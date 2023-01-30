passion.ru
ЭКСКЛЮЗИВЫ
22:00, 30 января 2023
1 мин.

«Стало непредсказуемо»: какие мысли подтолкнули Лолиту взять перерыв в карьере и уехать из России

«Стало непредсказуемо»: какие мысли подтолкнули Лолиту взять перерыв в карьере и уехать из России

Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru

Неделю назад Лолита Милявская сообщила поклонникам, что уехала из России и решила взять перерыв в творческой деятельности. В настоящее время артистка находится в Болгарии, где планирует полностью посвятить себя бытовым задачам, отдыхая таким образом от песен и софитов. Как долго продлится внезапный отпуск Лолиты – неизвестно, об этом она не стала распространяться. Поговорили с тарологом Сиреной о том, почему артистке так важен отдых вдали от шума и суеты, и захочет ли она вообще возвращаться на сцену.

По словам специалиста, сейчас Лолите нужна пауза для того, чтобы насладиться нажитым. Это время лучше всего посвятить себе и семье, на что внимание артистки и направлено.

Расклад на Лолиту

Расклад на Лолиту

Фото: Таролог Сирена

Лолите важно находиться в понятном пространстве. Как только ей стало непредсказуемо в понимании, кто она сейчас, на какой стороне, какие ценности несет, что дает этому миру, появилось резкое желание отпустить ситуацию и закрыться, чтобы понять, что хорошо для нее, и где она себя дальше видит.

Сирена

Таролог

По словам таролога Сирены, эта пауза даст Лолите возможность поставить новые идеи и цели, которые она станет выбирать «исключительно сердцем, не опираясь на выгоды и логику». В будущем она вернется, но уже в более сбалансированный график без ущерба для себя, заключила специалист.

Новости партнеров
О чем говорят