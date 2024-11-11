«Столько актеров нет нигде в мире»: актриса Юлия Гладченко рассказала о сумасшедшей конкуренции в Голливуде

Среди актеров в Голливуде наблюдается сумасшедшая конкуренция, при этом коллеги по цеху поддерживают друг другу и не творят подлости. Об этом в интервью сайту «Страсти» рассказала актриса и выпускница Американской музыкальной и драматической академии в Лос-Анджелесе Юлия Гладченко.

«Конкуренция здесь действительно сумасшедшая. Столько актеров, как в Лос-Анджелесе, нет, пожалуй, нигде в мире — сюда съезжаются люди со всего света, чтобы идти за своей мечтой. Но при этом я никогда не встречала столько поддержки, как здесь. Мои коллеги по цеху невероятно поддерживают меня и искренне радуются успехам», - рассказала 23-летняя актриса и добавила, что без взаимной поддержки в киноиндустрии «не выжить».

Говоря о зарплатах зарубежных актеров, Юлия отметила, что все зависит от проекта.

«В Лос-Анджелесе, к примеру, можно хорошо заработать на рекламе и потом позволить себе сниматься в небольших независимых проектах «для души». Актерские гонорары сильно разнятся в зависимости от масштаба проекта и статуса актера: у звезд мировой величины гонорары действительно большие и могут достигать нескольких тысяч долларов за съемочный день. В обычных проектах зарплаты актеров варьируются от ста до тысячи долларов за день съемок», - сообщила Гладченко.

Подробнее о ее кинокарьере за границей читайте в нашем интервью.