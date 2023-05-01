Как вычислить свое число успеха и разбогатеть: практический совет от нумеролога
Финансы – очень чувствительная тема, от которой зависит не только наша материальная жизнь, но и психоэмоциональное благополучие. Люди издревле пытались понять, как же все-таки притянуть в свой дом больше денег, а потому обращались к разным методикам. Сегодня стало популярно просить о желанном Вселенную, писать записки Луне и медитировать на пробуждение финансового потока. Но есть и другие способы. Основательница Школы Нейронумерологии Дарья Колегова рассказала нам о вычислении числа судьбы, которое позволяет узнать, как и через что приходят деньги именно к вам.
Чтобы найти свое число судьбы, необходимо сложить цифры из даты рождения, пока не получится простое число. Например, человек родился 01.02.1986. Нужно прибавить все цифры: 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 9 + 8 + 6. Получается 27. Это число мы также раскладываем: 2+7. В итоге выходит число 9. Его и смотрим.
Дарья Колегова
Основательница Школы Нейронумерологии
ЧИСЛО СУДЬБЫ 1
Деньги приходят к вам легче, если вы на руководящих должностях и управляете командой, направляете и вдохновляете ее. Второй вариант – независимая деятельность: фриланс или стартап, вы сами определяете уровень занятости, а значит, и зарплаты.
ЧИСЛО СУДЬБЫ 2
Деньги к вам приходят через благодарность окружающих за ваши личные, человеческие качества. Например, проявление вашего таланта психолога или дипломата. Материальный успех зависит от способности быть в гармонии и душевном спокойствии, чем меньше будете стремиться к деньгам, тем легче они к вам придут.
ЧИСЛО СУДЬБЫ 3
Деньги придут к вам через творческое саморазвитие и образование. Главное, передавайте свои знания: интересно, с неординарным подходом, с запалом. И сами не забывайте учиться: образование – высшее или дополнительное – откроет перед вами еще больше возможностей заработать.
ЧИСЛО СУДЬБЫ 4
Достичь высот в той сфере, которую вы выбрали, – вот ключ к вашему денежному успеху. Постоянно совершенствуйтесь, становитесь мастерами, профессионалами, лучшими из лучших – тогда у вас не будет проблем, в том числе и с деньгами.
ЧИСЛО СУДЬБЫ 5
Материальное благополучие зависит от того, насколько вы активны. Всегда и везде действуйте! Очень важно не терять ощущение свободы: чем меньше в вашей работе ограничений, тем больше денег она может вам принести. Только не связывайтесь с производством, продажей и употреблением алкоголя, табака, наркотиков.
ЧИСЛО СУДЬБЫ 6
Залог финансового успеха – в партнерстве, в семейном бизнесе, начатом с родственником или доставшемся по наследству. Чтобы избежать проблем с деньгами, создайте гармоничную крепкую семью, наладьте отношения с родственниками. Для вас важны: атмосфера, уют, тепло в доме – будут они, будет и достаток.
ЧИСЛО СУДЬБЫ 7
Чтобы разбогатеть погружайтесь глубже в сферу, которой вы занимаетесь. Изучайте, анализируйте, замечайте то, чего не видит никто. Раздавайте рекомендации окружающим: ваш глубокий взгляд на привычное заставят людей задумываться, а вас – притягивать возможности и удачу. Не связывайтесь с финансами: бухгалтерия и экономика будут вас тормозить.
ЧИСЛО СУДЬБЫ 8
Для материального успеха вам самое главное быть честным, справедливым и дисциплинированным, выступать на стороне правды. Это позволит вам завоевать доверие, авторитет, власть – а значит, и вознаграждение в виде большого дохода.
ЧИСЛО СУДЬБЫ 9
Девятка – это сам по себе знак силы и потенциала. Развить это и перевести в денежные знаки помогут активность, целеустремленность, стойкость. Вы можете брать за свой труд столько, сколько посчитаете адекватным уровню своих усилий и профессионализма.
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