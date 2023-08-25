«Рыжие волосы не вернутся»: Наталья Бочкарева раскрыла подробности продолжения «Счастливы вместе»

Актриса Наталья Бочкарева раскрыла некоторые подробности продолжения сериала «Счастливы вместе», который получил новое название – «Букины». Пока создатели ситкома стараются скрывать детали производства, но порталу «Страсти» удалось приоткрыть завесу тайны. На пятилетии и презентации нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER исполнительница главной роли рассказала, что будет ждать зрителей.

В первую очередь Наталья отметила, что поменяется в сериале многое. По ее словам, это будут Букины в наши дни – с современными проблемами и стремлениями.

«Кто-то говорит продолжение, кто-то 20 лет спустя, но, безусловно, это будут Букины в наши дни. И все, что с нами за это время происходило – будет рассказано», - призналась Бочкарева.

Также актриса рассказала, что на возвращение в проект согласилась легко, так как не считает, что является заложницей одного образа. Даша Букина по-прежнему для Натальи любима, и она верит, что сможет раскрыть этот образ еще со многих сторон.

«Я могу сказать, что с каждым годом что-то новое в моей жизни происходит. Сейчас я, например, пробую ставить спектакль как театральный режиссер. Поэтому отношусь к этому абсолютно легко. У меня нет ничего против Даши Букиной. Я не устала от этого образа, и я не считаю себя его заложником. В тех фильмах, что я хотела сняться, я снялась», - поделилась артистка.

Изменения, безусловно, коснутся всех Букиных в продолжении. И Даша – не исключение. Наталья призналась, что зрители могут ее и не узнать вовсе. Тем более, что она откажется от своих знаменитых рыжих волос.

«Даша Букина трансформируется. В ней поменяется все. Есть качества, которые свойственны только ей, поэтому, думаю, что определенной долей сарказма я ее наделю со своей стороны, - рассказала Бочкарева. — Рыжие волосы, думаю, не вернутся, потому что, мне кажется, что тот апельсиновый цвет – это пережиток прошлого. А она же идет в ногу со временем, следит, что происходит в социальных сетях».