Стало известно, сколько россиян готовы обменяться женами на сутки и более

Россияне на специализированном сайте знакомств для свингеров прошли опрос и ответили, готовы ли обмениваться женами на сутки и более долгое время. Такие эксперименты представители данного секс-сообщества практикуют довольно часто, но есть свои нюансы.

Всего на форуме проголосовало 2697 свинг-пользователей. Из них 16% (444 человека) пробовали, им понравилось, и они бы хотели повторить. А заинтересованы подобным 62% (1683 человека). При этом многие отметили, что подобное увлечение имеет место быть, если супруги готовы привязываться эмоционально к другой паре. В другом случае в этом просто нет смысла.

Опытные свингеры подчеркнули, что стараются не практиковать слишком долгий обмен партнерами, так как основная задача – это секс. А для него не требуется проводить с чужой женой больше нескольких часов. «Обмен на сутки — это классно, когда к партнёру испытываешь нечто большее, чем секс. А иначе, что с ним делать?» - поделился своим мнением один из пользователей.

Также другой комментатор рассказал свою историю, почему перестал сближаться с другими женщинами более чем на одну ночь. По его признанию, проблема заключалась в обычном сне. Дело в том, что он не мог избавиться от чувства тревоги, находясь в постели не со своей супругой.

«Тело непривычное, каждые 15 минут просыпался, потому что, обнимая, понимаешь, что не твое. Теперь хотим договориться с парой так: меняемся в 15 часов и в час ночи снова встречаемся», - отметил представитель сообщества.

Кроме того, старожилы сайта подчеркнули, что чаще всего пары не состоят друг с другом в долгих отношениях, так как это приводит к ненужной привязанности и к дальнейшим проблемам. Намного проще постоянно менять партнеров, поэтому для свингеров романы друг с другом – это скорее исключение, чем правило.

Полное расследование редакции «Страсти» о сообществе свингеров в России читайте на сайте.