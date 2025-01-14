«Не подарок, а расчетливый ход продавца»: почему не стоит покупать по большим скидкам
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Праздничный и после период превращает шопинг в настоящий марафон, где легко потерять контроль над своими финансами. Сначала нас захватывает волна Черной пятницы, которая, вопреки своему названию, растягивается на целый месяц. Затем на смену ей приходят скидки, приуроченные к зимним праздникам, а следом – сезонные распродажи. Магазины искусно создают иллюзию небывалой выгоды, заставляя нас совершать покупки, о которых мы позже можем пожалеть. Финансовый консультант Светлана Петрова объяснила в беседе с сайтом «Страсти», почему даже самые заманчивые скидки могут обернуться пустым кошельком и не всегда являются выгодой в долгосрочной перспективе.
Иллюзия выгоды
Скидки действуют на нас не только экономически, но и психологически. Мы видим заветный ценник с яркой надписью «-50%» и мозг мгновенно дает сигнал: «Это нельзя упустить!». В этот момент мы перестаем думать о реальной необходимости покупки и фокусируемся исключительно на размере «выгоды». Привлекательна для нас становится не сама вещь, а ощущение, что мы обошли систему и получили что-то по более низкой цене.
«Но если быть честными, купили бы вы этот товар по полной стоимости? Вполне вероятно, что он даже не привлек бы вашего внимания. Маркетологи умело играют на этом эффекте, заставляя нас чувствовать себя победителями, хотя на самом деле мы просто попадаем в их ловушку»,
Светлана Петрова
Финансовый консультант
Скидка - это не подарок, а расчетливый ход продавца
Большие скидки никогда не случаются просто так. За ними почти всегда скрывается причина, о которой покупателю предпочитают не говорить. Возможно, товар залежался на складе и не пользовался спросом -– и не исключено, что на то есть веская причина: низкое качество, устаревший дизайн или наличие дефектов. Еще одна распространенная причина - истекающий срок годности, будь то продукты питания, косметика или что-то другое.
Важно помнить: скидка - это не жест доброй воли, а продуманный маркетинговый прием.
Скидки будут всегда
Одна из самых распространенных ловушек во время распродаж - это страх упустить уникальное предложение. Нам кажется, что если мы не купим товар прямо сейчас, то такой возможности больше не представится. Но давайте будем честными: скидочное безумие длится не один день и даже не одну неделю - оно растягивается на месяцы. После Черной пятницы приходят новогодние скидки, затем сезонные распродажи, а следом - межсезонные акции.
«Если вы не купили что-то сегодня, у вас обязательно будет шанс сделать это через месяц-другой, причем с не менее выгодными условиями. Более того, многие магазины сознательно создают иллюзию «последнего шанса», хотя аналогичный товар или его достойная альтернатива будут доступны по скидке уже в ближайшие месяцы. Поэтому вместо того чтобы поддаваться панике и совершать импульсивные покупки, стоит задать себе вопрос: «А так ли мне это нужно именно сейчас?»
Светлана Петрова
Финансовый консультант
Скидки не всегда честные
Одна из самых распространенных уловок продавцов - искусственное завышение цен перед распродажами. Товар, который якобы продается с огромной скидкой, на самом деле может стоить ровно столько же, сколько и до «акции». Иногда разница минимальна и реальной выгоды покупатель не получает вовсе. Магазины используют эту тактику, зная, что многие покупатели не следят за динамикой цен и не сравнивают предложения с разных платформ. Кроме того, часто на витринах красуются ценники с огромными процентами скидок, но при этом на самом деле уценка применяется к минимальной партии товара или к единичным позициям. В результате мы радуемся «выгодной сделке», не замечая, что попали в ловушку маркетологов.
Эффект Плюшкина
Большие скидки пробуждают в нас иррациональное желание запастись впрок. Мы покупаем несколько одинаковых товаров или берем что-то «на будущее», даже если потребности в этом нет. Особенно часто это проявляется в категориях бытовой химии, косметики или продуктов питания. И вот дома уже стоят три одинаковых шампуня, пять упаковок кофе и десяток свечей, которые вам даже некогда зажечь. Проблема в том, что некоторые из этих товаров могут испортиться раньше, чем вы успеете их использовать, а другие просто займут место в шкафу. В итоге вместо экономии вы получаете бесполезные траты и лишний беспорядок.
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