Обмен женами: свингеры, как вечная любовь, но с разными партнерами

С 30 июня популярный во всем мире «Тиндер» официально уходит из России. Но, по всей видимости, это не сильно расстраивает наших соотечественников. Уже сейчас появилось много новостей по поводу создания российских аналогов приложения. Однако и без этих предстоящих новинок существует немалое количество онлайн-сервисов, где всем желающим можно попытаться встретить свою любовь. Правда, есть и другие сайты, предназначенные для людей с особыми предпочтениями.

Мы решили узнать, есть ли в России сообщества, в которых не одиночки ищут себе пару, а супруги, и оказались удивлены. Выяснилось, что существуют не только паблики в социальных сетях для свингеров, но и целые порталы. Редакция «Страсти» решила подсмотреть, что происходит на таких ресурсах, а также какие люди там сидят и чего ждут. Скучающие или потерянные? Понимающие себя и партнера или только ищущие? Результаты вышли впечатляющие.

Свинг — это взаимный, добровольный обмен постоянными партнёрами для получения дополнительного сексуального удовлетворения. Приверженцы свинга называют себя свингерами (прим. «Страсти).

Для начала мы решили отыскать специализированные группы в социальных сетях. Во «ВКонтакте» обнаружилось немало мест, где пары договаривались о встречах и обсуждали свои предпочтения. Практически все они были закрыты, поэтому нам пришлось подать заявку на вступление, чтобы изучить «кухню» изнутри.

Все подобные сообщества оказались довольно похожи друг на друга. Везде есть ряд правил, за нарушение которых можно получить пожизненный «бан». В них входят следующие позиции: возраст должен быть не менее 18 лет, все обмены фотографиями и дальнейшие встречи вне онлайн-пространства происходят по взаимному согласию, за критику снимков или анкеты администрация ответственности не несет и прочее.

Мы ожидали, что анкет и горячих, грязных предложений будет больше от мужчин. Но это было нашей ошибкой. Большая часть – девушки, женщины. Причем выбор действительно большой и весьма разнообразный. Например, есть Надежда, 42 года, в разводе, детей нет. «Хочу попробовать с другими мужчинами. В жизни пробовала только с одним мужчиной (мужем, но он сейчас уехал на месяц)», - сообщается в ее описании. А можно познакомиться с томной блондинкой в красном купальнике, заявляющей: «Мечтаю попробовать вашу тему». При этом написать конкретной понравившейся особе невозможно. Вся коммуникация происходит только через бота.

В целом большинство пабликов предлагали именно одиночек, мечтающих присоединиться к какой-то паре ради эксперимента. И мы почти разочаровались, не обнаружив именно супругов, жаждущих обмена партнерами, пока не наткнулись на «жемчужину» свингер-мира. Не без труда, но нам удалось найти целый сайт, в котором представители сообщества не только знакомятся, но и устраивают целые тематические вечеринки.

На платформе можно познакомиться, просто пообщаться. Чтобы увидеть список анкет, нужно быть зарегистрированным пользователем. Существует множество разделов: знакомимся, общаемся, встречаемся. Последний один из самых интересных. В нем есть календарь с большим количеством событий, чтобы весело и интересно провести время.