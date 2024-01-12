«Все мои желания сбываются! Это сводит с ума»: Ирина Старшенбаум о праздниках, купании в проруби и подарках
Актриса Ирина Старшенбаум нашла повод рассказать, как отметила Новый год 2024.
© Пресс-служба
Несмотря на то, что Новый год и Рождество остались позади, россиян ожидает еще целая череда зимних праздников. Ближайшие из них старый Новый год и Крещение Господне. Они не так популярны, как прошедшие торжества, но тем не менее имеют свои традиции, которые многие любят соблюдать. Актриса Ирина Старшенбаум как раз тот человек, который предпочитает не пропускать ни один повод для веселья. Портал «Страсти» пообщался со звездой «Медиатора» и узнал у нее о встрече 2024 года, подарках, магических способностях, купании в проруби и связи с Никитой Ефремовым.
— Ирина, с наступившим вас! Как прошел ваш Новый год в Питере? Чем занимались в праздники?
— Это был потрясающий Новый год. Санкт-Петербург — это самый красивый город в мире, где просто на уровне какой-то энергии чувствуешь себя свободно и заряжаешься творчеством. У меня настоящая любовь с этим городом, и у него — со мной, что самое прекрасное. Каждый раз, когда я приезжаю, он мне сам начинает что-то придумывать и подкидывать. Мы много гуляли с моими друзьями. Жили в моем любимом отеле Wynwood, моя подруга — сердце этого отеля и его хозяйка. Мы ходили в разные вкусные рестораны. В Питере их очень много, а я люблю вкусно и красиво поесть. Мы ездили на Финский залив, гуляли по Невскому, любовались Исакием, заходили в самые уютные книжные магазины, в мой любимый кинотеатр — «Аврора», один из старейших кинотеатров в Санкт-Петербурге (построен в 1913 году), в часовню Ксении Петербургской. Это особое место для меня. Я чувствую в этом месте необычайную духовную наполненность. Очень рекомендую прочитать, как создавалась эта часовня и историю самой Ксении Петербургской в частности. Паломники со всей России приезжают сюда и, поверьте, это не просто так.
— У многих есть свои ритуалы на праздники, а как насчет вас?
— Медитация 1 января - это моя традиция. В преддверии Нового года я всегда хожу на шоппинг, покупки предпочитаю делать офлайн. Обожаю покупать вещи для дома. Ценю правильные бокалы – на тонкой ножке, из тонкого стекла. И хрустальные, огромные, с отсылкой к старому Голливуду, эпохе блистательных кинодив. В канун Нового года я обязательно зажигаю ароматические свечи, ставлю одну из своих любимых пластинок (пусть это будет Frank Sinatra или Nina Simone) и принимаю ванну.
— Какой подарок в этом году был самым лучшим и от кого, если не секрет?
— Это была картина одного молодого художника, которую мне подарила моя подруга. На ней изображена девушка, которая вот-вот взлетит. А еще варежки, связанные собственноручно другой моей подругой.
— А в другие года какой был самый запоминающийся подарок?
— Самый лучший подарок на Новый год - это мой кот Гриша. Мне сказали, что он сфинкс, а оказалось, что это девон-рекс – как сфинкс, только волосатый. Гриша меня постоянно удивляет – он выстраивает с каждым человеком свои собственные отношения.
— В этот раз новогодние праздники запомнились многим еще и лютыми морозами, из-за которых большинство семей отправилось не на прогулки, а в кинотеатр. А вы успели посмотреть главные российские новинки за эти дни? Что думаете о «Холопе 2»? И «Бременских музыкантах»?
— Было действительно очень холодно. Но мы оделись потеплее и пошли гулять. В кинотеатре мы смотрели фильм «Зеркало» Тарковского. Всю новогоднюю классику смотрели на проекторе дома. «Бременские музыканты» - это прекрасная сказка! Я еще не смотрела фильм, но в нем снималась моя подруга Ирина Горбачева. Обязательно посмотрю. А «Холоп 2» - это не совсем мое кино. Но его снимал Клим Шипенко, а он очень талантливый режиссер.
— А какой ваш любимый новогодний фильм?
— 28 декабря на Kion вышел новогодний мюзикл «Я тебя люблю — Je t'aime», в котором я приняла участие.
— Помните, какой у вас был самый запоминающийся Новый год?
— Наверное, это когда мы отмечали Новый год на Бали с моими друзьями. А еще как-то мои друзья во главе с Никитой Ефремовым и Машей Иваковой облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, и приехали ко мне домой. А дальше были стихи и розыгрыши для того, чтобы получить подарки.
— Как отмечали Новый год в детстве?
— Мама любила (и до сих пор любит) наряжать квартиру, и для нее обязательным мероприятием было пойти посмотреть салют. Классические советские бутерброды с маслом и икрой, мандарины. Это мои детские воспоминания. И, конечно, то, как однажды я заподозрила, что Деда Мороза нет, это папа приехал из очередной командировки и привез мне новые штучки. Папа был долгое время стюардом, потом летчиком, а мама — стюардессой. Поэтому Новый год всегда считался семейным праздником, когда все наконец собирались за одним столом.
— Сбывались ли у вас желания, загаданные в новогоднюю ночь?
— Все мои желания сбываются. Я обладаю какой-то правильной энергетикой, которая помогает всем желаниям сбываться. Иногда даже с ума сводит. Например, недавно я посмотрела с подругой один старый фильм, и сказала ей: «Какая классная тема, почему сейчас такие не снимают? Я бы с удовольствием сыграла подобную роль». На следующий день мне приходит сценарий с абсолютно похожей ролью! Как? С каждым годом я замечаю таких совпадений все больше и больше.
— Гадали на новогодние или рождественские праздники?
— Я отношусь к этому с интересом. Есть в этом что-то древнерусское — очаровывающее. Я уверена, что женщина может создавать любую реальность — вокруг мужчины, вокруг себя, своей семьи, своего дела. Женщины своим полем, если собираются с другими сильными по духу женщинами, могут созидать миры, влиять на действительность и умножать свою силу. Мы с подругами в это верим и иногда гадаем в святки.
— А что насчет старого Нового года? Принято ли у вас его отмечать в семье?
— Конечно! Я думаю, нам всем нужно больше поводов для радости и праздника. Красная икра и мандарины ждут меня.
— Еще из зимних праздников остается Крещение, когда многие окунаются в прорубь. У вас был такой опыт?
— Это очень сильный духовный опыт. Он был в моей жизни. Но никому не рекомендую это делать просто ради баловства. Берегите себя.
— Какие основные цели и планы поставили для себя на новый год?
— Сниматься в хороших и добрых фильмах. Раньше я хотела играть только серьёзные роли, но после съемок в «Сестрах» и «Хорошем человеке» я, честно говоря, устала.