Я у твоих ног: фут-фетиш, как пяточная страсть
© Freepik
Люди такие разные. И интересы, увлечения – тоже разнообразны. Что для одних обыденность, для других — извращения в самом страшном виде. Но есть нормы, а есть страсть. Иногда кажется непонятной. Но страстью. Странные увлечения набирают массы, появляются целые сообщества, где можно не только удовлетворить свои необычные потребности, но и пообщаться с единомышленниками. Сайт «Страсти» решил подглядеть за фут-фетишистами, что это за люди такие, и попытался поймать их пяточные мотивы.
Начало фут-фетиша можно найти, наверное, в сказке «Золушка» Шарля Перро. В легком виде, это наши уже фантазии. Где прекрасный принц пытался найти возлюбленную по ножке, чтобы влезла в прекрасную туфельку. Ни по глазам, ни разговорам. А по размеру ступни. Но это наши домыслы.
Для начала кто же такие фут-фетишисты?
Фут-фетишизм — это сексуальное влечение к ступням. Является одним из самых распространенных направлений сексуального фетишизма. По статистике больше распространено у мужчин, нежели, чем у женщин. При этом возбуждать может любой аспект, связанный с ногами: их вид, тактильные ощущения, запах, движения пальцев. Довольно часто фетиш сочетается с излишним интересом к носкам и обуви. Один запах ступней может вызвать у фетишиста возбуждение и даже привести к оргазму.
В сказке увидели, но давайте вернемся к истории. Особой эротической привлекательностью в Китае пользовались маленькие женские ножки. Девочкам с раннего детства перебинтовывали ступни полосками шелка, чтобы остановить их рост и деформировать таким образом, чтобы они помещались в крохотный башмачок, по своим размерам не превосходящий сегодняшние телефоны. Считалось, что такие ножки напоминали бутоны лотоса. В современной культуре фут-фетишизмом интересуются некоторые звезды шоу-бизнеса и представители искусства. По утверждению кинорежиссера Квентина Тарантино, сильный восторг у него вызывали стопы Умы Турман, и именно благодаря ногам она получила свои знаковые роли.
Фут-фетишисты глазами сексолога
А как же сейчас? Мы решили спросить у сексолога, откуда берется такое необычное сексуальное влечение, есть ли средний портрет? Как отметила Елена Тропина, автор Телеграм-канала «Женская вселенная», внешне фут-фетишиста отличить практически невозможно. Вы легко пройдете мимо него в толпе, спеша на метро, даже не подозревая, какие наклонности у человека, с которым вы случайно столкнулись плечами.
«Это внешне обычные люди, разных профессий, возраста, увлечений, уровня интеллекта, имеющие особый фетиш – их возбуждают вид, форма, «консистенция» ступней, - рассказала сексолог Тропина. — Этот фетиш может быть абсолютно разной степени проявленности: от возбуждающего увлечения, яркого оргазмического выброса при добавлении сладкого триггера в сексуальный акт и до неспособности получить физиологическую разрядку без взаимодействия со ступнями».
По словам эксперта, действительно существуют люди, которым стимуляция или другое взаимодействие со ступнями партнера могут заменить секс в классическом его понимании. Правда, в таком случае важно, чтобы у того, с кем вступают в половую связь, тоже было такое увлечение.
«Им, кроме ступней, фактически ничего более не интересно в теле партнера. И в этом случае второму человеку, не имеющему такой фетиш, данное сексуальное взаимодействие очень скоро становится скучным и неинтересным», - отметила эксперт.
Как утверждает сексолог, фут-фетишисты, обнаружившие у себя это не так давно, могут стеснятся своей сексуальной особенности, скрывать от постоянного партнера и искать для своего удовлетворения кого-то на стороне. При этом какой-либо существенной опасности в данном виде фетиша нет. Разве что стоит избегать перекосов «на местах». То есть не переходить грани: не тянуться к грязным и потным ногам и одежде (колготкам, носкам), а также не искать интереса в искажениях в форме пальцем и костей ступней. И это правило касается практически всех видов фетишей.
100 рублей и пришлю тебе свои сексуальные пяточки
Дальше мы решили подсмотреть за фут фетишистами, найти любителей не составило труда. Есть и целые сайты, и сообщества в социальных сетях. В группе фотографии исключительно ног, ступень, пяток. Разные ракурсы. Все это собирает восторг у тех, кто сидит. Ну, и доход тем, кто размещает: «100 рублей и пришлю тебе свои сексуальные пяточки». Фотографии удивляют. Вроде бы обычные ступни, но все снимки различные. Есть с туфельками, есть пляжные, а есть, где модель полураздетая, но акцент опять же – ноги, пятки. Чтобы стать подобной «моделью», надо пройти согласование и даже проверку - администрация проверяет. И только потом можно показать свои пяточки.
Однако, если вы уже «проверенная модель», то ваши фотографии публикуются без каких-либо вопросов. Также есть возможность добавить ссылку на личную страницу в социальной сети или контакты. Такие привилегии даются при условии, что за долгое время не было никаких нарушений. И, конечно, если контент востребованный среди пользователей. К слову, все эти «проверенные модели» собраны в единый список, который можно найти в сообществе. Это, по всей видимости, сделано для легкого поиска самых аппетитных пяточек.
Фотографии ног шлют преимущественно девушки. Такая тенденция наблюдается практически во всех подобных сообществах. А вот комментарии под снимками оставляют как мужчины, так и женщины. Чаще всего они такого содержания: «Супер ножки», «Хочу вылизать», «Аппетитненько», «Поцеловала бы с удовольствием» и т.д.
Фут-фетиш по видеосвязи или 600 рублей за пять минут просмотра
Мы нашли одну из самых успешных «моделей» фут-фетиша, наш корреспондент притворился клиентом, и начался диалог. Для начала, какой же функционал? Мы удивились, но услуг довольно много, и учитываются пожелания заказчика. Итак, сессия длится пять минут, и у нашей «модели» она стоила 600 рублей. При этом не запрещено продление – за дополнительную плату.
Если вы думали, что в пятиминутный видеозвонок входит лишь показ голых ступней, то вы сильно ошибаетесь. Мы тоже считали, что за 600 рублей клиенту не предложат ничего интересного, а список оказался весьма внушительный: демонстрация лица, языка, открытого рта, шеи, подмышек, ног и ступней, а также целый перечень взаимодействий с пятками. Наша исполнительница была готова понюхать свои ступни, пощекотать, растопырить пальчики и сделать имитацию полового органа, зажатого между пятками.
Учитывается и пожелание заказчика в выборе одежды. «Модель» может надеть чулки, носки, обувь. Однако что-то из разряда косплея – мимо. На уступки она была готова пойти только в своих действиях, но не во внешнем виде. Запретов же у нее было два: никакой обнаженки и облизывания, сосания ступней.
Насколько нам удалось узнать, наш «заказ» у «модели» был далеко не единственным. Демонстрация ног на камеру пользуется огромным спросом. Даже среди иностранцев. К сожалению, раскрывать, сколько человек «обслуживает» обычно за день, девушка не захотела – конфиденциально.
Лечить, скрывать или удовлетворять?
Еще в начале расследования мы задавались вопросом, что движет фут-фетишистами, какие мотивы? И как нам удалось выяснить – это желание удовлетворить свои необычные потребности. Людей может возбуждать разное, и это не то, от чего можно так просто отказаться. Каждый сам решает – хочет он пробовать что-то новое со своим партнером, обращаться к «моделям» или пытаться игнорировать свои наклонности. Единственное, что не рекомендуется – это попытка лечения. Об этом нам сообщила сексолог при разговоре о фут-фетишистах.
«Лечить это – все равно, что лечить вас от того, что вы фанатеете от персиков или арбузов, человек может только усилием воли «исключить» это из своей жизни, но это, безусловно, скажется на его психосексуальном здоровье и возбуждении», - заявила Елена Тропина.
Так что, смотрите, нюхайте, трогайте стопы, если вам это приносит удовольствие. Если это не переходит в болезненную зависимость, нарушающую границы других людей. Если это просто ваша страсть.