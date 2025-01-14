«Не подарок, а расчетливый ход продавца»: почему не стоит покупать по большим скидкам

Скидки не всегда честные

Одна из самых распространенных уловок продавцов - искусственное завышение цен перед распродажами. Товар, который якобы продается с огромной скидкой, на самом деле может стоить ровно столько же, сколько и до «акции». Иногда разница минимальна и реальной выгоды покупатель не получает вовсе. Магазины используют эту тактику, зная, что многие покупатели не следят за динамикой цен и не сравнивают предложения с разных платформ. Кроме того, часто на витринах красуются ценники с огромными процентами скидок, но при этом на самом деле уценка применяется к минимальной партии товара или к единичным позициям. В результате мы радуемся «выгодной сделке», не замечая, что попали в ловушку маркетологов.

Эффект Плюшкина

Большие скидки пробуждают в нас иррациональное желание запастись впрок. Мы покупаем несколько одинаковых товаров или берем что-то «на будущее», даже если потребности в этом нет. Особенно часто это проявляется в категориях бытовой химии, косметики или продуктов питания. И вот дома уже стоят три одинаковых шампуня, пять упаковок кофе и десяток свечей, которые вам даже некогда зажечь. Проблема в том, что некоторые из этих товаров могут испортиться раньше, чем вы успеете их использовать, а другие просто займут место в шкафу. В итоге вместо экономии вы получаете бесполезные траты и лишний беспорядок.

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