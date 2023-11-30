Стас Костюшкин рассказал о своей звездной болезни

Российский певец Стас Костюшкин сообщил о продолжительной звездной болезни. Его слова приводит корреспондент издания «Страсти».

По словам артиста, впервые он столкнулся со звездной болезнью после выступления в составе дуэта «Чай вдвоем» на музыкальном конкурсе «Ялта – Москва – Транзит». Известно, что мероприятие транслировали ключевые телеканалы страны, а его ведущими выступали Лолита Милявская и Александр Цекало.

«Мы выходим из гостиницы «Космос». Вдруг проезжают девчонки на машине и кричат: «Пацаны! Мы вас любим!» Я говорю: «Вот она, звездная болезнь, вот мы наконец-то и заболели», — признался Костюшкин.

Музыкант также вспомнил другой эпизод, произошедший в начале 2000-х годов в Москве. Тогда Костюшкин еще не имел собственных песен и был вынужден вместе с коллегой Денисом Клявером работать в одном из столичных клубов. Однажды перед дуэтом выступал известный американский джазовый музыкант Скэтмэн Джон.

Как считает певец, американец не сумел правильно «разогреть» зрителей перед выходом дуэта на сцену, вследствие чего то выступление стало одним из самых провальных в карьере Костюшкина.

Ранее Денис Клявер объявил о выступлениях группы «Чай вдвоем» в 2024 году.