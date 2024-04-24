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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 24 апреля 2024, 18:22
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Суд мог не согласиться с размером алиментов: почему иск Муцениеце к Прилучному удовлетворили частично

Юрист Подгрудкова рассказала, почему суд частично встал на сторону Муцениеце .
Суд мог не согласиться с размером алиментов: почему иск Муцениеце к Прилучному удовлетворили частично

© Starface.ru

Актриса Агата Муцениеце одержала победу над бывшим супругом Павлом Прилучным в суде. Инстанция удовлетворила ее иск о взыскании алиментов, однако сделала это частично. Сайт «Страсти» решил выяснить, почему требования звезды не были удовлетворены в полном объеме, и обратился за комментарием к юристу Анастасии Подгрудковой.

Информации о сумме выплат и подробностей разбирательства нет, так как заседание проходило в закрытом режиме. Не зная требований, которые были предъявлены, и обстоятельств дела, нельзя утверждать, по какой причине иск был удовлетворен лишь в части, заявила юрист. Тем не менее существуют несколько на то причин.

Так, Муцениеце могла заявить алименты за прошлый период, но при этом ранее не предпринимать попыток их самостоятельно получить, в связи с чем в этой части ей могло быть отказано.

Также истец могла просить взыскать алименты в твердой денежной сумме в определенном (достаточном по мнению истца) размере. Соответственно, суд мог не согласиться с размером алиментов, которые истец просила взыскать, и уменьшил их, что привело бы также к частичному удовлетворению требований.

Анастасия Подгрудкова

Ранее сообщалось, что Агата потребовала провести перерасчет алиментов. Прилучный выплачивает актрисе деньги на содержание двоих общих детей.

Источник фото:Starface.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Павел Прилучный
Агата Муцениеце