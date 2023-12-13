«Стоял на виду у всех»: певец Владимир Солдатов рассказал о краже «Золотого граммофона» за «Оду нашей любви»

Группа Т9, которая получила «Золотой граммофон» за исполнение суперхита «Ода нашей любви», лишилась ценной награды. О том, как это произошло, сайту «Страсти» рассказал бывший участник творческого коллектива и автор композиции Владимир Солдатов.

После успеха трека среди россиян он был номинирован на различные премии. Например, группе Т9 приходилось состязаться с треком Believe me Димы Билана, с которым он выступал на Евровидении. Кроме того, творческий коллектив получил «Золотой граммофон» за то, что «Ода нашей любви» продержалась нужное количество времени в чартах. Престижная награда стояла в студии, однако потом пропала оттуда непонятным образом.

«Впоследствии он стоял на нашей студии, где еще, помимо нас, находилась школа танцев. Так вышло, что "Золотой Граммофон" украли, так как он стоял на виду у всех, в свободном доступе вместе с кубками школы танцев», — рассказал Владимир.

Ранее Солдатов рассказал, почему трек Ода нашей любви стал суперхитом. По словам исполнителя, данная композиция красиво написана и доступна для восприятия.