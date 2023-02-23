Имплантация зубов при сахарном диабете: что нужно знать

Сахарный диабет часто провоцирует раннюю потерю зубов. И наоборот, из-за проблем с зубами и питанием происходит усугубление состояния. Поэтому потерянные зубы стоит восстановить, а самым физиологичным решением будет имплантация. Какие нюансы стоит учесть, рассказал сайту-изданию «Страсти» хирург-имплантолог, ортопед сети стоматологий Smile-at-Once Евгений Жиленко.

Как подготовиться

Важно заранее взять заболевание под контроль. При сахарном диабете страдает питание клеток, повреждаются сосуды, долго заживают раны, возможны осложнения. Значительно выше риск, что импланты не приживутся.

Кроме стандартной диагностики у стоматолога пациент обязательно направляется к эндокринологу. Задача — минимум 3 месяца удерживать уровень глюкозы в крови не выше 6 ммоль/л.

Подходящие методики

В приоритете имплантация с немедленной нагрузкой, где основное лечение сведено в один хирургический этап. Больные зубы удаляются, следом сразу ставятся импланты, причем без массивных разрезов — этого позволяют добиться специальные хирургические шаблоны-направляющие и точное 3D-моделирование процесса лечения. Такие методы применяются для восстановления всех зубов сразу. Но именно запущенные проблемы чаще всего возникают у пациентов с сахарным диабетом.

Итог лечения — несъемные протезы, которые фиксируются на имплантах на 1-3 день. Ими можно полноценно жевать и тем самым запускать питание клеток для их ускоренного восстановления, что особенно важно для быстрой реабилитации пациентов с нарушением обмена веществ в организме.

Особенности имплантов

Пациентам с сахарным диабетом крайне важно выбирать подходящие импланты. В частности, их внешнее покрытие должно быть лечебным — оно стимулирует рост клеток челюстной кости и одновременно не дает бактериям атаковать ткани вокруг имплантов.

Такие разработки есть у нескольких компаний, производящих зубные импланты. Они делают акцент на изготовлении моделей именно для сложных случаев. Исследования доказывают, что успех приживления даже в таких ситуациях может быть выше 98%.

Что важно после имплантации

По словам Евгения Жиленко, после операции важно не только придерживаться общих рекомендаций врача, но также тщательно следить за питанием. Оно должно быть максимально сбалансированным. Полезно будет добавить в меню лечебные смеси — сипинговое питание для больных диабетом с минимальным уровнем углеводов. Еще так проще питаться, когда нет аппетита, больно жевать или есть проблемы с ЖКТ после операции.

Важно чаще пить чистую воду, чтобы компенсировать выработку слюны, снизить бактериальную нагрузку во рту и защитить импланты от инфекций.