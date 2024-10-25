Стоматолог прокомментировала смерть россиянки после удаления всех зубов

«Самая вероятная причина - смертельная кровопотеря. От кровопотери можно умереть и после удаления одного зуба. Особенно опасно, если корень зуба переплетен с крупным кровеносным сосудом. В таком случае сосуд повреждается и кровь сама не остановится, необходимо накладывать швы, использовать гемостатические губки. Вероятно, у пациентки продолжалось сильное кровотечение, которое она ошибочно приняла за норму. Она должна была обратиться в клинику, сообщить о своем состоянии. После хирургических манипуляций пациент всегда должен быть на контроле. Перед смертью пациентка удалила последние 12 зубов. Это менее половины полного комплекта. В норме у человека 28-32 зуба. С учетом этого, могу предположить, что эти зубы были нежизнеспособны и не могли служить для полноценного восполнения жевательных и эстетических функций. Часто при наличии такого минимального количества зубов они сдвигаются, наклоняются, скалываются и мешают установке имплантов и коронок. Любая медицинская манипуляция имеет определенный процент риска. Исход зависит от нескольких факторов - квалификации доктора и особенностей организма пациента. Медицинская организация обязана свести к минимуму степень риска».