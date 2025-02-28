«Дружеские отношения превратились во вражеские»: экс-участник «Премьер министра» Пит Джейсон рассказал о распаде группы
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Группа «Премьер-министр» гремела по российским радиостанциям в нулевые — хиты «Два бриллианта» и «Девочка с севера» помнят многие. В 2002 году группу даже отправили на «Евровидение», где она заняла 10-е место. Один из бывших солистов Пит Джейсон рассказал «Страстям» о спорах с продюсером коллектива и о том, почему группа прекратила свое существование.
Расскажите, как вы получили приглашение в группу «Премьер-министр»? Говорят, вас привел в коллектив Константин Арсенев.
Да, все верно. Меня и Диму Ланского привел в коллектив Костя Арсеньев. Чуть позже я подтянул Жаника [Жана Милимерова, — прим. ред.], а еще немного позже к нам присоединился Слава Бодолика.
Правда, что все участники даже не знали о том, как будет называться группа до выхода первого альбома?
Да, мы довольно долго перебирали всякие различные названия для группы, все не могли выбрать. И в какой-то момент уже надо было выпускать первый сингл, и вдруг мы обнаруживаем, что называемся группой «Премьер-министр». Это решение принял Евгений Фридлянд, собственно, и мы узнали о нем только когда уже непосредственно вышел трек.
Что случилось в 2005 году? Вы сами покинули группу или вас попросил об этом продюсер Евгений Фридлянд? В чем была причина?
Решение уйти из группы было принято мной. Оно было поддержано Евгением Фридляндом. Причина была в наших разрушившихся отношениях. Некогда дружеские отношения превратились в какие-то практически вражеские. Поэтому выносить это было больше невозможно, и я решил уйти из группы.
Замена на нового вокалиста не понравилась и другим членам «Премьер-министра», после чего они создали «группу ПМ», в которой пели и вы. Вам нельзя было исполнять хиты, написанные для «Премьер-министра»?
Мы, собственно, всегда исполняли хиты группы «Премьер-министр», несмотря на то, что за этот репертуар мы судились с Евгением довольно долгое время, практически 5 лет. Но мы продолжали петь эти песни на концертах. Главное, что нам нельзя было ничего из этого издавать и эфирить, поэтому мы были сняты со всех радио- и телетрансляций.
Спустя время вам удалось уладить все споры с Фридляндом и вернуться к исполнению старых песен, но группа окончательно распалась в 2023 году. Почему это произошло?
Думаю, что просто пришло время, в какой-то момент мы все почувствовали, что наш совместный путь все-таки наконец-то окончен, и дальше каждый идет уже своим путем. Первое такое решение принял Жан, а затем мы с Маратом тоже решили, что пора заниматься самостоятельно делами.
Вы сейчас занимаетесь сольной карьерой. Правильно понимаю, что песни «Премьер-министра» исполнять вам разрешено?
Да, у меня есть право на исполнение песен «Премьер-министр», так же, как оно есть и у всех участников первого состава.
Кстати, дружите ли вы с другими бывшими участниками коллектива?
Да, вполне теплые дружеские отношения мы все сохранили, в принципе. Мы общаемся время от времени. Встречаемся на съемках и концертах.
В 2002 году вы ездили на «Евровидение» от России. А сейчас вы следите за этим конкурсом? Если да, то как оцениваете нынешнее положение конкурса и его победителей?
Я, в общем-то, никогда не следил за конкурсом «Евровидение». В принципе, не тот формат, который мне был интересен в музыке. Конечно, какие-то отголоски доносятся все время. Мне кажется, что общее состояние этого конкурса становится все больше политизированным. А так, по большому счету, думаю, что мало чего изменилось.
В прессе часто мелькали новости о вашей личной жизни. Кто-то писал, что вы трижды были женаты и у вас четверо детей. Так ли это?
У меня был один гражданский брак, один официальный брак, да, все правильно, четверо детей и сейчас третий мой гражданский брак с Яниной.
Сейчас вас везде сопровождает жена Янина. Расскажите, как познакомились с супругой, как начинались ваши отношения?
Мы познакомились в соцсетях. У нас было много просто общих друзей и в какой-то момент мы стали переписываться. Янина попросила меня помочь одному режиссеру запостить пост в его поддержку. И в принципе я отозвался, запостил, и так мы стали общаться, переписываться, и таким образом в какой-то момент встретились и стали развиваться наши отношения.
Наш портал называется «Страсти». А что такое страсть для вас?
Страсть для меня это то, что будоражит кровь, то, что заставляет тебя постоянно думать о чем-то. Страсть главная в жизни — это музыка, конечно. Я понимаю, что не могу не заниматься ей в любом состоянии, в любом виде. Я всегда думаю о музыке, делаю музыку, пишу какую-то музыку, поэтому для меня это главное.