Стюардесса «Уральских авиалиний» ответила, как на нее повлияла посадка в поле

Стюардесса «Уральских авиалиний» Дарья Глушкова рассказала сайту «Страсти», как на нее повлияла посадка самолета в поле. Напомним, 12 сентября борт, следовавший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле под Новосибирском.

Глушкова была старшим бортпроводником в составе экипажа. Стюардесса призналась: нештатная ситуация еще раз доказала, что она работает в правильном месте.

«Я осознала, что это моя работа, мое призвание и я на своем месте. Лишний раз себе это доказала. Страха перед полетами у меня не появилось. Даже перед самым первым полетом не было страха.», - поделилась старшая бортпроводница.

В ее карьере эта ситуация оказалась самой экстремальной.

«Надеюсь, больше таких ситуаций не будет», - пожелала Дарья.

Говоря о том, что бы она сделала, если была возможность переписать прошлое, отвечает: «Если честно, я бы не хотела думать о том, что можно было бы изменить. Я думаю хорошо, что все сложилось именно так и у этой истории счастливый конец».

Подробнее о том рейсе, поведении пассажиров и действиях экипажа читайте в нашем интервью.