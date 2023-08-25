Ставшая многодетной матерью Наталья Бочкарева рассказала, как скрывала беременность

Актриса Наталья Бочкарева в апреле текущего года стала мамой в третий раз. Вплоть до родов ей удавалось скрывать свое положение, именно поэтому многие поклонники удивились, узнав о главных новостях в семье кумира.

На пятилетии и презентации нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER звезда «Счастливы вместе» призналась, что прятала живот очень просто: «Втягивала (Смеется)».

Отметим, что Наталья довольно быстро пришла в форму после беременности. На светском мероприятии она уже появилась подтянутой и в эффектном мини-платье, а также на высоких каблуках. Сама актриса рассказала, что восстанавливалась усиленно и в комплексе. Она соблюдала правильное питание, занималась спортом, а также не забывала про массажи. Все это и помогло ей вернуться в форму.

К слову, быстрое возвращение к прежней фигуре Бочкаревой было необходимо также из-за начала работы над продолжением сериала «Счастливы вместе». Пока детали нового ситкома не раскрываются, но порталу «Страсти» удалось узнать некоторые подробности от самой Натальи.