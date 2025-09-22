«Тупость не имеет гендера»: блогер Эрнест Тарасов о скандальном разводе, миллионах за рекламу и глупости в Сети

Эрнест Тарасов называет себя обычным человеком со своими мыслями, но его ролики собирают миллионы просмотров и вызывают бурю эмоций. Он критикует измены, высмеивает абсурд и получает за это досудебные претензии. В интервью сайту «Страсти» блогер рассказал о бывшей жене, миллионах, от которых отказался, о жизни в Китае и о том, почему для него глупость — универсальное явление, не зависящее от пола.

Расскажите о себе: кто вы и чем занимаетесь? В соцсетях вы писали, что у вас была/есть нелюбимая, но высокооплачиваемая работа — чем занимались до карьеры в Сети?

Я Эрнест. Хотя с детства все зовут меня Эриком — друзья, знакомые, даже родители. В итоге у меня два имени, и я с этим смирился. Эрик, Эрнест… называйте как угодно, все сработает. Я маркетолог и контент-мейкер. Специально разделяю эти роли, потому что маркетинг — это слишком широкая штука, и слово «маркетолог» часто ничего не объясняет. Я прошел через всю диджитал-сферу: от смм-специалиста до владыки всея интернета. Но сегодня моя основная зона — это маркетинговый консалтинг. Если у компании все идет наперекосяк, бюджет сливается в никуда, а роста нет, — прихожу я. Анализирую, нахожу проблему, пересобираю процессы, и бизнес начинает работать как часы. Параллельно развиваю личные бренды. Это вообще моя любимая часть. Я помогаю людям из разных сфер становиться заметнее, находить клиентов и прокачивать экспертность. Стартовал я с бьюти-индустрии, там у меня был первый пул клиентов: стоматологи, косметологи, тату-мастера, пластические хирурги, салоны красоты. Но сегодня у меня уже кейсы в самых разных областях. Чем сложнее и нестандартнее ниша, тем азартнее мне с ней работать.

Сейчас я живу в Китае. Работаю в большой компании, которая выходит на международный рынок. Но контракт скоро заканчивается. Кстати, все общение на работе проходило на английском, китайский не требовался. Но это не главное. Главное, что маркетинг, если ты реально шаришь, приносит хорошие деньги. И да, вопреки всеобщей истерике, ChatGPT нас не заменит. Хотите креативный контент-план? Нейросеть выдаст набор ерунды, который нельзя применить. Маркетинг — это эмоции, психология, то, как мы влияем на чувства. И тут важно не что говорить, а как говорить. А до этого роботы пока не доросли.

Как вы пришли к блогерству?

Долго был сапожником без сапог. Помогал клиентам, а себе внимания не уделял. Иногда реально ловил мысль: «Как я могу продвигать других, если у самого даже тысячи подписчиков нет?» Звучит смешно, но внутри это напрягало. Я хотел стать собственным кейсом. В какой-то момент понял, что все время и энергия уходили либо на клиентов, либо на мою бывшую. А на себя — ноль. Раз в месяц выйти в сторис или раз в неделю запостить ролик — уже победа. Но о полноценном продвижении речи не шло. Когда начал все-таки пробовать, неожиданно заметил, что мне заходит обсуждать соцсети и девиантное поведение онлайн в компании друзей. Я это делал в привычной юмористической манере, но часто разговор скатывался в серьезные дискуссии. И тут щелкнуло: может, именно это интересно людям?

Вообще-то я всегда хотел быть актером. Телевидение, огни, кадры — это про меня. Не скажу, что у меня выдающаяся внешность, но мечта была. Правда, актером я так и не стал. Слишком высокий, весь в татуировках — попробуй найди мне партнершу в кадр, разница в росте будет как у школьника и Майкла Джордана. Да и роли под меня еще не придумали. Так вот, после развода у меня наконец появилось время на себя. Я стал чаще выходить в блог, снимать контент, и людям это понравилось. Так все и закрутилось. Хотя до сих пор я не называю себя блогером. Люди приходят не за контентом ради контента, а за простотой и искренностью. У меня уже есть неплохие цифры в соцсетях, но я все равно считаю себя обычным человеком, который делится мыслями, и это откликается аудитории.