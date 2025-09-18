«Стал вторым Никулиным»: как «Сваты» сказались на карьере Добронравова и почему его сын находится в тени отца

Актера Федора Добронравова многие зрители знают по сериалу «Сваты», но свою карьеру он начал еще задолго до этого проекта, и сейчас продолжает развиваться в кино. Снимается и сын Федора Виктор. Однако, как считает кинокритик Александр Шпагин, ему еще далеко до своего звездного отца. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

«Сваты» стали для Добронравова тем проектом, который сделал его суперпопулярным. До сих пор у многих он ассоциируется именно с ролью в этом сериале. Но образ простого деревенского мужика Ивана — это далеко не предел Федора. Кинокритик отметил, что он один из самых лучших актеров России на данный момент. Более того, по мнению Шпагина, Добронравова можно назвать новым Юрием Никулиным.

«Это хорошо, когда у актера есть одна роль, которая является его суперхитом. Но Добронравов ассоциируется уже не только со „Сватами“. Этот сериал, конечно, его визитная карточка. Всем творцам ее желательно иметь. Ни в коем случае эта роль негативно не повлияла на его карьеру, так как он пришел в „Сваты“, уже будучи любимым артистом. В 2010-е годы, если бы не было Добронравова, его надо было бы выдумать, потому что он спасал самые тупые гламурные комедии. Как только он появлялся на экране, в зале хоть какой-то хохот начинался. Он очень узнаваемый и ассоциируется с русским народом. Он точно уловил образ русского мужика, который пытается вписаться в непростую реальность, потому что по духу он „совок“. Добронравов стал вторым Юрием Никулиным. Это любимый русский актер с очень русской темой. „Сваты“ дали ему свободу выбора и образов, так как все увидели, что он актер очень объемный», — заявил Александр Шпагин.

Сын Федора Виктор Добронравов тоже активно снимается в кино. У него есть несколько главных ролей, но пока добиться популярности и востребованности, как у отца, у него не получается. Кинокритик Шпагин подчеркнул, что у Виктора хорошая органика, но он пока не может найти себя, оригинальный образ.

«Виктор, проигрывает отцу, конечно. У Виктора безусловный плюс, что в нем есть такая простонародность. А с ней у актеров не очень, потому что они все из интеллигентных семей. А Виктор как раз интеллигентов играет не очень. У него другая органика, и это очень хорошо. Когда Виктор играет Евгения Онегина — это дико. Во-первых, он старый, во-вторых, он совершенно не аристократ. Со одной стороны его органика — это плюс, но с другой, это минус, потому что в его мужественном простонародном образе не хватает какой-то оригинальности, изюминки, странноватости. А так актер крепкий, снимаемый, убедительный. Такое впечатление, что он пребывает на грани приобретения своего более оригинального образа», — поделился мнением Шпагин.

