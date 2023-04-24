Стоматолог-терапевт Егоров рассказал россиянам о нюансах подготовки к имплантации зубов

Имплантация зубов – это современная технология по замещению утраченного или поврежденного зуба, не подлежащего восстановлению. О том, из каких этапов состоит подготовка к процедуре и как избежать возможных неприятных последствий, сайту-изданию «Страсти» рассказал врач стоматолог-терапевт, хирург-имплантолог Константин Егоров.

По словам специалиста, чтобы имплантация зубов прошла максимально эффективно, пациенту перво-наперво нужно полностью довериться докторам, которым необходимо провести ряд обследований:

Во-первых, на консультации на основе панорамного снимка и компьютерной томографии необходимо провести диагностику, запланировать количество и вид имплантов. На этом же этапе происходит обсуждение с пациентом этапов лечения и графика посещения им специалистов.

Во-вторых, в зависимости от сложности операции и (или) наличия воспалительных процессов врачи могут назначить медикаменты до операции.

В-третьих, перед самой операцией пациенту необходимо выспаться, как следует поесть и прийти в клинику в хорошем расположении духа, оставив волнение за дверью.

«Если пациент испытывает нервозность по поводу хирургического вмешательства, специалисты могут назначить ему седативные препараты для снятия тревоги и напряжения», — поясняет Егоров.

Не менее важным шагом на пути к успеху имплантации будет профессиональная гигиена и санация зубов у терапевта. Впрочем, чаще всего удаление безнадежных зубов и кист происходит сразу перед имплантацией, в рамках одной операции, подчеркивает стоматолог-терапевт. Тогда пациенту заранее назначаются антибиотики и противовоспалительные препараты, чтобы снизить риск развития осложнений.