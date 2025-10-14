«Старается это не выносить»: в звездных кругах обсуждают расставание Никиты Ефремова с возлюбленной

Актер Никита Ефремов в последние месяцы не появляется на публике с возлюбленной Ольгой Шурыгиной. На светских мероприятиях его замечают либо в компании родственников, либо в одиночестве. Из-за этого распространились слухи, что наследник Михаила Ефремова расстался с художницей. Подробности узнал сайт «Страсти».

В личном блоге Никита тоже уже давно не публикует фото и видео с Ольгой, а в разговорах с журналистами избегает тем, связанных с любовью. Продюсер Павел Рудченко признался, что в последнее время Ефремов стал еще более закрытым в этом плане, поэтому никто точно не знает — расстался ли он с Ольгой.

«Никита не распространяется о своей личной жизни. Как-то в последнее время старается это не выносить, поэтому на публике, в кулуарах, информации конкретной о расставании нет», — поделился продюсер.

Рудченко допустил, что Никита мог просто перестать афишировать роман, поэтому Шурыгина больше и не сопровождает его на светских мероприятиях. Продюсер видит в этом определенную задумку актера, который активно строит карьеру в кино.

«Возможно, это какое-то исполнение задуманной концепции, чтобы привлекать внимание только к его персоне. Может быть и такой вариант», — отметил Павел Рудченко.

К слову, на странице Ольги тоже уже давно нет фото с Никитой. При этом они по-прежнему подписаны друг на друга.

