Суд удовлетворил иск о выселении из квартиры: мог ли ответчик по делу Ксении Собчак оказаться на улице

В Москве Пресненский суд удовлетворил иск журналистки Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов. По требованию телеведущей россиянина выселили из квартиры. Обстоятельства данного дела пока не раскрываются, поэтому сайт «Страсти» решил выяснить, мог ли этот гражданин оказаться на улице в случае действий звезды.

На вопрос о том, мог ли суд выселить мужчину из единственного жилья, нам ответил адвокат Ильдар Мухаметзянов. По его словам, если соответсвующее решение о снятии с регистрации было принято, то, скорее всего, Собчак сумела предоставить все необходимые доказательства для этого. Суд не может просто так выселить человека и тщательно подходит к изучению этого вопроса.