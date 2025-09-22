«Стираются границы дозволенного»: обозревающий глупость блогер объяснил, почему артисты чаще изменяют

Звездам, которые изменяют своим вторым половинкам, постоянно нужны новые ощущения. Об этом сайту «Страсти» рассказал обозревающий глупость блогер Эрнест Тарасов.

Одна такая громкая история произошла в конце этого лета. Полина и Дмитрий Дибровы расстались после многих лет в браке. Как пишут в Сети, причиной распада стала измена модели с миллиардером Романом Товстиком. Блогер Эрнест Тарасов пока не обозревал эту историю в своих роликах, но раскрыл нам, что является причиной подобных кейсов.

«Я понимаю, почему у артистов измены случаются чаще. Дело в том, что стираются границы дозволенного. Они звездят, теряют ощущение реальности, и обычные люди с их обывательским поведением для них кажутся чем-то скучным. Им постоянно нужны новые ощущения. Так и появляются истории, которые потом становятся скандалами», — заявил инфлюенсер.

Полное интервью с блогером, который критикует измены и глупость, вы можете прочитать по этой ссылке. В нем Эрнест рассказал о бывшей жене, миллионах, от которых отказался, и о жизни в Китае.