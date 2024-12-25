Стилист Бузовой Карстен объяснил, зачем пришел на премию в наряде из мяса

Стилист Ольги Бузовой Никита Карстен появился на 14-й ежегодной премии Fashion New Year Awards 2024 в «мясном» наряде. На красной ковровой дорожке он появился в плаще и сапогах из говядины весом 33 кг. В беседе с сайтом «Страсти» молодой человек рассказал, почему выбрал этот образ, и что хотел сказать своим публичным выходом.

Оказалось, что стилист повторил культовый образ певицы Леди Гаги 2010 года.

«Будет ли это обсуждаемо и осуждаемо? Да! Но мы так уже устали от силуэтных платьев и хорошо сидящих костюмов на светских мероприятиях! Мало кто готов на эксперименты и новые образы, поэтому я решил показать всем, что занимать опыт зарубежных звезд-почему бы и нет? Пробовать новое нужно обязательно!» – заявил Никита.