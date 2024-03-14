«Стала более раздраженной»: как изменилась Кристина Орбакайте за последние месяцы

Психолог Анастасия Елисеева проанализировала поведение певицы Кристины Орбакайте в последние месяцы и выявила несколько изменений. По ее мнению, отмены концертов, критика и скандалы вокруг матери Аллы Пугачевой негативно сказываются на артистке. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

Всего эксперт выделила четыре явные особенности в нынешней Кристине.

1. Выражение обеспокоенности. Кристина Орбакайте стала проявлять признаки тревоги и беспокойства на своем лице. Например, сжатые губы. Ее мимика стала более напряженной.

2. Недовольство. Когда певица говорит в поддержку своей мамы или выражает свое недовольство ситуацией, ее жесты становятся более резкими, а мимика с явными проявлениями недовольства.

3. Раздражение. «Кристина Орбакайте также в противовес поведению ранее стала более раздраженной. Это говорит о нарушении ее личных границ», - заявила психолог.