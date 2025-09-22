«Тупость не имеет гендера»: блогер Эрнест Тарасов о скандальном разводе, миллионах за рекламу и глупости в Сети
© Личный архив Эрнест Тарасов
Эрнест Тарасов называет себя обычным человеком со своими мыслями, но его ролики собирают миллионы просмотров и вызывают бурю эмоций. Он критикует измены, высмеивает абсурд и получает за это досудебные претензии. В интервью сайту «Страсти» блогер рассказал о бывшей жене, миллионах, от которых отказался, о жизни в Китае и о том, почему для него глупость — универсальное явление, не зависящее от пола.
Расскажите о себе: кто вы и чем занимаетесь? В соцсетях вы писали, что у вас была/есть нелюбимая, но высокооплачиваемая работа — чем занимались до карьеры в Сети?
Я Эрнест. Хотя с детства все зовут меня Эриком — друзья, знакомые, даже родители. В итоге у меня два имени, и я с этим смирился. Эрик, Эрнест… называйте как угодно, все сработает. Я маркетолог и контент-мейкер. Специально разделяю эти роли, потому что маркетинг — это слишком широкая штука, и слово «маркетолог» часто ничего не объясняет. Я прошел через всю диджитал-сферу: от смм-специалиста до владыки всея интернета. Но сегодня моя основная зона — это маркетинговый консалтинг. Если у компании все идет наперекосяк, бюджет сливается в никуда, а роста нет, — прихожу я. Анализирую, нахожу проблему, пересобираю процессы, и бизнес начинает работать как часы. Параллельно развиваю личные бренды. Это вообще моя любимая часть. Я помогаю людям из разных сфер становиться заметнее, находить клиентов и прокачивать экспертность. Стартовал я с бьюти-индустрии, там у меня был первый пул клиентов: стоматологи, косметологи, тату-мастера, пластические хирурги, салоны красоты. Но сегодня у меня уже кейсы в самых разных областях. Чем сложнее и нестандартнее ниша, тем азартнее мне с ней работать.
Сейчас я живу в Китае. Работаю в большой компании, которая выходит на международный рынок. Но контракт скоро заканчивается. Кстати, все общение на работе проходило на английском, китайский не требовался. Но это не главное. Главное, что маркетинг, если ты реально шаришь, приносит хорошие деньги. И да, вопреки всеобщей истерике, ChatGPT нас не заменит. Хотите креативный контент-план? Нейросеть выдаст набор ерунды, который нельзя применить. Маркетинг — это эмоции, психология, то, как мы влияем на чувства. И тут важно не что говорить, а как говорить. А до этого роботы пока не доросли.
Как вы пришли к блогерству?
Долго был сапожником без сапог. Помогал клиентам, а себе внимания не уделял. Иногда реально ловил мысль: «Как я могу продвигать других, если у самого даже тысячи подписчиков нет?» Звучит смешно, но внутри это напрягало. Я хотел стать собственным кейсом. В какой-то момент понял, что все время и энергия уходили либо на клиентов, либо на мою бывшую. А на себя — ноль. Раз в месяц выйти в сторис или раз в неделю запостить ролик — уже победа. Но о полноценном продвижении речи не шло. Когда начал все-таки пробовать, неожиданно заметил, что мне заходит обсуждать соцсети и девиантное поведение онлайн в компании друзей. Я это делал в привычной юмористической манере, но часто разговор скатывался в серьезные дискуссии. И тут щелкнуло: может, именно это интересно людям?
Вообще-то я всегда хотел быть актером. Телевидение, огни, кадры — это про меня. Не скажу, что у меня выдающаяся внешность, но мечта была. Правда, актером я так и не стал. Слишком высокий, весь в татуировках — попробуй найди мне партнершу в кадр, разница в росте будет как у школьника и Майкла Джордана. Да и роли под меня еще не придумали. Так вот, после развода у меня наконец появилось время на себя. Я стал чаще выходить в блог, снимать контент, и людям это понравилось. Так все и закрутилось. Хотя до сих пор я не называю себя блогером. Люди приходят не за контентом ради контента, а за простотой и искренностью. У меня уже есть неплохие цифры в соцсетях, но я все равно считаю себя обычным человеком, который делится мыслями, и это откликается аудитории.
Вы женились на женщине с ребенком, а после расстались. В Сети вам сих пор припоминают эту историю и пишут, что вы жили за счет своей супруги. Что произошло на самом деле? Почему развод был настолько скандальным?
Да, я женился на женщине с ребенком, и да, мы развелись. Эта история до сих пор за мной тянется. Но на самом деле я к этому опыту отношусь с благодарностью. Никогда не писал про нее ничего плохого. Более того, был пост, где я ее хвалил, но ее юристы почему-то прислали мне досудебную претензию и потребовали удалить.
А вообще у нас была договоренность: если развод, то все по-честному и без грязи, но с ее стороны этот уговор был нарушен. Тогда, к слову, у меня даже тысячи подписчиков не было, я был для нее букашкой. А она, благодаря работе со мной, получила большую аудиторию. Можно сказать, что стала суперзвездой в сфере гинекологии онлайн. Ни в коем случае не забираю ее лавры как специалиста. Но именно мое проявление себя как эксперта позволило ей так вырасти. По итогу, в меня выстрелили моим же оружием.
Расстались мы, кстати, хорошо, но человек не смог принять это, так как инициатива исходила от меня. Возможно, из-за этого у нее осталась обида, поэтому и появляются разные выдуманные истории, которые она же и распускала. В комментах писали, что я «жил за счет супруги», но это неправда. Я не реагировал и не реагирую, так как самое главное заключается в том, что она-то знает правду. Мне не хочется играть в эти игры. Для меня важно, чтобы то, что было между нами, там и осталось. Мы сейчас не общаемся. Хотя, если честно, у меня есть факты, которые могли бы серьезно ударить по ее деятельности. Но я этим не занимаюсь, остаюсь человеком. И от этого, конечно, вдвойне обидно. Потому что когда-то говорил «люблю» и «до конца жизни», а в итоге получаешь ненависть.
Вы критикуете тупость и отказ от здравого смысла. Почему чаще всего объектами ваших видео становятся девушки?
Все просто. По статистике именно девушки чаще залипают в соцсетях и постят все подряд — от сторис до рилсов. Но это не значит, что мужчины умнее. Их тоже хватает, просто они реже попадают ко мне в обзоры. Меня часто обвиняют в мизогинии, называют женоненавистником. Но это чушь. Я одинаково критикую и мужчин, и женщин. Тупость не имеет гендера. Я всегда за адекватность и здравый смысл.
Приведете пример вопиющей глупости, с которой вам когда-либо довелось столкнуться?
Самое яркое — тренд «мы слушаем и не осуждаем». И больше всего запомнилась девушка, которая спокойно, будничным тоном рассказывала, как изменила парню в день его рождения с его же лучшим другом, как несколько раз обманывала своих мужчин, говоря, что беременна, как болела хламидиозом и многое другое. И это подается как контент. Обзор на нее собрал 5 миллионов просмотров, и я надеюсь, что каждый посмотревший ее осудил. С мужчинами не меньше абсурда. Например, нормализация измен, мол, «это в природе мужчины, и это нормально». Вот это, на мой взгляд, и есть вопиющая глупость.
Вы писали в соцсетях, что вам приходят досудебные претензии и иногда вам приходится удалять ваши ролики. Кто их вам отправляет и что людям не нравится? Переживаете сами? А где вообще та грань, которую нельзя переходить?
Да, претензии с требованием удалить ролики приходят регулярно. Хотя логика тут странная: если ты сам выкладываешь видео в соцсеть, ты уже даешь право на использование этого контента. По закону (ст. 152.1 ГК РФ о защите изображения гражданина) есть нюансы, но люди часто им просто прикрываются. На деле все не так драматично: удалил, подрезал, замазал лицо и снова выложил. Обычно обижаются те, кто рассчитывал на вау-эффект, а в итоге оказался в роли антигероя. Это категория людей, которые любят говорить сами, но не готовы слышать чужое мнение. А я как раз подсвечиваю, что мнение может быть разным. Кстати, в основном претензии приходят от женщин. Видимо, для них это уже привычный инструмент давления. Интересный момент — в роликах я матерюсь. В жизни — нет. Это чисто маркетинговый прием, чтобы быть «ближе к народу». Людям нужен эффект простоты и честности, даже если это просто форма подачи.
Вы объехали полмира и «заземлились» в Китае. Почему решили остаться именно там? Планируете ли вернуться к путешествиям или теперь вам ближе оседлый образ жизни?
Да, все верно. Я много путешествовал, но с Китаем у меня был незакрытый гештальт. Когда-то я переехал в Шанхай, прожил три месяца — и бах, пандемия. Помню те дни: все вокруг закрывается, улицы пустеют, ни одно заведение не работает. Мир еще ничего не знал о ковиде, а Китай уже ушел в жесткий локдаун. Я уехал буквально в последний момент, после моего вылета страну полностью закрыли. Потом начали появляться новости, но с задержкой, недели через три-четыре. Я всем рассказывал, что видел здесь своими глазами, а мне не верили, пальцем у виска крутили. Тогда было невозможно вернуться. И вот спустя почти шесть лет я снова в здесь.
Шанхай безумно комфортный — отличная инфраструктура, все онлайн, метро под рукой, байк — и ты в любом конце города. Здесь климат субтропический, интернациональная атмосфера, иностранцев очень много. В принципе, можно даже никуда не летать, весь мир уже собрался тут.
Планируете ли осесть? И что вам нравится или, наоборот, раздражает в Китае?
Я не тот человек, кто живет оседло. Но если однажды и захочу, то точно не здесь. Хотя… кто знает. Пока я в Шанхае, и мне реально классно. Жизнь в каждой стране уникальна, везде есть свои правила, традиции и устои. Эти нормы формировались годами, отражая культуру, историю и ценности народа. Уважение к ним — это не просто формальность, а основа гармоничного сосуществования. Меня искренне раздражают люди, которые, приезжая в чужую страну, игнорируют местные обычаи и пытаются навязать свой менталитет, качая права. Это проявление высокомерия и неуважения. Вы в гостях, так что ведите себя достойно. Только так можно построить мосты, а не стены между культурами. Я снова ухожу на фриланс, и у меня наконец появится больше времени на креатив. Раньше совмещал блогинг с основной работой, а теперь могу плотнее заняться контентом, развивать агентство, тестировать новые инструменты продвижения для клиентов. Планирую запустить YouTube, разбирать социальные проблемы и радовать аудиторию свежими форматами. Ну и путешествия никуда не денутся, хотя думаю, что еще какое-то время поживу здесь.
Из минусов — мой китайский. Он откровенно слабый. Я не из тех студентов, кто здесь отучился, вжился и свободно болтает на здешнем языке. Это мешает, так как не всегда понимаешь менталитет и логику местных. Еще как байкер могу сказать, что здесь правила дорожного движения крайне относительны. Местные могут ехать навстречу, вылетать сбоку или из ниоткуда. Для них это нормально, но для меня это хаос и риск. Я, конечно, осторожен, но иногда это бесит.
Глупость — она везде одинаковая или все-таки разная?
Есть базовые виды глупости, которые работают везде. Они универсальны, как закон притяжения. Но проявления сильно зависят от страны, менталитета, социальных норм, уровня образования. То, что в одном месте считается жутким хамством, в другом вообще даже не заметят. В Китае, например, все замкнуто на внутреннюю систему. Доступ к мировым источникам ограничен, но, если очень хочешь, найдешь обходные пути, хотя в целом государство делает все, чтобы картинка мира оставалась внутри. Так что сама глупость универсальна, но ее маска, частота и масштабы зависят от культуры, экономики и социальных институтов.
Вы в своих роликах и постах на тему отношений довольно ярко осуждаете измены и порицаете меркантильных людей. Один раз даже досталось актеру Педро Паскалю, который вел себя развязно с женой Уильяма Дефо. А есть ли такие примеры в российском шоу-бизнесе, на ваш взгляд? Не было ли у вас желания пройтись по кому-нибудь из звезд отечественной эстрады, уличенных в неверности или других грешках? А что думаете про громкий развод Дибровых?
Я считаю, что, если ты публичный, будь добр помнить, что на тебе особая ответственность. У этих людей есть фанаты, и многие реально копируют поведение кумира. А когда артист оправдывает свои выходки болезнями или какими-то особенностями характера — это опасно. Ну, тот же Педро Паскаль. Он крайне неоднозначно обнимает замужних женщин с детьми и говорит, что у него это «болезнь», и ему так легче успокоиться. Ну серьезно? Это даже не смешно.
Я не большой фанат отечественного шоу-бизнеса, поэтому плотно не слежу. Но понятно, что там такого хватает. Просто многие не палятся. Хотелось бы, конечно, пройтись по конкретным фамилиям, но очевидных кейсов мало. При этом я понимаю, почему у артистов измены случаются чаще. Дело в том, что стираются границы дозволенного. Они звездят, теряют ощущение реальности, и обычные люди с их обывательским поведением для них кажутся чем-то скучным. Им постоянно нужны новые ощущения. Так и появляются истории, которые потом становятся скандалами.
Почему, на ваш взгляд, в Сети стали преподносить измены как норму, а девушки и парни стали предъявлять порой нереальные условия друг другу для вступления в отношения? (Миллионные зарплаты, красные и зеленые флаги, завышенные параметры красоты и прочее)
Мне кажется, причины глубже, чем кажется на первый взгляд. Соцсети подсовывают нам громких симпатичных людей, которые несут эту чушь, поэтому создается иллюзия, будто все вокруг изменяют. Алгоритмы жаждут драмы. Нужен экшен, горячая тема для обсуждения. Вот и появляются ролики про измены. Но часто это просто постановка ради внимания. Как маркетолог я вообще не понимаю, на кого это рассчитано. На людей, которым измена кажется нормой? Или они сами в это верят? Сомневаюсь. Для меня это новый уровень глупости.
Когда я отбираю ролики для разборов, сразу отсекаю фейки. Если вижу, что видео постановочное, даже не трачу время. Разбираю только то, что хотя бы похоже на реальность. Есть еще показуха, когда люди делают вид, что требуют золотые горы от своих партнеров, но на самом деле это не про любовь, а про страх. В нестабильном мире хочется гарантий — высокой зарплаты, статуса, денег. Это превращает отношения в сделку, а не в чувства.
Тем временем, любовь постепенно растворяется в дыму иллюзорного успеха. Приложения для знакомств превратили людей в чек-листы: рост, доход, машина, квартира. Не подошел — свайпнул дальше. Выбор огромный, привязанности никакой. Семьи строить все сложнее. Еще я заметил, что все стали слишком проработанными, никто не идет на уступки. На фоне падения экономики и тревожного социального фона проще остаться одному. Но мозг устроен так, что мы идем по течению, а не против. По итогу скажу, важно помнить, что соцсети — это витрина, а не реальность. Если хочешь нормальные отношения, говори с партнером о ценностях, а не о статусе и внешности. Красота внутри, а не снаружи. Я бы вообще советовал ограничить время в ленте, меньше сравнивать себя с другими и больше заниматься собой. Тогда и пресловутый «тот самый человек» обязательно найдется.
Как вы относитесь к Арсену Маркаряну? Как вы считаете, почему он набрал такую популярность в Сети, в чем его феномен с точки зрения блогерства?
Честно? Никак. Я не вникал в его деятельность, но слышал о нем. Он попал в пару моих роликов из-за резких высказываний. После этого на меня обрушился поток хейта от его фанатов, в основном мужской аудитории. Меня даже называли мужененавистником и оленем. Но я всегда говорил, что я против глупости, независимо от пола. Что касается феномена Маркаряна, он появился в момент, когда шла обратная волна. Женщины долго боролись за права и получали поддержку государства, а он пришел с месседжем: «Мужчины, вас разводят!». На фоне общественных перемен это сработало. Он стал своеобразным голосом сопротивления для части аудитории, которая чувствовала себя обиженной. Но по факту Маркарян довольно сомнительный персонаж. Думаю, я даже недооценил его, когда назвал просто глупым. На самом деле он полнейший идиот. Некоторые его высказывания действительно звучали, и в этом и был эффект. Но дальше он сам попался в ловушку своих слов. Хотел хайпануть, снять ролик и уехать, а в итоге пришлось отвечать. Посмотрим, выкрутится ли.
Как вы считаете, есть ли еще блогеры, которые не понесли заслуженное наказание за свою деятельность? (Казино, ставки, курсы, антироссийские высказывания)
Таких полно. Особенно тех, кто толкал казино, ставки, серые сервисы. Мне самому предлагали за такую рекламу миллионы. Просто так, одним постом. Представляете, какие там крутятся деньги? Я отказался. И, да, сижу «в нищете», зато не иду против себя и не вытираю ноги о свою аудиторию. Любой принцип можно купить, вопрос цены. Но для меня оставаться человеком важнее, чем любая сумма. Я не святоша, но в этом вопросе категоричен. А имена провинившихся пока называть не стану. Но вот наберу аудиторию побольше и расскажу все, что знаю. Поверьте, там очень громкие фамилии.
Сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Для меня страсть — это не про «ах, загорелся и перегорел». Это про ту силу, которая реально двигает вперед. Не вспышка хайпа на пару дней, а постоянное топливо. Ради страсти ты просыпаешься утром и делаешь то, что делаешь, даже когда тяжело или скучно. Моя страсть — помогать людям. В маркетинге, в создании контента, просто по-человечески. Страсть не про эго, а про дело. Это регулярность, дисциплина, умение проверять результат и снова идти дальше. У каждого она своя, но, если честно, настоящая страсть всегда узнаваема. Она горит внутри так, что ее невозможно спрятать.