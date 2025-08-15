«Стареть не хочу»: невестка Юрия Куклачева готовится к сдаче нормативов ГТО

«Миссис Москва-2025» Марина Куклачева рассказала о подготовке к сдаче нормативов ГТО. В разговоре с сайтом «Страсти» она также призналась, что не хочет стареть, а к пластике относится нейтрально.

Мы поинтересовались, как невестка Юрия Куклачева ухаживает за собой.

«Обязательно мою руки перед едой, регулярно посещаю тренажерный зал, готовлюсь к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на золотой знак. Отношение к пластике - нейтральное. Стареть не хочу, но бояться бессмысленно», - поделилась режиссер Театра кошек.

Также она рассказала, почему решила принять участие в конкурсе «Миссис Москва».

«Любовь к жизни и хорошее настроение сподвигли меня к этому шагу. А данный титул - просто очередная ступенька в моей творческой деятельности», - поделилась Куклачева. Она призналась, что волновалась, хотя обычно не переживает, даже когда переходит дорогу на красный свет.

