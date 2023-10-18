Судьбоносные знаки на пути: психолог цифр Пименова о влиянии чисел на человека
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Числа окружают нас повсюду и сопровождают в течение всей жизни. Быть может, они присутствую в пространстве не случайно, а влияют на судьбу, наше поведение и принятие решений? Портал «Страсти» поговорил с психологом цифр и цвета Полиной Пименовой, чтобы ответить на эти вопросы.
По словам специалиста, цифры оказывают существенное влияние на человека.
«Наши эмоции и реакции воздействуют на наш мозг и наше мышление. Дата рождения несет энергию чисел и определяет характеристику нашей личности. Наше имя, фамилия и отчество тоже можно перевести в цифровой ряд, и тем самым увидеть влияние дополнительных кодов на наше поведение, задачи в жизни, а также на то, как мы действуем и принимаем решения», - поясняет специалист.
Пименова отмечает: тем, кто владеет знаниями, легко понять, что скрывается за числами. Они способны видеть прошлое, будущее и настоящее, а также найти ответы на волнующие вопросы.
Таинственная магия чисел наделяет каждую цифру своей вибрацией, соответствующей определенным свойствам. Расшифровав значение цифр в дате рождения или имени, можно узнать архетипическое качество, воплощающее природные таланты, характер и судьбоносные знаки на пути человека, поясняет психолог цифр и цвета.
Также пространство, которое окружает нас, оцифровано и несет свой информационный фон, который, взаимодействуя с нами, вносит те или иные события в нашу жизнь.
«Нумерология позволяет четко давать информацию обо всем, что существует рядом с нами. Даже цвет соответствует цифровым значениям», - подчеркивает эксперт.
Цифры способны оказывать влияние на нашу личность. Но не стоит забывать о том, что и семья, и социум способны эти коды ломать, и тогда на смену сильных качеств и талантов приходят негативные проявления, а за ними и негативные события, отмечает Пименова. Поэтому очень важно родителям знать особенности своего ребенка, помогать их раскрывать максимально красиво и ярко.
Числа в связке адреса или названия продукта, бренда также способны оказывать влияние на нас. Так, например, номер квартиры может способствовать желанию много путешествовать, а неправильно выбранное название будет через энергии кодов отпугивать клиентов, обращает внимание специалист.
Цифры пришли к нам в помощь. Возможность кодировать свое пространство позволяет управлять многими процессами в жизни. Нумерология – одно из древнейших знаний, которое дает ответы на множество вопросов. Познакомившись с цифрами, мы способны понять человека, узнать о его сильных и слабых чертах, и мы можем найти ключик к каждому, чтобы наше взаимодействие приносило максимально положительные результаты.
Полина Пименова
Психолог цифр и цвета
Представьте, насколько быстро можно подобрать желаемого специалиста на ту или иную работу. И опытный HR, зная азы нумерологии, сделает выбор максимально точно. Более того, будет знать, чем мотивировать специалиста для общего результата, заключила Пименова.
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