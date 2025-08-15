«Один всегда прав, а второй - муж»: интервью с режиссером Театра кошек и «Миссис Москва-2025» Мариной Куклачевой

Марина Куклачева – супруга старшего сына Юрия Куклачева Дмитрия, режиссер Театра кошек, победительница конкурса «Миссис Москва-2025». Она называет себя «королевой» и не зря: яркая, статная, красивая, величественная. Ее жизнь с детства связана с танцами. Марина постоянно занимается спортом и готовится к сдаче нормативов ГТО на золотой знак. Она дала интервью сайту «Страсти», в котором рассказала о работе в Театре кошек, любви к своей семье, кознях на конкурсе «Миссис Москва» и отношении к пластике.

Марина, ваша жизнь с детства связана с танцами, вы являетесь постановщиком всех танцевальных номеров Театра кошек Куклачева.

Да, действительно, моя жизнь с детства связана с танцами, но постановщиком танцевальных номеров я не являюсь, я режиссер театра.

Любовь к танцам в вас от родителей?

Да.

Никогда не думали о том, чтобы выбрать другую профессию?

В детстве я читала умные книги, но никак не могла понять, почему в контексте пространственно-временного континуума сингулярные линии сходятся на горизонте событий. Поэтому я хотела стать специалистом по теоретической астрофизике.

Не можем не спросить, у вас дома есть кошки? Можете назвать себя кошатницей?

Нет.

Почему решили принять участие в конкурсе «Миссис Москва»? Что для вас титул «Миссис Москва»?

Любовь к жизни и хорошее настроение сподвигли меня к этому шагу. А данный титул - просто очередная ступенька в моей творческой деятельности.

Волновались на конкурсе?

Да, волновалась, хотя обычно я не волнуюсь даже тогда, когда перехожу дорогу на красный свет.

На что готовы были пойти девушки, чтобы выиграть?

Давайте спросим об этом у девушек.

Были ли козни?

Были.

На что готовы вы ради победы?

Я готова побеждать.

Ваш сын – артист Большого театра. На конкурсе «Миссис Москва» вы исполнили танец, который он поставил под песню «Я люблю эту женщину». Песню выбирал он? Сын сам предложил поставить танец? Сложно было на репетициях или наоборот?

Песню выбрала я и предложила Никите стать балетмейстером данного номера, работа над которым доставила большое удовольствие всем участникам: и мне, и сыну, и моему партнеру - артисту Большого театра.

В жюри конкурса вошли Анжелика Агурбаш, Дмитрий Губерниев, Азиза. Они были строгими? Справедливыми? Кто из судей был самым критичным, а кто наоборот?

Считаю, что конкурсантки не должны обсуждать судей, могу только отметить, что, по моему мнению, все судьи были строгими и справедливыми.

После объявления итогов конкурса «Миссис Москва-2025» вы произнесли: «Мужчина любит поступками. Если рядом с вами достойный муж, вы всегда будете королевой». Какой самый запоминающийся поступок был со стороны вашего мужа?

Поступок? Ему удалось стать мужем королевы.

О знакомстве с супругом вы говорили: «Придя на репетицию, Дима увидел там пятьдесят роскошных, высоких девчонок и сказал: “Одна из них станет моей судьбой”». Он делился, почему выбрал вас? Быстро сделал предложение?

Делился. Потому что. Быстро.

Поделитесь секретом крепкого брака.

Секрет крепкого брака? Конечно, знаю! Крепкий брак - это такие равноправные отношения, в которых один всегда прав, а второй - муж. В крепком браке первым говорит мужчина, а женщина молча слушает, а затем говорит женщина, а мужчина молча делает.

Свекр в вас души не чает. Он лично поздравлял вас с победой со сцены и прочитал в вашу честь стихотворение. А вы какие знаки внимания оказываете родителям мужа? Любите собираться вместе? Часто получается?

Любим. Получается не очень часто.

Как чувствует себя Юрий Куклачев? Мы и читатели очень переживали.

Мы все очень переживали. Сейчас он в хорошем состоянии, прошел курс лечения. Семья окружает папу заботой и любовью.

Ваша свекровь – тоже танцовщица, участница ансамбля Игоря Моисеева. В целом нельзя не отметить ваши теплые отношения с родителями мужа, хотя столько шуток ходит про свекровей. В вашей семье наоборот. Поделитесь успехом.

Успех в любви к своей семье.

Как ухаживаете за собой? Ваше отношение к пластике. Боитесь стареть?

Обязательно мою руки перед едой, регулярно посещаю тренажерный зал, готовлюсь к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на золотой знак. Отношение к пластике - нейтральное. Стареть не хочу, но бояться бессмысленно.

Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?

Для меня страсть - это очень сильная эмоция, которую трудно контролировать головой. Это некая высшая форма вдохновения и возбуждения, когда хочется немедленно соприкоснуться с объектом чувства.