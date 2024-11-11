23-летняя актриса Юлия Гладченко рассказала о съемках с сестрой Тимоти Шаламе и бешеной конкуренции в Голливуде

Актриса из России Юлия Гладченко всегда мечтала начать актерскую карьеру в Голливуде. Детские планы превратились в реальность. Но чего стоит эта мечта?

Юлия Гладченко рассказала сайту «Страсти» о пути в киноиндустрии, харассменте, съемках с сестрой актера Тимоти Шаламе и мечте получить «Золотую пальмовую ветвь».

Юля, вам 23 года. Обычно к этому возрасту многие только заканчивают институт. Вы уже имеете опыт съемок в Голливуде. Где учились актерскому мастерству? Почему решили сниматься там? Вы выросли в Омске. Как за границей относятся к тому, что вы русская?

Относятся отлично! Часто просят научить русским фразам, спрашивают, насколько холодно в Сибири, и интересуются, чем жизнь в России отличается от Америки. У меня нет акцента на английском, так что обычно меня даже спрашивают, выросла ли я в Калифорнии. Поэтому разговор о том, что я родом из России, всплывает не так уж часто.

Вы сыграли главную роль в фильме «Training Wheels». Картину в будущем году представят в Каннах. Мечтаете о «Золотой пальмовой ветви»? Или об «Оскаре»?

Конечно, это моя большая мечта — выйти на сцену, забрать свой золотой приз и поблагодарить всех, кто сопутствовал этому. Но пока что я делаю все возможное для того, чтобы стать лучше и расти как актриса, шаг за шагом приближаясь к своей цели.

С кем из российских и зарубежных звезд работали? Вспомните интересный случай.

Как-то раз я снималась в сериале для стриминговой платформы на HBO Max. Сначала я не поняла, но позже выяснилось, что одной из моих партнерш по площадке была Паулин Шаламе — сестра того самого Тимоти Шаламе. Мы работали вместе, и все шло отлично, но позже водители, работающие на павильонах, рассказали, что между Паулин и другой актрисой произошел конфликт, который они описали фразой: «За 20 лет работы в Голливуде мы не видели ничего подобного». Это, конечно, добавило немного остроты атмосфере на площадке!