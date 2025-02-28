«Судились практически 5 лет»: Пит Джейсон из «Премьер-министра» рассказал о разбирательствах с продюсером группы

Экс-солист «Премьер-министра» Джейсон вспомнил о судебных разборках с продюсером. Об этом он рассказал «Страстям».

Бывший участник группы «Премьер-министр» Пит Джейсон в 2005 году покинул коллектив. После этого из группы ушли и другие солисты, оставшиеся недовольными Тарасом Демчуком, которого продюсер Евгений Фридлянд взял на место Джейсона.

В итоге музыканты создали коллектив под названием «группа ПМ», однако им нельзя было исполнять хиты «Премьер-министра». Как рассказал Джейсон, несмотря на запрет, они все же пели известные песни, пока шли судебные разбирательства с Фридляндом.

«Мы всегда исполняли хиты группы „Премьер-министр“, несмотря на то, что за этот репертуар мы судились с Евгением довольно долгое время, практически 5 лет. Но мы продолжали петь эти песни на концертах. Главное, что нам нельзя было ничего из этого издавать и эфирить, поэтому мы были сняты со всех радио- и телетрансляций», — вспомнил он.

Полное интервью с Питом Джейсоном о причинах ухода из коллектива и семье читайте по ссылке.