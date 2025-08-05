Студенту из Перми установили титановую пластину в глаз после избиения на улице

В Перми трое мужчин избили студента, после чего ему потребовалась установка титановой пластины в глаз. Об этом порталу «Страсти» рассказала мама пострадавшего юноши.

По словам родительницы молодого человека Марии, нападение произошло 3 мая 2024 года. Студент шел с другом на тренировку, когда к ним пристали трое мужчин. Мария отметила, что неизвестные были в нетрезвом состоянии. Как утверждает собеседница «Страсти», двое напали на ее сына, а еще один наносил удары его другу.

«Били ногами по голове. Он чудом остался жив благодаря неравнодушным прохожим. <…> Все это подтверждается показаниями основной свидетельницы, проходившей мимо женщины, которая кинулась оттаскивать их, но они еще и ее крыли безбожным матом. Другие очевидцы проходили мимо, боясь подойти к этим озверевшим личностям. Затем они успокоились и ушли», — рассказала Мария.

На следующий день после избиения мама юноши отправила его в больницу, так как состояние ухудшилось. Врачи диагностировали у него сотрясение, перелом дна глазной орбиты. Также Мария обратилась в полицию. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Была проведена экспертиза, которая доказала, что у студента неизгладимая травма.

Мария отметила, что ее сын перенес уже две операции по имплантации дна глазной орбиты. Но его зрение не восстановилось. На данный момент у парня двоение в глазах, а веко опущено.

«Адвокаты давят на то, что визуально сын не сильно изменился, а значит, и неизгладимости нет. Этот факт будет решать уже непосредственно судья», — поделилась Мария.

Собеседница «Страсти» рассказала, что сейчас ее сын не учится. Он ушел из вуза и пошел работать. Однако он чувствует себя «неполноценным» из-за титановой пластины в глазу.

Подробности уголовного дела читайте на сайте «Страсти».