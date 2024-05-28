«Та самая с голосом навигатора и колонки»: Сандра Мантика о пранках, музыке и желании спеть с SHAMAN
© Фото из личного архива Сандры Мантики
«Та самая с голосом навигатора и колонки» - так еще недавно говорила о себе блогер Сандра Мантика, аудитория которой в соцсетях насчитывает почти 3 миллиона человек. Народную любовь ей принесли телефонные пранки с точным голосом помощника «Алиса». Но в 2022 году творчество Сандры изменилось, развлекательный контент и любовную лирику сменили патриотические песни на стихи самой певицы.
В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» Александра – это настоящее имя артистки, призналась, почему больше не хочет пародировать «Алису», рассказала о поездке в Донбасс, угрозах, попадании на украинский сайт «Миротворец», а также высказала свое мнение об уехавших звездах и желании спеть дуэтом с SHAMAN.
Сандра, поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями, как и когда начался ваш творческий путь? Я знаю, что вы снимали развлекательный контент для TikTok. Мечтали стать блогером или случайно залетели в реки и после этого уже не смогли остановиться?
Не знаю, начало ли пути это было, но первые шаги были еще в подростковом возрасте. Я родилась в небольшом нефтяном поселке в Башкирии и привлекалась к мероприятиям, концертам, ездила даже на районные соревнования. Тогда я не писала песни, это были каверы, но именно тогда начала уже писать стихи. Потом меня затянула мирская жизнь, обучение, далее замужество, и это все ушло на второй план. Даже не на второй, а, наверное, последний. Что касается TikTok, в него и в мир видеоблогинга попала совершенно случайно. Также случайно обнаружила сходство своего голоса с голосом знаменитой колонки. Никакой мечты, цели или намерения у меня не было. В моих интересах было совершенно другое. И все это было в качестве какого-то развлечения, которое быстро перестало меня интересовать.
Как появилась идея делать пранки голосом «Алисы»? Поделитесь историей, как открыли в себе этот талант?
Идею делать пранки голосом «Алисы» подсказали подписчики, зрители.
Как выбираете героев розыгрышей, кому звоните? Как люди реагируют? Может, какой-то смешной случай был?
Выбирала тех, кто хоть как-то связан с «Алисой». Иногда номера давали знакомые, иногда это были случайные люди (к примеру, продавец с Авито). Общие знакомые давали номера известных личностей, таких как Джиган, Сосо Павлиашвили, актер Андрей Свиридов. Людям нравилось, а мне нравится, когда людям нравится.
Вас часто называют народной «Алисой». В 2021 году вы даже получили премию «Женщина года» в номинации «Самый узнаваемый голос страны» и угодили в скандал из-за претензий актрисы Татьяны Шитовой, которая озвучила помощника «Яндекса». Как вам удалось в итоге уладить конфликт?
Да, была такая ситуация с Татьяной Шитовой, но это чистое недоразумение, потому как изначально, когда меня пригласили на эту премию, я задала вопрос, будет ли правильно, и объяснила, что я пародистка, и именно поэтому люди называют меня «народной Алисой». Видимо, ведущим не до конца всё объяснили, и именно ведущие представили меня как голос «Алисы».
Как считаете, эта история добавила вам популярности? Все-таки, получился неплохой пиар. Или же было больше негативных моментов, чем плюсов?
Претензии Татьяны Шитовой, в первую очередь публичные, говорят именно о том, что это ей нужен был какой-то хайп. У меня на тот период уже была аудитория, меня знали, и в этом скандале узнали и её.
В какой момент вы стали больше интересоваться музыкой? Как началась ваша музыкальная карьера?
Как было уже сказано, мне быстро наскучило пародировать «Алису». Это абсолютно не моё, потому что истинные интересы, то, чем я живу, очень далеки от этого. И я не переключалась на музыку, просто появилась возможность заниматься именно тем, чем я хотела бы заниматься.
Вы решили отказаться от пранков голосом «Алисы» и сосредоточиться на музыкальной карьере? Для наших читателей, поясните, пожалуйста, о чем сейчас ваш блог?
Мне не интересна тема «Алисы» и пранков. В основе моей жизни музыка, творчество, психология, парапсихология и эзотерика.
Чему отдаете предпочтение: музыкальной карьере или все-таки блогерству? И почему?
Я не отдаю предпочтение ничему. Нет цели, как таковой, сделать карьеру как музыкант или как блогер. Я просто делаю то, что приносит мне удовольствие.
Вы не скрываете, что росли в неполной семье и в 15 лет начали самостоятельно зарабатывать деньги. Какая была первая работа и сколько удалось заработать? Как считаете, вы быстро повзрослели?
Да, я воспитывалась бабушкой и мамой. После 9-го класса в 15 лет начала самостоятельный путь в жизни. Училась в полиграфическом лицее и в свободное время подрабатывала. Первая работа была в магазине автозапчастей. Магазин был круглосуточный, сутки через двое работала, иногда сутки через сутки, бывало, выходила днем, бывало – ночью. Зарабатывала немного, в таком возрасте и с таким опытом сложно устроиться на высокооплачиваемую работу.
У вас много песен о болезненной любви. Если не секрет, это связано с вашим личным опытом?
Сначала были песни более примитивные, я бы сейчас их так назвала, потому что шли из прошлого, где достаточно мало было понимания, что важно, что нет. Поэтому это были песни больше о любви, песни в стиле поп, которые слушает большинство. Да, какие-то песни – это мой личный опыт.
Почему больше не поете о любви? Ваше сердце свободно?
Даже сейчас, когда сердце моё свободно, я могу писать такие песни, но я не хочу.
Ваше творчество за последние два года очень сильно изменилось. Сейчас вы полностью погрузились в патриотическую повестку. Что повлияло на ваши приоритеты? Возможно, есть какая-то личная причина? Поделитесь с нашими читателями.
Да, творчество изменилось, так же как изменилась я. Я эмпат и не могу равнодушно смотреть на то, что происходит вокруг меня, в моей стране. Да, есть патриотические композиции, но есть и песни о жизни.
Вы сами пишете музыку и стихи с особенным смыслом? Что вас вдохновляет?
Музыку мне пишут мои аранжировщики, спасибо им. Конечно же, это совместная работа, потому как пишут они по моим заказам, делают то, что я придумываю: темп, звуки, драматичность, или же наоборот какое-то воодушевление, надежда. А стихи да, мои.
В одной новостной заметке прочитала, что ваши песни нравятся бойцам в зоне СВО. Вам известно об этом? Вы были в Донбассе?
В первую очередь, мои слушатели – это конечно же те, кто непосредственно принимает участие в СВО и имеет к ней отношение. Это все неравнодушные люди и, не побоюсь этого сказать, люди не поверхностные, глубокие, те, которыми правит душа. Да, я была за лентой, на границе, в нескольких местах. Считаю, что это неотъемлемая часть долга музыканта, который пишет об этом. Ведь если ты пишешь о том, чего не знаешь и никогда не видел, то вряд ли что-то стоящее получится.
Вы ездили с гуманитарной миссией или вас приглашают с концертами? В каких условиях проходят выступления?
Изъявила желание съездить и спеть для бойцов, поднять их боевой дух и была приглашена министерством обороны. В очень «горячие точки» не попала. Была там, где более спокойно. Также выступила в госпиталях.
Как реагируют военные на ваше присутствие, поддержку?
Конечно, бойцы были довольны, рады. Есть в планах поехать еще раз.
Сандра, поделитесь с нашими читателями историей, связанной с поездкой, может, что-то особенно запомнилось?
В одной из локаций пришлось привыкать к звукам, если вы понимаете, о чем я. Они были далеко, по началу вздрагивала, а потом даже внимание перестала обращать. Человек быстро привыкает к любым условиям.
В 2023 году вас внесли на украинский сайт «Миротворец». Скажите, как вы отнеслись к этой новости? Возможно, поступали угрозы? Нет ли страха, что вам могут каким-то образом навредить?
Угрозы начали поступать задолго до внесения моего имени на сайт «Миротворец». С выпуска первой патриотической песни начались и звонки, и атаки в сообщениях в социальных сетях. Внесли и внесли. Этого стоило ожидать. Значит, я и мои песни были услышаны и там. Значит, резонирует и триггерит их правда. За себя не боюсь, за близких, возможно. Но паранойи нет.
Какие ваши творческие планы на ближайшее время?
Планы: писать, вдохновляться. Хочется песнями достучаться до людей, в какой-то мере открыть глаза тем, у кого они закрыты. Нет цели превратить своё творчество в коммерцию, есть цель остаться в сердцах тех, кто меня слушает.
Сейчас все больше говорят о необходимости кардинальных изменений в российском шоу-бизнесе. Появляются инициативы убрать многих звезд и дать дорогу новым талантам. Вы как к этому относитесь?
Можно много говорить о необходимости кардинальных изменений в российском шоу-бизнесе, но это останется лишь разговорами, пока не поменяется у людей отношение к этому. Потому что сейчас большинство не хотят чего-то глубокого, не хотят задумываться, чувствовать. Я не считаю, что кого-то нужно убирать, просто нужно дать людям шанс услышать, что есть и другая музыка.
Какие, на ваш взгляд, песни сейчас необходимы российскому обществу? И кто из отечественных артистов вам нравится?
Песни нужны такие, которые будут менять человека в лучшую сторону, давать надежду, веру, укреплять единство. Нужно что-то настоящее, что-то действительно талантливое, что-то, что идёт от души, а не на продажу. Я слушаю старую музыку, как-то она мне ближе. В ней есть то, чего нет в нынешней музыке.
Как относитесь к творчеству Ярослава Дронова, известного как SHAMAN?
Ярослав Дронов очень талантливый музыкант, голос, который не спутаешь ни с кем. Есть душа в его творчестве. Очень рада, что он смог сделать так, что его песни услышали многие.
Спели бы с ним дуэтом?
Да, конечно, хотелось бы, почему нет.
А как относитесь к уехавшим звездам? Как считаете, они пожалеют о своем решении и поступках?
Я никак к ним не отношусь. Поначалу была какая-то категоричность и даже злость, но пришла к пониманию, что это их выбор. Каждый человек в первую очередь исходит из потребностей блага именно для себя. Видимо, для них это был лучший выбор в этот период, и судить об их нравственности, морали, личном кодексе чести я не хочу. Нет правильного или неправильного выбора - есть последствия. И об этом надо помнить.
Сандра, как у любого популярного блогера у вас есть хейтеры. Какие комментарии от недоброжелателей способны вас задеть?
Конечно, есть хейтеры. Но люди живут не в реальном мире, а в мире своих представлений. Люди не могут видеть все то, что выходит за рамки их жизненной парадигмы. Также, люди не способны видеть то, чего нет в них самих, и видят только то, что в них есть. Если я читаю какие-то негативные комментарии, я понимаю, что это ко мне не относится, поэтому меня не может ничего задеть.
Наш сайт называется «Страсти», что для вас страсть?
Страсть – иметь возможность жить здесь и сейчас, делать то, что действительно хочется. Страсть – принять участие в жизни людей, как бы это не звучало, принести им пользу.