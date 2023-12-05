Стюардесса рассказала о поведении пассажиров перед посадкой в новосибирском поле

Старший бортпроводник Дарья Глушкова рассказала о поведении пассажиров перед посадкой в новосибирском поле 12 сентября. Эксклюзивный комментарий стюардессы приводит сайт «Страсти».

«Пассажиры разделились на две категории: тех, которые были готовы нам помогать, шли навстречу, понимали, что нам тоже нужна будет какая-то помощь, и матерей с детьми, которые, естественно, переживали за них. От этих пассажиров исходила небольшая тревога, но общей паники не было», - поделилась Даша.

Отсутствие паники на борту старший бортпроводник объяснила тем, что было очень мало времени и люди не успели ничего понять.

«Все происходило быстро и слаженно. Если бы у нас весь процесс посадки затянулся, то пассажиры бы прошли все стадии шока. А в нашем случае пассажиры сами не успели ничего понять, потому что сначала была демонстрация спасательного оборудования, потом брифинг-инструктаж, далее мы провели пересадку пассажиров. Все время была какая-то активность в самолете.», - рассказала Дарья.

Стюардесса сообщила, что для военных, спортсменов и сотрудников МЧС, находящихся на борту, провели подробный инструктаж на случай необходимой помощи.

«Мне запомнился мужчина, которого я инструктировала на случай, если у меня не будет возможности открыть мою дверь и выпустить трап, я знала нужна будет его помощь. После того, как я ему объяснила, что нужно сделать, он слово в слово все повторил. Меня это приободрило: не все молодые специалисты это могут запомнить, а он мне выдал слово в слово весь инструктаж. Возможно он был из военных, МЧС или спортсмен. Пассажиры не представлялись, кто есть кто», - призналась старший бортпроводник.

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