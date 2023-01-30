«Стало непредсказуемо»: какие мысли подтолкнули Лолиту взять перерыв в карьере и уехать из России
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Неделю назад Лолита Милявская сообщила поклонникам, что уехала из России и решила взять перерыв в творческой деятельности. В настоящее время артистка находится в Болгарии, где планирует полностью посвятить себя бытовым задачам, отдыхая таким образом от песен и софитов. Как долго продлится внезапный отпуск Лолиты – неизвестно, об этом она не стала распространяться. Поговорили с тарологом Сиреной о том, почему артистке так важен отдых вдали от шума и суеты, и захочет ли она вообще возвращаться на сцену.
По словам специалиста, сейчас Лолите нужна пауза для того, чтобы насладиться нажитым. Это время лучше всего посвятить себе и семье, на что внимание артистки и направлено.
Расклад на Лолиту
Фото: Таролог Сирена
Лолите важно находиться в понятном пространстве. Как только ей стало непредсказуемо в понимании, кто она сейчас, на какой стороне, какие ценности несет, что дает этому миру, появилось резкое желание отпустить ситуацию и закрыться, чтобы понять, что хорошо для нее, и где она себя дальше видит.
Сирена
Таролог
По словам таролога Сирены, эта пауза даст Лолите возможность поставить новые идеи и цели, которые она станет выбирать «исключительно сердцем, не опираясь на выгоды и логику». В будущем она вернется, но уже в более сбалансированный график без ущерба для себя, заключила специалист.