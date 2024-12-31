«Стараюсь жить не народными праздниками»: Бари Алибасов-младший рассказал, как встретит Новый год

Бари Алибасов-младший рассказал, что встретит Новый год в офисе. Об этом он сообщил «Страстям».

Новый год уже наступил в Петропавловске-Камчатском, а центральные регионы России еще готовятся встретить праздник. Мы решили узнать у Бари Алибасова-младшего, как он планирует отметить Новый год.

По словам артиста, во время праздников он старается побольше работать.

«Для меня каждый Новый год — это прекрасная возможность поработать. Потому что в это время никто не отвечает и можно спокойно выключить телефон, потом отмазываясь, что ты где-то что-то праздновал. Последние года три я с 31 на 1 нахожусь в офисе. В идеале вместе с дочерью, которой я показываю, как папа работает», — рассказал он.

При этом Алибасов рассказал, что скептически относится к «народным праздникам».

«Считаю, что если будешь жить по народным праздникам, будешь жить как народ. Поэтому всегда стараюсь жить не народными праздниками, а своими собственными, которые создаю в любой момент, когда захочется», — добавил он.

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