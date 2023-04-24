Стоматолог-терапевт Егоров рассказал россиянам о нюансах подготовки к имплантации зубов
Имплантация зубов – это современная технология по замещению утраченного или поврежденного зуба, не подлежащего восстановлению. О том, из каких этапов состоит подготовка к процедуре и как избежать возможных неприятных последствий, сайту-изданию «Страсти» рассказал врач стоматолог-терапевт, хирург-имплантолог Константин Егоров.
По словам специалиста, чтобы имплантация зубов прошла максимально эффективно, пациенту перво-наперво нужно полностью довериться докторам, которым необходимо провести ряд обследований:
Во-первых, на консультации на основе панорамного снимка и компьютерной томографии необходимо провести диагностику, запланировать количество и вид имплантов. На этом же этапе происходит обсуждение с пациентом этапов лечения и графика посещения им специалистов.
Во-вторых, в зависимости от сложности операции и (или) наличия воспалительных процессов врачи могут назначить медикаменты до операции.
В-третьих, перед самой операцией пациенту необходимо выспаться, как следует поесть и прийти в клинику в хорошем расположении духа, оставив волнение за дверью.
«Если пациент испытывает нервозность по поводу хирургического вмешательства, специалисты могут назначить ему седативные препараты для снятия тревоги и напряжения», — поясняет Егоров.
Не менее важным шагом на пути к успеху имплантации будет профессиональная гигиена и санация зубов у терапевта. Впрочем, чаще всего удаление безнадежных зубов и кист происходит сразу перед имплантацией, в рамках одной операции, подчеркивает стоматолог-терапевт. Тогда пациенту заранее назначаются антибиотики и противовоспалительные препараты, чтобы снизить риск развития осложнений.
В день операции пациенту нужно хорошенько поесть. Иногда время операции затягивается до двух-трех часов, а после операции рекомендуется воздержаться от приема пищи еще на два часа. Также после хирургического вмешательства нужно на время перейти на щадящую диету, так что побаловать себя вкусной едой лучше заранее.
Константин Егоров
Стоматолог-терапевт, хирург-имплантолог, главный врач стоматологической клиники и центра имплантации «Рица»
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