Ставим цели и забываем о незаметных тратах: как улучшить финансовое положение в 2025 году

В новом году люди традиционно строят планы на будущее. Одним из самых важных моментов в стратегии для многих становится улучшение финансового положения. О том, какие шаги предпринять, чтобы подобраться к заветной цели, сайту «Страсти» рассказала консультант Светлана Петрова.

Управляйте своим бюджетом

Недостаточно составлять семейный бюджет каждый месяц – им нужно управлять. Это значит, что важно ежедневно сопоставлять свои доходы с расходами, контролировать осуществление всех трат и при возникновении расхождений с прописанными статьями производить корректировку. Если вы научитесь укладываться в бюджет, пересматривать свои цели и адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям, со временем финансовое положение может не только выправиться, но и улучшиться.

Задавайте цели

Очень часто мы и сами не задумываемся о возможностях, которые могут обнаружиться, стоит только проявить внимание. Нередко люди полагают, что не в состоянии позволить себе летний отдых на море, экскурсионный тур или покупку новых хороших сапог. На самом деле нужно научиться правильно ставить себе цели, отказавшись от неопределенного «хочу много денег» и подойдя к конкретике «хочу поехать этим летом в Сочи».