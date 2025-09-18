Экс-стилист Лободы и Анны Asti Овечкин раскрыл, с какой российской звездой ему было труднее всего работать

Звездный стилист Николай Овечкин рассказал, с какой знаменитостью ему было труднее всего работать. Он признался, что сложности у него были с певицей Лолитой Милявской. Подробности он раскрыл в беседе с сайтом «Страсти» на REF в Сочи.

Овечкин работал с отечественными артистами на протяжении многих лет. Он одевал певиц Светлану Лободу, Анну Asti, Юлию Zivert и других. Самым же сложным кейсом стилист считает сотрудничество с исполнительницей хита «На Титанике». Но трудности были связаны не с характером Лолиты или общением с ней, а с ее гениальностью.

«Труднее всего было с Лолитой Милявской, потому что она гениальная. Чем более гениальный и наполненный человек, тем менее ему нужно упаковываться в блузки или юбки», — поделился Николай.

Сейчас Овечкин предпочитает больше не сотрудничать со знаменитостями. Он поделился, что его услуги стоят слишком дорого, а в нынешних реалиях ни одна из звезд не может позволить себе работу с ним".

«Я делаю это (стилизую — прим. „Страсти“) за очень большие деньги, и сейчас у артистов нет столько средств», — заявил Овечкин.

