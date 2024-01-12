«Все мои желания сбываются! Это сводит с ума»: Ирина Старшенбаум о праздниках, купании в проруби и подарках

Несмотря на то, что Новый год и Рождество остались позади, россиян ожидает еще целая череда зимних праздников. Ближайшие из них старый Новый год и Крещение Господне. Они не так популярны, как прошедшие торжества, но тем не менее имеют свои традиции, которые многие любят соблюдать. Актриса Ирина Старшенбаум как раз тот человек, который предпочитает не пропускать ни один повод для веселья. Портал «Страсти» пообщался со звездой «Медиатора» и узнал у нее о встрече 2024 года, подарках, магических способностях, купании в проруби и связи с Никитой Ефремовым.

— Ирина, с наступившим вас! Как прошел ваш Новый год в Питере? Чем занимались в праздники?

— Это был потрясающий Новый год. Санкт-Петербург — это самый красивый город в мире, где просто на уровне какой-то энергии чувствуешь себя свободно и заряжаешься творчеством. У меня настоящая любовь с этим городом, и у него — со мной, что самое прекрасное. Каждый раз, когда я приезжаю, он мне сам начинает что-то придумывать и подкидывать. Мы много гуляли с моими друзьями. Жили в моем любимом отеле Wynwood, моя подруга — сердце этого отеля и его хозяйка. Мы ходили в разные вкусные рестораны. В Питере их очень много, а я люблю вкусно и красиво поесть. Мы ездили на Финский залив, гуляли по Невскому, любовались Исакием, заходили в самые уютные книжные магазины, в мой любимый кинотеатр — «Аврора», один из старейших кинотеатров в Санкт-Петербурге (построен в 1913 году), в часовню Ксении Петербургской. Это особое место для меня. Я чувствую в этом месте необычайную духовную наполненность. Очень рекомендую прочитать, как создавалась эта часовня и историю самой Ксении Петербургской в частности. Паломники со всей России приезжают сюда и, поверьте, это не просто так.

— У многих есть свои ритуалы на праздники, а как насчет вас?

— Медитация 1 января - это моя традиция. В преддверии Нового года я всегда хожу на шоппинг, покупки предпочитаю делать офлайн. Обожаю покупать вещи для дома. Ценю правильные бокалы – на тонкой ножке, из тонкого стекла. И хрустальные, огромные, с отсылкой к старому Голливуду, эпохе блистательных кинодив. В канун Нового года я обязательно зажигаю ароматические свечи, ставлю одну из своих любимых пластинок (пусть это будет Frank Sinatra или Nina Simone) и принимаю ванну.

— Какой подарок в этом году был самым лучшим и от кого, если не секрет?

— Это была картина одного молодого художника, которую мне подарила моя подруга. На ней изображена девушка, которая вот-вот взлетит. А еще варежки, связанные собственноручно другой моей подругой.

— А в другие года какой был самый запоминающийся подарок?

— Самый лучший подарок на Новый год - это мой кот Гриша. Мне сказали, что он сфинкс, а оказалось, что это девон-рекс – как сфинкс, только волосатый. Гриша меня постоянно удивляет – он выстраивает с каждым человеком свои собственные отношения.