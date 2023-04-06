Хирург-имплантолог Егоров: Топ-10 мифов об имплантации зубов, о которых стоит забыть

Имплантация зубов – это прогрессивная технология, которая позволяет восстанавливать целостность зубного ряда с помощью имплантата, специального штифта, имитирующего корень зуба. Несмотря на то, что данная возможность значительно улучшает качество жизни, многие люди до сих пор держатся за предрассудки, о которых уже давным-давно стоит забыть. Врач стоматолог терапевт, хирург -имплантолог Константин Егоров развеял 10 самых популярных мифов, витающих вокруг темы имплантации зубов.

Миф 1: Имплантацию проводят под наркозом

Любую операцию имплантации можно выполнить под местной анестезией. Операции под общим наркозом практикуют только когда необходимо выполнить большой объем вмешательств за одно посещение клиники.

Миф 2: Импланты плохо приживаются

Понятия «отторжения имплантов» уже давно не существует. По статистике, 97-99% операций по имплантации проходят успешно. Оставшиеся 1-3% неудач обычно связаны с квалификацией хирурга- имплантолога: чем опытнее врач, тем больше шансов на успех операции, подчеркивает Егоров.

Миф 3: У имплантации есть много противопоказаний

Абсолютных противопоказаний для имплантации практически не существует. Главное — это отсутствии достаточного объема костной ткани для установки импланта. Но каждый врач-имплантолог должен обладать навыками выполнения костной пластики для имплантации.

Миф 4: Возраст пациентов для имплантации ограничен