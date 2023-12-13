«Попали в самое сердце слушателей»: автор суперхита «Ода нашей любви» объяснил успех композиции

Музыкальная композиция «Ода нашей любви», которую в народе также прозвали« Вдох-выдох», полюбилась миллионам россиян и завоевала множество премий. В какой-то момент она даже стала культовой и продолжает такой оставаться сейчас, передавая дух начала нулевых. В чем секрет успешности трека — рассказал сайту «Страсти» автор суперхита, бывший участник группы Т9 Владимир Солдатов.

По словам исполнителя, в те времена был широко популярен такой стиль музыки, как RnB, и все связанные с этим стилем варианты исполнения. В том числе на индустрию оказал влияние успех петербургской хип-хоп группы Krec. На этой волне появилось много различных творческих объединений. Кроме того, большинству слушателей нравились романтичные песни.

«Трек "Ода нашей любви" искренний, доступный для восприятия, красиво написанный, в меру сложный текст, в плане метафор. Мы попали в самое сердце слушателей, так как песня была написана на основе реальных отношений», — заявил Солдатов.

С полной версией большого интервью автора хита «Ода нашей любви» вы можете ознакомиться на сайте «Страсти». В нем певец рассказал о конкуренции с Биланом и об участии в группе «Банд'Эрос».