«Стали заложниками сложной ситуации»: группа TESTOSTERON объяснила, почему некоторое время не выступала

Участники группы TESTOSTERON – братья Андрей и Валери Бирбичадзе – рассказали сайту «Страсти», почему некоторое время не выступали. Как выяснилось, коллектив попал в сложную ситуацию.

Группа образовалась 10 лет назад и быстро приобрела славу, успех и популярность. Позже исполнители хитов «Карамель» и «Это не женщина» на время ушли в тень – оказалось, что была весомая причина.

«Почему мы на некоторое время чуть пропали из медийного инфополя - стали заложниками одной сложной ситуации, подробности рассказать не сможем, из-за этого были скованы во многих действиях. Но ситуация уже разрешилась, и мы готовы активно продолжать, последний наш трек показывает очень хорошие результаты», - рассказали участники группы.

Андрей и Валери Бирбичадзе отмечают, что никогда не были заложниками одной песни и постоянно выпускали хиты, которые находили отклик у аудитории.

«Конечно, мы очень благодарны хиту «Это не женщина» и счастливы, что у нас есть эта песня. Но и другие наши треки активно крутятся на многих радиостанциях», - заявили певцы.

Андрей и Валери говорят, что за десятилетнюю карьеру в шоу-бизнесе никогда не думали о завершении деятельности.

«На грани распада мы никогда не находились. Что бы ни происходило, в каких бы ситуациях мы ни находились, никогда мыслей о завершении карьеры ни у кого из нас не было. Самое главное - мы всегда продолжали работать и создавать новые песни. За все время выпустили более 70 треков, из них около 20 радийных», - рассказали в группе.

Подробнее о гонорарах, любимых треках и личной жизни участников группы TESTOSTERON читайте в нашем интервью.