Я родилась в небольшом нефтяном поселке в Башкирии и привлекалась к мероприятиям, концертам, ездила даже на районные соревнования. Тогда я не писала песни, это были каверы, но именно тогда начала уже писать стихи. Потом меня затянула мирская жизнь, обучение, далее замужество, и это все ушло на второй план. Даже не на второй, а, наверное, последний. Что касается TikTok, в него и в мир видеоблогинга попала совершенно случайно. Также случайно обнаружила сходство своего голоса с голосом знаменитой колонки. Никакой мечты, цели или намерения у меня не было. В моих интересах было совершенно другое. И все это было в качестве какого-то развлечения, которое быстро перестало меня интересовать.

Как появилась идея делать пранки голосом «Алисы»? Поделитесь историей, как открыли в себе этот талант?

Идею делать пранки голосом «Алисы» подсказали подписчики, зрители.

Как выбираете героев розыгрышей, кому звоните? Как люди реагируют? Может, какой-то смешной случай был?

Выбирала тех, кто хоть как-то связан с «Алисой». Иногда номера давали знакомые, иногда это были случайные люди (к примеру, продавец с Авито). Общие знакомые давали номера известных личностей, таких как Джиган, Сосо Павлиашвили, актер Андрей Свиридов. Людям нравилось, а мне нравится, когда людям нравится.

Вас часто называют народной «Алисой». В 2021 году вы даже получили премию «Женщина года» в номинации «Самый узнаваемый голос страны» и угодили в скандал из-за претензий актрисы Татьяны Шитовой, которая озвучила помощника «Яндекса». Как вам удалось в итоге уладить конфликт?

Да, была такая ситуация с Татьяной Шитовой, но это чистое недоразумение, потому как изначально, когда меня пригласили на эту премию, я задала вопрос, будет ли правильно, и объяснила, что я пародистка, и именно поэтому люди называют меня «народной Алисой». Видимо, ведущим не до конца всё объяснили, и именно ведущие представили меня как голос «Алисы».

Как считаете, эта история добавила вам популярности? Все-таки, получился неплохой пиар. Или же было больше негативных моментов, чем плюсов?

Претензии Татьяны Шитовой, в первую очередь публичные, говорят именно о том, что это ей нужен был какой-то хайп. У меня на тот период уже была аудитория, меня знали, и в этом скандале узнали и её.