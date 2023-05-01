Как вычислить свое число успеха и разбогатеть: практический совет от нумеролога

ЧИСЛО СУДЬБЫ 1

Деньги приходят к вам легче, если вы на руководящих должностях и управляете командой, направляете и вдохновляете ее. Второй вариант – независимая деятельность: фриланс или стартап, вы сами определяете уровень занятости, а значит, и зарплаты.

ЧИСЛО СУДЬБЫ 2

Деньги к вам приходят через благодарность окружающих за ваши личные, человеческие качества. Например, проявление вашего таланта психолога или дипломата. Материальный успех зависит от способности быть в гармонии и душевном спокойствии, чем меньше будете стремиться к деньгам, тем легче они к вам придут.

ЧИСЛО СУДЬБЫ 3

Деньги придут к вам через творческое саморазвитие и образование. Главное, передавайте свои знания: интересно, с неординарным подходом, с запалом. И сами не забывайте учиться: образование – высшее или дополнительное – откроет перед вами еще больше возможностей заработать.

ЧИСЛО СУДЬБЫ 4

Достичь высот в той сфере, которую вы выбрали, – вот ключ к вашему денежному успеху. Постоянно совершенствуйтесь, становитесь мастерами, профессионалами, лучшими из лучших – тогда у вас не будет проблем, в том числе и с деньгами.

ЧИСЛО СУДЬБЫ 5

Материальное благополучие зависит от того, насколько вы активны. Всегда и везде действуйте! Очень важно не терять ощущение свободы: чем меньше в вашей работе ограничений, тем больше денег она может вам принести. Только не связывайтесь с производством, продажей и употреблением алкоголя, табака, наркотиков.

ЧИСЛО СУДЬБЫ 6

Залог финансового успеха – в партнерстве, в семейном бизнесе, начатом с родственником или доставшемся по наследству. Чтобы избежать проблем с деньгами, создайте гармоничную крепкую семью, наладьте отношения с родственниками. Для вас важны: атмосфера, уют, тепло в доме – будут они, будет и достаток.

ЧИСЛО СУДЬБЫ 7

Чтобы разбогатеть погружайтесь глубже в сферу, которой вы занимаетесь. Изучайте, анализируйте, замечайте то, чего не видит никто. Раздавайте рекомендации окружающим: ваш глубокий взгляд на привычное заставят людей задумываться, а вас – притягивать возможности и удачу. Не связывайтесь с финансами: бухгалтерия и экономика будут вас тормозить.

ЧИСЛО СУДЬБЫ 8

Для материального успеха вам самое главное быть честным, справедливым и дисциплинированным, выступать на стороне правды. Это позволит вам завоевать доверие, авторитет, власть – а значит, и вознаграждение в виде большого дохода.

ЧИСЛО СУДЬБЫ 9

Девятка – это сам по себе знак силы и потенциала. Развить это и перевести в денежные знаки помогут активность, целеустремленность, стойкость. Вы можете брать за свой труд столько, сколько посчитаете адекватным уровню своих усилий и профессионализма.

Ранее мы рассказывали о том, от каких знаков зодиака россияне хотят иметь детей, а с кем желают просто переспать.