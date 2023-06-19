Обмен женами: свингеры, как вечная любовь, но с разными партнерами
«Страсти» выяснили, кто такие свингеры и как устроено сообщество по обмену женами в России.
Фото: Freepik
С 30 июня популярный во всем мире «Тиндер» официально уходит из России. Но, по всей видимости, это не сильно расстраивает наших соотечественников. Уже сейчас появилось много новостей по поводу создания российских аналогов приложения. Однако и без этих предстоящих новинок существует немалое количество онлайн-сервисов, где всем желающим можно попытаться встретить свою любовь. Правда, есть и другие сайты, предназначенные для людей с особыми предпочтениями.
Мы решили узнать, есть ли в России сообщества, в которых не одиночки ищут себе пару, а супруги, и оказались удивлены. Выяснилось, что существуют не только паблики в социальных сетях для свингеров, но и целые порталы. Редакция «Страсти» решила подсмотреть, что происходит на таких ресурсах, а также какие люди там сидят и чего ждут. Скучающие или потерянные? Понимающие себя и партнера или только ищущие? Результаты вышли впечатляющие.
Свинг — это взаимный, добровольный обмен постоянными партнёрами для получения дополнительного сексуального удовлетворения. Приверженцы свинга называют себя свингерами (прим. «Страсти).
Для начала мы решили отыскать специализированные группы в социальных сетях. Во «ВКонтакте» обнаружилось немало мест, где пары договаривались о встречах и обсуждали свои предпочтения. Практически все они были закрыты, поэтому нам пришлось подать заявку на вступление, чтобы изучить «кухню» изнутри.
Все подобные сообщества оказались довольно похожи друг на друга. Везде есть ряд правил, за нарушение которых можно получить пожизненный «бан». В них входят следующие позиции: возраст должен быть не менее 18 лет, все обмены фотографиями и дальнейшие встречи вне онлайн-пространства происходят по взаимному согласию, за критику снимков или анкеты администрация ответственности не несет и прочее.
Мы ожидали, что анкет и горячих, грязных предложений будет больше от мужчин. Но это было нашей ошибкой. Большая часть – девушки, женщины. Причем выбор действительно большой и весьма разнообразный. Например, есть Надежда, 42 года, в разводе, детей нет. «Хочу попробовать с другими мужчинами. В жизни пробовала только с одним мужчиной (мужем, но он сейчас уехал на месяц)», - сообщается в ее описании. А можно познакомиться с томной блондинкой в красном купальнике, заявляющей: «Мечтаю попробовать вашу тему». При этом написать конкретной понравившейся особе невозможно. Вся коммуникация происходит только через бота.
В целом большинство пабликов предлагали именно одиночек, мечтающих присоединиться к какой-то паре ради эксперимента. И мы почти разочаровались, не обнаружив именно супругов, жаждущих обмена партнерами, пока не наткнулись на «жемчужину» свингер-мира. Не без труда, но нам удалось найти целый сайт, в котором представители сообщества не только знакомятся, но и устраивают целые тематические вечеринки.
На платформе можно познакомиться, просто пообщаться. Чтобы увидеть список анкет, нужно быть зарегистрированным пользователем. Существует множество разделов: знакомимся, общаемся, встречаемся. Последний один из самых интересных. В нем есть календарь с большим количеством событий, чтобы весело и интересно провести время.
В мае программа была весьма наполненная! Вечером вечеринка в ночном клубе свингеров. Для тех, кто не любит шум, а предпочитает по горячее – программа с саунами, баня. Для особо стеснительных специальная тусовка в отеле. К слову, подходящую гостиницу, так сказать свингер-friendly, можно подобрать прямо на сайте. Предложения есть на любой вкус.
Например, вот какое описание у апартаментов в Сочи: «9 номеров. Полностью оборудованная для проведения мероприятий. Крутая атмосфера, ДЖАКУЗИ, БАССЕЙН НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЕ С ПОДОГРЕВОМ с беседками и лаундж зонами, летний бар и круговая звуковая система по периметру зоны отдыха. В вечернее и ночное время цветная подсветка территории и бассейна, что вызывает приятные эмоции». И немного поинтереснее в Новосибирске: «Четыре атмосферные, эксклюзивные комнаты, оснащённые кожаной фиксирующей атрибутикой, эротической упряжью и эксклюзивными станками. Soft bondage, sex harness. Обучающий центр: - BDSM - Шибари - Психология сексуальных отношений - Эротический массаж».
Есть мероприятия для всех, кто хочет попробовать что-то новое или просто посмотреть. А есть для избранных. Это для участников, кто уже давно в клубе. Взносы совершенно разные. Так, на вечеринку цена за вход для одинокого М обойдется в 5000 рублей. Для пары МЖ – 3000 рублей, а свободным девушкам бесплатно. Встречаются скидки, «мужчинам с лучшим торсом и модельной внешностью» предоставляют минус 50% на посещение тусовки.
Также на сайте есть программы «быстрые знакомства». Организаторы заявляют: «Проведите волшебный вечер в компании единомышленников. Вас ждёт насыщенная программа и много знакомств». А ведь посмотреть там действительно есть на что: таролог (где можно узнать свою судьбу), завораживающее шибари шоу (прим. «Страсти», шибари — японское искусство эротического веревочного связывания), знакомства по форматам и эротические игры. Есть утончение, что секс в рамках мероприятия запрещен.
Сами организаторы уверяют, что количество свингеров растет. «Недавняя среда стала рекордной по посещаемости! Более 130 человек пришло на вечеринку в клуб. Большинство сред за 2021-2022 года, посещает от 60 до 120 человек», - сказано на онлайн-площадке.
При регистрации на сайте мы позиционировали себя как новички без опыта в свингерстве, поэтому стали разбираться, как происходит вовлечение новобранцев. Удалось найти форум, где старожилы помогают и делятся опытом: «Есть вопросы, сомнения, не знаете, как начать? Спрашивайте, постараемся ответить!». Так что, можно сказать, что человек, только попавший на сайт, оказывается в надежных руках ветеранов обмена партнерами.
На вопрос, что человек хочет получить в свинге – ответы разные. Но есть общее – это новые эмоции: «от наступившей супружеской скуки», / «Мы пришли в свинг ради новых эмоций». / «Из собственного опыта (более 15 лет)». Что мы хотели для себя - ярких эротических эмоций, опьянение от сексуального куража, эдакого веселого развратного дурдома, а в идеале сильнейшего эмоционально положительного взрыва и общего эротического экстаза.
Сами свингеры не согласны с мнением, что их сексуальные предпочтения – это извращения, и тянется история из детства, где их недолюбили. Больше половины считают, что это не связано никак с прошлым. Также, по результатам опроса на сайте, следует, что многие заинтересовались обменом партнерами в возрасте от 18 до 25 лет. Меньше всего в сообществе представителей зрелого возраста – от 40 и выше.
О людях поподробнее
Ознакомившись с правилами и внутренним наполнением сайта, мы решили перейти к непосредственному изучению представителей сообщества. Пролистали анкеты и пришли к выводу, что практически в каждой второй присутствует фотография сексуального характера. Правда, все лица скрыты либо масками, либо при помощи фоторедактора. В описаниях к снимкам подробно написано о парах: рост, вес, возраст, предпочтения в сексе и даже есть графа «запрет».
Например, вот, что неприемлемо для одних из супругов на сайте: «Плевки, шлепки, явная грубость. Защищенный секс обязательно. Все действия по симпатии и согласию». Другие тоже резко высказались о БДСМ и применении насилия во время близости: «Табу: Никакой грубости, садизма, подавления или агрессии. Обязательно защищённый секс. Все остальное — по взаимному согласию».
А была пара на сайте, которую представляла только одна из сторон, при этом довольно сильно рекламируя другую: «Мой муж — 188-83. красивый, статный, сексуальный. Любит, когда мне хорошо. Мы оба не любим БДСМ, неопрятность и не чистоту от партнеров. Секс исключительно в презервативе. Любим, когда подходят знакомиться в зоне столиков и бара) подходите не стесняйтесь пары мж)».
Нашли в анкетах даже беременную девушку в паре. Будущую маму это не останавливает. «Мы семейная пара. Я беременна, в беременность хочется секса больше, чем обычно, но аккуратно, без грубости. Буду с мужем», - сказано в анкете.
Интересно, что по данной истории был опрос, где спрашивали, смущает ли это других партнеров. Оказалось, что для половины свингеров это может стать преградой.
Постоянные отношения между свингерами – скорее исключение, чем правило
Один из героев задал на форуме вопрос: «Вот уже год на этом сайте. Пока толком не можем для нас найти семейную пару (дальше разговоров дело не доходит). Либо нам по параметрам не подходят, либо мы не устраиваем. Если же подходящая пара находится, то, как правило из другого города. Может это потому, что просто уже устоялись отношения в имеющихся союзах между парами, и не ищут новых?». Опытные свингеры уверенно заявили – постоянные отношения между семейными парами бывают, но для свинга это скорее исключение, чем правило.
Чаще всего опытные свингеры стараются не практиковать обмен женами на сутки и более. Дело в том, что в таких историях это уже не просто секс, а более близкие отношения. Как правило, партнеры, уже удовлетворившие любопытство и жажду эксперимента, сближаются друг с другом и становятся эмоционально зависимы. На сайте пользователи пишут: «Было. Норм. Но людей надо очень-очень хорошо и давно знать», «Обмен на сутки — это классно, когда к партнёру испытываешь нечто большее, чем секс. А иначе, что с ним делать?»
Но, правда, ответить на вопрос, где заканчивается секс для разнообразия и начинается то, что пара готова проводить много времени порознь и вместе с другими, — мы так и не смогли. Границы крайне размыты. Нашли статистику, где обмен происходит на вечер и более. В ней проголосовало 2697 свинг-пользователей. Как мы видим, 16% пробовали, им понравилось, и они бы хотели повторить. А заинтересованы подобным 62%.
Один из участников форума поделился своей историей. По его словам, проводить время с чужой женой ему нравится, вот только существуют моменты, через которые он не смог переступить. К удивлению, связаны они вовсе не с сексом, а с обычным сном. «Весь день и ночь с чужой женой. Все хорошо, в кино сходили, в баре посидели, голышом по квартире, в ванной вдвоем, а вот спать было тревожно. Тело непривычное, каждые 15 минут просыпался, потому что, обнимая, понимаешь, что не твое. Теперь хотим договориться с парой так: меняемся в 15 часов и в час ночи снова встречаемся. Возможно, что-то и после часу вчетвером, но спать вместе не надо, иначе не высыпаешься», - прокомментировал пользователь.
Жена не хочет больше встреч
На форуме данный раздел читается с особой болью. Мы обратили внимание на историю одного из старожилов сайта, который теперь лишь вспоминает то время, когда практиковал свинг. По его словам, в какой-то момент его супруга захотела прекратить обмен партнерами, и он совершенно от этого растерян.
Пользователь делится: «Мы с женой в течении двух лет встречались с парой, с которой познакомились для свинга. Все было прекрасно. Потом жена сказала, что больше не хочет. Я думал это временно, но прошло несколько лет, но интерес к теме так и не вернулся. С этой парой кстати до сих пор прекрасно дружим и регулярно встречаемся, но уже без секса. Я уважаю свою жену и принимаю ее решение, но мне непонятно, почему такое происходит. Было ли у вас что-то подобное?»
Опытные свингеры советуют мужчине поговорить с женой, а у кого был подобный опыт, заявили, что его жена просто реализовала свои фантазии, поэтому пришлось закончить вместе: «Смиритесь и живите дальше счастливой семейной жизнью, либо ищите вместе новые развлечения».
Свингерство по мнению сексолога
Завершив наше мини-расследование мира свингеров, мы решили обратиться за консультацией специалиста и узнать, кто же эти люди на самом деле и почему им так хочется обмениваться партнерами? Как удалось понять на форуме, сами они не считают себя извращенцами или людьми с психическими отклонениями. И сексолог, автор Телеграм-канала «Женская Вселенная» Елена Тропина с этим совершенно согласна. Она заверила, что свингом увлекаются самые обычные люди. Причем зачастую это могут быть тихие семейные пары, которые, на первый взгляд, совершенно ничем не примечательны. «Они желают привнести в свою жизнь больше новизны, эмоций, удовольствий за счет самого яркого триггера – секса», - поделилась эксперт.
Несмотря на то, что мы выявили в сообществах преимущественно женщин-свингеров, сексолог заявила – чаще все-таки мужчины выступают инициаторами для обмена партнерами. Прекрасного же пола, по статистике, совсем небольшой процент. Если они и идут на подобные эксперименты, то из-за желания своего любимого.
Основных причин, почему моногамные супруги обращают внимание на свингерство, Елена Тропина назвала две:
1. Партнеры привыкли друг к другу, наблюдают снижения яркости секса. Все попробовали, все понятно, желают получить удовольствие от самой мысли внедрения нового человека с согласия любимого. Это особый вид гормонального коктейля, но опыт сам по себе уже повышает страсть.
2. Пара не желает идти в глубину секса, ища новые грани в нем и друг в друге. Вместе этого супруги предпочитают идти «легким» путем, развивая секс «по горизонтали» путем смены партнеров.
Что в итоге?
Сообщество свингеров действительно довольно распространено по всей стране, и это не просто частные встречи дома под одеялом, в целые вечеринки в предназначенных специально для этого отелях. Посещать подобные мероприятия можно как новичкам, так и опытным представителям данного направления секс-развлечений. Главный посыл, который несут в себе сайты и группы для обмена партнерами: ваши желания – это нормально. Так что, если вы заинтересовались подобным, то в Сети можно найти немало единомышленников.
Однако, как подчеркнула сексолог, стоит учитывать – свингерство может быть лишь способом уйти от рутинного секса. И, попробовав, вполне стоит ждать разочарования не только в этом занятии, но и в своих отношениях. Поэтому, погружаясь в этот мир, стоит спросить себя: «Что именно меня тянет в него?» Мы с редакцией «Страсти» свое любопытство удовлетворили. Но профиль на сайте все-таки предпочли оставить.