Стоматолог-терапевт Бэлла Мусихина: 5 вещей, которые нельзя делать со своими зубами

О необходимости чистить зубы два раза в день, использовать после приема пищи зубную нить или полоскать рот теплой водой знает каждый чуть ли не с рождения. Но далеко не все осведомлены, что может зубам навредить. Практикующий стоматолог-терапевт Бэлла Мусихина рассказала сайту-изданию «Страсти» о пяти вещах, которые ни в коем случае нельзя делать со своими зубами.

Постоянная чистка зубов отбеливающими пастами

По словам специалиста, отбеливающие зубные пасты содержат большое количество абразивных веществ (материалы, обладающие высокой твёрдостью, используются для обработки поверхности различных материалов – прим. ред.). Чаще всего это гидрокарбонат натрия (сода) и/или карбонат кальция — мел.

«На деле абразивные частички не отбеливают, а грубо счищают налет, и, если применять их на постоянной основе — повреждается зубная эмаль», - подчеркивает Бэлла Мусихина.

Важно помнить: отбеливающие пасты должны использоваться курсом, после очного осмотра и назначения лечащего врача-стоматолога.

Использование жестких щеток, неправильные движения при чистке

Принцип тот же: стирается и повреждается зубная эмаль. Жесткая щетина в паре с неправильной техникой чистки зубов создают слишком сильное давление на поверхность зуба, следствием может стать рост чувствительности зубов, появление клиновидных дефектов (куда в дальнейшем начинает попадать и застревать пища), опущение линии десны и истончение эмали.

Практикующий стоматолог-терапевт рекомендует отдавать предпочтение зубным щеткам с мягкой и тонкой щетиной.

Отбеливание у непрофессионалов дешевыми препаратами

Наверняка все слышали пословицу «скупой платит дважды» и хотя бы раз убеждались в правдивости народной мудрости. Желая сэкономить, можно наломать еще больше дров. Своё здоровье стоит доверять только врачу с уверенной специализацией, опытом и знаниями. Хороший доктор в своей практике всегда использует только проверенные методы лечения, современное оборудование и безвредные препараты, подчеркивает врач. Полагаться на неопытных специалистов, использующих в своей деятельности сомнительные средства и процедуры, не стоит. Лучше обезопасить себя на начальном этапе.

Скайсы (приклеивание страз на зубы)

К счастью, этот тренд уже вышел из моды. Побочный эффект инкрустации в том, что при удалении скайсов для снятия остатков клея приходится полировать зубную эмаль.

Игнорировать рекомендации врача, не приходить на чек-ап и гигиену раз в полгода

Если стоматолог назначил лечение или дал настоятельные рекомендации по уходу — это необходимо для сохранности вашего здоровья. При малейших сомнениях или недоверии к прописанным назначениям, советую заглянуть на консультацию к другому стоматологу или сменить врача.