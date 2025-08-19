Стоимость билетов на вечеринку Тимати в Сен-Тропе доходит до 2,8 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Рэпер Тимати в очередной раз объявил о проведении вечеринки Flava. На этот раз она пройдет в Сен-Тропе (Франция). Местом проведения станет один из самых дорогих ресторанов города Verde Beach.

Приобрести билет не так просто — для этого нужно написать с запросом в заведение. Как выяснили «Страсти», стоимость посещения вечеринки обойдется минимум в 300 евро (28 тысяч рублей) с человека. Это билеты самой дешевой категории на максимальном отдалении от диджейского пульта.

Места рядом с танцполом обойдутся желающим в 1500 евро (141 тысяча рублей). Есть также специальные зоны рядом с диджейским пультом — цена за столик там обойдется в 30 тысяч евро (2,8 млн рублей).

