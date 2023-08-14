«Страсти» выяснили цену и востребованность фут-фетиш моделей в РФ и за границей

Фут-фетиш модели – это девушки, удовлетворяющие потребности любителей женских ног по видеосвязи. У них есть целый перечень услуг, который они предлагают заказчикам. Но существует и несколько запретов. Так, занимающиеся данной деятельностью, не предлагают интим и не снимаются обнаженными. Остальное обсуждается индивидуально. Издание «Страсти» провело расследование и выяснило, сколько в среднем запрашивают фут-фетиш модели и насколько они в принципе востребованы.

Мы связались с одной из популярных представительниц сообщества и попытались заказать видео-сессию. За пять минут она запрашивала 600 рублей. Также была возможность и продлить, удвоив сумму.

За эти деньги «модель» была готова удовлетворить самые различные пожелания. Среди них демонстрация лица, языка, открытого рта, шеи, подмышек, ног и ступней, а также целый перечень взаимодействий с пятками. Она могла понюхать их, пощекотать, растопырить пальчики и сделать имитацию полового органа, зажатого между ногами.