Старшенбаум рассказала о праздновании Нового года с Ефремовым: «Облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки»

Актриса Ирина Старшенбаум рассказала, как отметила Новый год в компании коллеги Никиты Ефремова. Случилось это несколько лет назад, и это был один из самых запоминающихся праздников для звезды «Медиатора». Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

По словам Ирины, в ее жизни было несколько ярких зимних торжеств. Однажды она оказалась 31 декабря вместе с друзьями на Бали. А в один из годов к ней домой заявился Ефремов в костюме Деда Мороза.

«Как-то мои друзья во главе с Никитой Ефремовым и Машей Иваковой облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, и приехали ко мне домой. А дальше были стихи и розыгрыши для того, чтобы получить подарки», - поделилась Ирина Старшенбаум.

К слову, 2024 год актриса тоже встречала с друзьями, но уже в Санкт-Петербурге. По ее признанию, все прошло потрясающе.

«Мы много гуляли с моими друзьями. Жили в моем любимом отеле Wynwood, моя подруга — сердце этого отеля и его хозяйка. Мы ходили в разные вкусные рестораны. В Питере их очень много, а я люблю вкусно и красиво поесть. Мы ездили на Финский залив, гуляли по Невскому, любовались Исакием, заходили в самые уютные книжные магазины, в мой любимый кинотеатр — «Аврора», один из старейших кинотеатров в Санкт-Петербурге (построен в 1913 году), в часовню Ксении Петербургской. Это особое место для меня», - рассказала артистка.

Напомним, что слухи о том, что Ирину Старшенбаум и Никиту Ефремова связывают романтические отношения, ходят уже довольно давно. Однако еще ни разу они не подтверждали домыслы фанатов.

Полное интервью Ирины Старшенбаум о праздниках, подарках и купании в проруби читайте на сайте «Страсти».