Я у твоих ног: фут-фетиш, как пяточная страсть

Люди такие разные. И интересы, увлечения – тоже разнообразны. Что для одних обыденность, для других — извращения в самом страшном виде. Но есть нормы, а есть страсть. Иногда кажется непонятной. Но страстью. Странные увлечения набирают массы, появляются целые сообщества, где можно не только удовлетворить свои необычные потребности, но и пообщаться с единомышленниками. Сайт «Страсти» решил подглядеть за фут-фетишистами, что это за люди такие, и попытался поймать их пяточные мотивы.

Начало фут-фетиша можно найти, наверное, в сказке «Золушка» Шарля Перро. В легком виде, это наши уже фантазии. Где прекрасный принц пытался найти возлюбленную по ножке, чтобы влезла в прекрасную туфельку. Ни по глазам, ни разговорам. А по размеру ступни. Но это наши домыслы.

Для начала кто же такие фут-фетишисты?

Фут-фетишизм — это сексуальное влечение к ступням. Является одним из самых распространенных направлений сексуального фетишизма. По статистике больше распространено у мужчин, нежели, чем у женщин. При этом возбуждать может любой аспект, связанный с ногами: их вид, тактильные ощущения, запах, движения пальцев. Довольно часто фетиш сочетается с излишним интересом к носкам и обуви. Один запах ступней может вызвать у фетишиста возбуждение и даже привести к оргазму.

В сказке увидели, но давайте вернемся к истории. Особой эротической привлекательностью в Китае пользовались маленькие женские ножки. Девочкам с раннего детства перебинтовывали ступни полосками шелка, чтобы остановить их рост и деформировать таким образом, чтобы они помещались в крохотный башмачок, по своим размерам не превосходящий сегодняшние телефоны. Считалось, что такие ножки напоминали бутоны лотоса. В современной культуре фут-фетишизмом интересуются некоторые звезды шоу-бизнеса и представители искусства. По утверждению кинорежиссера Квентина Тарантино, сильный восторг у него вызывали стопы Умы Турман, и именно благодаря ногам она получила свои знаковые роли.

Фут-фетишисты глазами сексолога

А как же сейчас? Мы решили спросить у сексолога, откуда берется такое необычное сексуальное влечение, есть ли средний портрет? Как отметила Елена Тропина, автор Телеграм-канала «Женская вселенная», внешне фут-фетишиста отличить практически невозможно. Вы легко пройдете мимо него в толпе, спеша на метро, даже не подозревая, какие наклонности у человека, с которым вы случайно столкнулись плечами.

«Это внешне обычные люди, разных профессий, возраста, увлечений, уровня интеллекта, имеющие особый фетиш – их возбуждают вид, форма, «консистенция» ступней, - рассказала сексолог Тропина. — Этот фетиш может быть абсолютно разной степени проявленности: от возбуждающего увлечения, яркого оргазмического выброса при добавлении сладкого триггера в сексуальный акт и до неспособности получить физиологическую разрядку без взаимодействия со ступнями».

По словам эксперта, действительно существуют люди, которым стимуляция или другое взаимодействие со ступнями партнера могут заменить секс в классическом его понимании. Правда, в таком случае важно, чтобы у того, с кем вступают в половую связь, тоже было такое увлечение.

«Им, кроме ступней, фактически ничего более не интересно в теле партнера. И в этом случае второму человеку, не имеющему такой фетиш, данное сексуальное взаимодействие очень скоро становится скучным и неинтересным», - отметила эксперт.

Как утверждает сексолог, фут-фетишисты, обнаружившие у себя это не так давно, могут стеснятся своей сексуальной особенности, скрывать от постоянного партнера и искать для своего удовлетворения кого-то на стороне. При этом какой-либо существенной опасности в данном виде фетиша нет. Разве что стоит избегать перекосов «на местах». То есть не переходить грани: не тянуться к грязным и потным ногам и одежде (колготкам, носкам), а также не искать интереса в искажениях в форме пальцем и костей ступней. И это правило касается практически всех видов фетишей.

100 рублей и пришлю тебе свои сексуальные пяточки

Дальше мы решили подсмотреть за фут фетишистами, найти любителей не составило труда. Есть и целые сайты, и сообщества в социальных сетях. В группе фотографии исключительно ног, ступень, пяток. Разные ракурсы. Все это собирает восторг у тех, кто сидит. Ну, и доход тем, кто размещает: «100 рублей и пришлю тебе свои сексуальные пяточки». Фотографии удивляют. Вроде бы обычные ступни, но все снимки различные. Есть с туфельками, есть пляжные, а есть, где модель полураздетая, но акцент опять же – ноги, пятки. Чтобы стать подобной «моделью», надо пройти согласование и даже проверку - администрация проверяет. И только потом можно показать свои пяточки.

Однако, если вы уже «проверенная модель», то ваши фотографии публикуются без каких-либо вопросов. Также есть возможность добавить ссылку на личную страницу в социальной сети или контакты. Такие привилегии даются при условии, что за долгое время не было никаких нарушений. И, конечно, если контент востребованный среди пользователей. К слову, все эти «проверенные модели» собраны в единый список, который можно найти в сообществе. Это, по всей видимости, сделано для легкого поиска самых аппетитных пяточек.

Фотографии ног шлют преимущественно девушки. Такая тенденция наблюдается практически во всех подобных сообществах. А вот комментарии под снимками оставляют как мужчины, так и женщины. Чаще всего они такого содержания: «Супер ножки», «Хочу вылизать», «Аппетитненько», «Поцеловала бы с удовольствием» и т.д.

Фут-фетиш по видеосвязи или 600 рублей за пять минут просмотра

Мы нашли одну из самых успешных «моделей» фут-фетиша, наш корреспондент притворился клиентом, и начался диалог. Для начала, какой же функционал? Мы удивились, но услуг довольно много, и учитываются пожелания заказчика. Итак, сессия длится пять минут, и у нашей «модели» она стоила 600 рублей. При этом не запрещено продление – за дополнительную плату.