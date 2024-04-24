Суд мог не согласиться с размером алиментов: почему иск Муцениеце к Прилучному удовлетворили частично

Актриса Агата Муцениеце одержала победу над бывшим супругом Павлом Прилучным в суде. Инстанция удовлетворила ее иск о взыскании алиментов, однако сделала это частично. Сайт «Страсти» решил выяснить, почему требования звезды не были удовлетворены в полном объеме, и обратился за комментарием к юристу Анастасии Подгрудковой.

Информации о сумме выплат и подробностей разбирательства нет, так как заседание проходило в закрытом режиме. Не зная требований, которые были предъявлены, и обстоятельств дела, нельзя утверждать, по какой причине иск был удовлетворен лишь в части, заявила юрист. Тем не менее существуют несколько на то причин.

Так, Муцениеце могла заявить алименты за прошлый период, но при этом ранее не предпринимать попыток их самостоятельно получить, в связи с чем в этой части ей могло быть отказано.