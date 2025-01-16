Ставим цели и забываем о незаметных тратах: как улучшить финансовое положение в 2025 году
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В новом году люди традиционно строят планы на будущее. Одним из самых важных моментов в стратегии для многих становится улучшение финансового положения. О том, какие шаги предпринять, чтобы подобраться к заветной цели, сайту «Страсти» рассказала консультант Светлана Петрова.
Управляйте своим бюджетом
Недостаточно составлять семейный бюджет каждый месяц – им нужно управлять. Это значит, что важно ежедневно сопоставлять свои доходы с расходами, контролировать осуществление всех трат и при возникновении расхождений с прописанными статьями производить корректировку. Если вы научитесь укладываться в бюджет, пересматривать свои цели и адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям, со временем финансовое положение может не только выправиться, но и улучшиться.
Задавайте цели
Очень часто мы и сами не задумываемся о возможностях, которые могут обнаружиться, стоит только проявить внимание. Нередко люди полагают, что не в состоянии позволить себе летний отдых на море, экскурсионный тур или покупку новых хороших сапог. На самом деле нужно научиться правильно ставить себе цели, отказавшись от неопределенного «хочу много денег» и подойдя к конкретике «хочу поехать этим летом в Сочи».
«Правильная постановка вопроса сразу подводит к оцифровке своего желания, наглядной сумме и плану о том, как можно получить средства к указанному сроку (откладывать от зарплаты ежемесячно определенный процент, найти подработку, сократить покупки). Это реальный способ изменить материальное положение в лучшую сторону и позволить себе воплощение определенной мечты»,
Светлана Петрова
Финансовый эксперт, эксперт по семейному капиталу
Выбирайте правильные магазины
Многие люди выбирают для своих ежедневных покупок магазины у дома, чтобы сэкономить время, которое придется потратить на поездку в супермаркет. Однако, поступая так каждый день, вы отдаете в чужие руки больше денег, чем могли бы. Учтите, что в магазинах у дома привычная продукция всегда стоит дороже, поэтому в долгосрочной перспективе такая привычка приносит с собой ненужные расходы. Вот почему совершать серьезные закупки лучше всего в супермаркетах.
Используйте дополнительные преимущества
Нередко мы просто ленимся использовать весьма выгодные дополнительные преимущества для улучшения материального состояния. Какие пункты входят в указанную категорию? Кэшбеки за покупку определенных товаров в специальных магазинах и за оплату коммунальных платежей онлайн, использование акций и других предложений в продуктовых и промышленных магазинах, покупка вещей не в сезон (шины, садовые инструменты, зимние сапоги и так далее).
«Все это вполне доступно и выгодно, но по неизвестным причинам лишь некоторые люди используют подвернувшийся шанс сберечь лишние деньги, забывая о том, что если сэкономил, то значит уже немного улучшил настоящее материальное положение»,
Светлана Петрова
Финансовый эксперт, эксперт по семейному капиталу
Обращайте внимание на незаметные траты
Ощутимо расшатывают финансовое положение и незаметные траты, на которые люди даже не обращают внимания. Сюда можно отнести оплату подписок на ненужные мобильные услуги и онлайн-кинотеатры (о них мы можем узнать спустя полгода, когда накопится хорошая сумма), приобретение бытовой химии и других промышленных товаров в минимальном объеме (в то время, когда выгоден опт или большой объем). Ошибочно считать, что такие вещи с финансовой точки зрения не бьют по кошельку, поскольку в продолжительном периоде они воруют довольно приличную сумму, которую есть смысл отложить в сбережения или потратить на действительно нужные покупки.
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