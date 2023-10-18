Судьбоносные знаки на пути: психолог цифр Пименова о влиянии чисел на человека

Числа окружают нас повсюду и сопровождают в течение всей жизни. Быть может, они присутствую в пространстве не случайно, а влияют на судьбу, наше поведение и принятие решений? Портал «Страсти» поговорил с психологом цифр и цвета Полиной Пименовой, чтобы ответить на эти вопросы.

По словам специалиста, цифры оказывают существенное влияние на человека.

«Наши эмоции и реакции воздействуют на наш мозг и наше мышление. Дата рождения несет энергию чисел и определяет характеристику нашей личности. Наше имя, фамилия и отчество тоже можно перевести в цифровой ряд, и тем самым увидеть влияние дополнительных кодов на наше поведение, задачи в жизни, а также на то, как мы действуем и принимаем решения», - поясняет специалист.

Пименова отмечает: тем, кто владеет знаниями, легко понять, что скрывается за числами. Они способны видеть прошлое, будущее и настоящее, а также найти ответы на волнующие вопросы.

Таинственная магия чисел наделяет каждую цифру своей вибрацией, соответствующей определенным свойствам. Расшифровав значение цифр в дате рождения или имени, можно узнать архетипическое качество, воплощающее природные таланты, характер и судьбоносные знаки на пути человека, поясняет психолог цифр и цвета.

Также пространство, которое окружает нас, оцифровано и несет свой информационный фон, который, взаимодействуя с нами, вносит те или иные события в нашу жизнь.

«Нумерология позволяет четко давать информацию обо всем, что существует рядом с нами. Даже цвет соответствует цифровым значениям», - подчеркивает эксперт.

Цифры способны оказывать влияние на нашу личность. Но не стоит забывать о том, что и семья, и социум способны эти коды ломать, и тогда на смену сильных качеств и талантов приходят негативные проявления, а за ними и негативные события, отмечает Пименова. Поэтому очень важно родителям знать особенности своего ребенка, помогать их раскрывать максимально красиво и ярко.

Числа в связке адреса или названия продукта, бренда также способны оказывать влияние на нас. Так, например, номер квартиры может способствовать желанию много путешествовать, а неправильно выбранное название будет через энергии кодов отпугивать клиентов, обращает внимание специалист.