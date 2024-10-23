Суд удовлетворил иск о выселении из квартиры: мог ли ответчик по делу Ксении Собчак оказаться на улице
© Starface.ru
В Москве Пресненский суд удовлетворил иск журналистки Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов. По требованию телеведущей россиянина выселили из квартиры. Обстоятельства данного дела пока не раскрываются, поэтому сайт «Страсти» решил выяснить, мог ли этот гражданин оказаться на улице в случае действий звезды.
На вопрос о том, мог ли суд выселить мужчину из единственного жилья, нам ответил адвокат Ильдар Мухаметзянов. По его словам, если соответсвующее решение о снятии с регистрации было принято, то, скорее всего, Собчак сумела предоставить все необходимые доказательства для этого. Суд не может просто так выселить человека и тщательно подходит к изучению этого вопроса.
Если было принято такое решение, значит, Ксения Анатольевна смогла представить суду убедительные доказательства в подтверждение своих доводов. Подобные споры являются довольно сложной категорией судебных разбирательств. Прежде чем выселить человека, суды очень тщательно подходят к изучению всех обстоятельств дела. Более того, суды высшей инстанции непременно дадут свою оценку правосудности или справедливости подобного решения в случае несогласия с ним ответчика.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее сообщалось что Юрий Башмет через суд пытается выписать пятерых экс-жильцов новой квартиры. Она располагается в центре Москвы.