Хирург-имплантолог Егоров: Топ-10 мифов об имплантации зубов, о которых стоит забыть
Фото: Freepik
Имплантация зубов – это прогрессивная технология, которая позволяет восстанавливать целостность зубного ряда с помощью имплантата, специального штифта, имитирующего корень зуба. Несмотря на то, что данная возможность значительно улучшает качество жизни, многие люди до сих пор держатся за предрассудки, о которых уже давным-давно стоит забыть. Врач стоматолог терапевт, хирург -имплантолог Константин Егоров развеял 10 самых популярных мифов, витающих вокруг темы имплантации зубов.
Миф 1: Имплантацию проводят под наркозом
Любую операцию имплантации можно выполнить под местной анестезией. Операции под общим наркозом практикуют только когда необходимо выполнить большой объем вмешательств за одно посещение клиники.
Миф 2: Импланты плохо приживаются
Понятия «отторжения имплантов» уже давно не существует. По статистике, 97-99% операций по имплантации проходят успешно. Оставшиеся 1-3% неудач обычно связаны с квалификацией хирурга- имплантолога: чем опытнее врач, тем больше шансов на успех операции, подчеркивает Егоров.
Миф 3: У имплантации есть много противопоказаний
Абсолютных противопоказаний для имплантации практически не существует. Главное — это отсутствии достаточного объема костной ткани для установки импланта. Но каждый врач-имплантолог должен обладать навыками выполнения костной пластики для имплантации.
Миф 4: Возраст пациентов для имплантации ограничен
Это не так. По моему опыту большинство осложнений после имплантации связаны с пациентами среднего возраста. Моя любимая категория пациентов — это пенсионеры, пожилые люди более тщательно выполняют рекомендации врача, а срок реабилитации чаще всего не зависит от возраста.
Константин Егоров
Врач стоматолог-терапевт, хирург-имплантолог, главный врач стоматологической клиники и центра имплантации « Рица»
Миф 5: Имплантация — это дорого
Если сравнивать имплантацию зубов с установкой мостовидного протеза, то имплантация будет дороже. Но, стоит учитывать, что при обработке соседних зубов снимается слой эмали, часто эти зубы депульпируются и вдобавок несут нагрузку за отсутствующие зубы. Поэтому срок службы обточенных зубов сокращается, а значит потребуются расходы на их лечение в будущем. «Так что в перспективе вашего здоровья, вложения в имплантацию намного выгоднее», - подчеркивает врач стоматолог-терапевт.
Миф 6: Имплантацию можно отложить на потом
Протезирование нельзя откладывать в долгий ящик. Даже отсутствие одного зуба может повлечь за собой серьезные проблемы. Например, деформацию прикуса, нарушение пищеварения, звукопроизношения и т.д.
Миф 7: Импланты вызывают аллергию
Современные импланты делают из чистого медицинского титана. Вероятность аллергической реакции этот биоинертный материал практически равна нулю.
Миф 8: За имплантами сложно ухаживать
Импланты находятся в костной ткани, и уход за ними не требуется. Следить нужно только за коронками, которые установлены на имплантах. Для этого достаточно домашней чистки зубов и дважды в год проходить профессиональную гигиены в клинике.
Миф 9: Имплантация – это долго
Современные импланты полностью интегрируются в костную ткань обычно за 2-3 месяца. «В большинстве случаев мы стараемся сразу после установки имплантов сделать на них временное протезирование и вернуть пациенту эстетику и функцию жевания», - добавляет специалист.
Миф 10: Перед операцией нужно удалить больные зубы
Современные протоколы имплантации предусматривают установку имплантов с одномоментным удалением безнадежных зубов. Если удаление выполняется задолго до имплантации, есть риск потерять костную ткань и слизистую, что приведет к дополнительным вмешательствам.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что нужно знать при имплантации зубов при сахарном диабете.