«Дружеские отношения превратились во вражеские»: экс-участник «Премьер министра» Пит Джейсон рассказал о распаде группы

Группа «Премьер-министр» гремела по российским радиостанциям в нулевые — хиты «Два бриллианта» и «Девочка с севера» помнят многие. В 2002 году группу даже отправили на «Евровидение», где она заняла 10-е место. Один из бывших солистов Пит Джейсон рассказал «Страстям» о спорах с продюсером коллектива и о том, почему группа прекратила свое существование.

Расскажите, как вы получили приглашение в группу «Премьер-министр»? Говорят, вас привел в коллектив Константин Арсенев.

Да, все верно. Меня и Диму Ланского привел в коллектив Костя Арсеньев. Чуть позже я подтянул Жаника [Жана Милимерова, — прим. ред.], а еще немного позже к нам присоединился Слава Бодолика.

Правда, что все участники даже не знали о том, как будет называться группа до выхода первого альбома?

Да, мы довольно долго перебирали всякие различные названия для группы, все не могли выбрать. И в какой-то момент уже надо было выпускать первый сингл, и вдруг мы обнаруживаем, что называемся группой «Премьер-министр». Это решение принял Евгений Фридлянд, собственно, и мы узнали о нем только когда уже непосредственно вышел трек.

Что случилось в 2005 году? Вы сами покинули группу или вас попросил об этом продюсер Евгений Фридлянд? В чем была причина?

Решение уйти из группы было принято мной. Оно было поддержано Евгением Фридляндом. Причина была в наших разрушившихся отношениях. Некогда дружеские отношения превратились в какие-то практически вражеские. Поэтому выносить это было больше невозможно, и я решил уйти из группы.

Замена на нового вокалиста не понравилась и другим членам «Премьер-министра», после чего они создали «группу ПМ», в которой пели и вы. Вам нельзя было исполнять хиты, написанные для «Премьер-министра»?

Мы, собственно, всегда исполняли хиты группы «Премьер-министр», несмотря на то, что за этот репертуар мы судились с Евгением довольно долгое время, практически 5 лет. Но мы продолжали петь эти песни на концертах. Главное, что нам нельзя было ничего из этого издавать и эфирить, поэтому мы были сняты со всех радио- и телетрансляций.