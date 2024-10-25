Стоматолог прокомментировала смерть россиянки после удаления всех зубов
© Freepik
В середине октября жительница подмосковного Одинцова скончалась после удаления всех зубов. Возможно ли это и что на самом деле могло стать причиной смерти, сайт «Страсти» разбирался с ортопедом, гнатологом, терапевтом, главным врачом и совладельцем «Will White Clinic» Оксаной Леоновой.
«Самая вероятная причина - смертельная кровопотеря. От кровопотери можно умереть и после удаления одного зуба. Особенно опасно, если корень зуба переплетен с крупным кровеносным сосудом. В таком случае сосуд повреждается и кровь сама не остановится, необходимо накладывать швы, использовать гемостатические губки. Вероятно, у пациентки продолжалось сильное кровотечение, которое она ошибочно приняла за норму. Она должна была обратиться в клинику, сообщить о своем состоянии. После хирургических манипуляций пациент всегда должен быть на контроле. Перед смертью пациентка удалила последние 12 зубов. Это менее половины полного комплекта. В норме у человека 28-32 зуба. С учетом этого, могу предположить, что эти зубы были нежизнеспособны и не могли служить для полноценного восполнения жевательных и эстетических функций. Часто при наличии такого минимального количества зубов они сдвигаются, наклоняются, скалываются и мешают установке имплантов и коронок. Любая медицинская манипуляция имеет определенный процент риска. Исход зависит от нескольких факторов - квалификации доктора и особенностей организма пациента. Медицинская организация обязана свести к минимуму степень риска».
Оксана Леонова
Ортопед, гнатолог, терапевт, главный врач, совладелец «Will White Clinic»
Леонова рассказала, что в их клинике бывают случаи, когда пациентам удаляют сразу большее количество зубов. И возраст пациентов часто более 70 лет!
«Конечно, зубы в этих случаях не здоровы и сохранять их не имеет смысла. Здоровые зубы ни один доктор удалять не будет. Импланты в таких случаях мы ставим сразу. То есть это двойная нагрузка на организм. Но мы это делаем под контролем наркозно-дыхательного аппарата, который без остановки измеряет давление, пульс, насыщение крови кислородом. В операционной обязательно присутствуют реаниматолог и анестезист. Перед операцией пациент делает ЭКГ, анализ крови. После операции пациент несколько часов находится в специальной палате в клинике под наблюдением всех специалистов. И только после того, как мы убеждаемся, что все хорошо, пациент уходит домой. На следующий день держим на контроле состояние пациента».
Оксана Леонова
Ортопед, гнатолог, терапевт, главный врач, совладелец «Will White Clinic»
Удаление одного или множества зубов несет одинаковый риск для пациента, заключила специалист. Главное - верные манипуляции во время такого медицинского вмешательства и правильное поведение, то есть контроль после операции.