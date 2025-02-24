Ссоры, свадьба и работа в такси: чем сейчас занимаются солисты группы «Нэнси»

Группа «Нэнси» была одной из самых популярных в 90-х, а потом неожиданно пропала из поля зрения поклонников. Как оказалось, солисты коллектива Анатолий Бондаренко и Андрей Костенко продолжают исполнять хиты, но живут в разных странах.

Сайт «Страсти» выяснил, что Костенко остался в России и активно гастролирует по стране, исполняя хиты «Нэнси».

«В связи с сложившимся положением с 2022 г. в России солистом группы «Нэнси» является только Андрей Костенко», – говорится в афише.

В конце декабря 2024 года в эфир вышла программа «Привет, Андрей!» с участием Андрея Костенко. Он исполнил хит «Дым сигарет с ментолом» и рассказал о распаде прежнего состава коллектива.

«После определенных событий группа растворилась в общественном пространстве. Поскольку мой коллега, друг живет на Украине, я живу в России, настал момент, когда мы разошлись», – объяснил он.

Костенко признался, что три года живет в Краснодаре, где нашел свою любовь. Женщина была поклонницей «Нэнси», и сама написала певцу в соцсетях. Его зацепило то, что она раскритиковала одну из его фотографий. Они начали общаться, обменялись номерами телефонов, потом стали встречаться, а через год поженились. Женщина на 14 лет младше певца, у нее есть сын, которого артист принял как родного.

«Я обратил на нее внимание, зашел на ее страницу, и мое сердце дрогнуло. Сейчас я чувствую себя счастливым человеком, потому что у меня есть любимые люди, семья – это мое счастье», – поделился он в эфире шоу.

Андрей активно выступает с хитами «Нэнси». К примеру, 8 марта коллектив даст концерт в Москве, а 9 марта в Вологде. Запланированы выступления и в других городах: Нижний Новгород, Павловский Посад, Обнинск и т.д. Билеты стоят от 1-8 тыс. рублей. Продюсер коллектива говорит, что график заполнен аж до следующего года.

В своих соцсетях Андрей Костенко публикует фото с гастролей и позирует рядом с коллегами по сцене.

Что касается Анатолия Бондаренко, то он активно ведет соцсети и выступает с концертами, но под названием NENSI. В России артист не бывает, а предпочитает гастроли за рубежом. Ближайшие концерты запланированы в Литве, Эстонии и Латвии. Билеты стоят от 36 до 46 евро (в переводе – от 3 до 4 тыс. рублей).

Украинские СМИ пишут о том, что Бондаренко живет в Киеве и работает таксистом.

«Меня только на такси домой подвозил мужчина, который, как оказалось, музыкант известной в 90-е по всему постсоветскому пространству группы из Донетчины. Я думала, она несколько преувеличивает, а когда зашла домой и загудела, то немного прифигела», – написала одна из жительниц в соцсетях.

Другие комментаторы тоже написали, что их подвозил Бондаренко.

Певец не высказывался по поводу СВО, чем разозлил поклонников с Украины. Они расспрашивали его о политической позиции, но он говорил, что живет в Нэнсиленде, где есть только «любовь и добро».

Бондаренко ведет свои соцсети на русском языке, но отказывается от гастролей в РФ. Он устраивает конкурс «каверы хитов Нэнси» для поклонников и публикует архивные видео многолетней давности, на которых его треки исполняют российские звезды шоу-бизнеса. Были замечены Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Дима Билан.

Также он часто упоминает своего бывшего коллегу по группе Костенко. Недавно он вызвал артиста на «ментоловый ринг 2025», но тот никак не отреагировал. Потом стал публиковать его ролики и просить оценить пение бывшего товарища. Кроме того, он отмечал, что Андрей поет под «фонограмму» его голоса.

В комментариях поклонники просят не трогать Андрея.

«Анатолий Михайлович! Не надоело еще? Займитесь уже своей жизнью, своими делами, например, обещанным много лет назад фильмом о Сереже, а Андрея оставьте в покое», «Андрея Костенко гнобить не надо», – пишут подписчики.

На один из таких комментариев Анатолий отреагировал так:

«Немного терпения! Идет борьба не за Костенко! Он уже свой выбор сделал. Я начал процесс по просвещению аудитории и зрителей. Проблема заключается в том, что мне приходится раскрывать реального человека от выдуманного мной персонажа, романтика Андрея Костенко! Многие люди защищают выдуманный персонаж, не владея информацией, кто он на самом деле. Борьба это сложная, но я справлюсь», – написал Бондаренко.

Полный материал о том, как появилась группа «Нэнси» и с какими обвинениями столкнулась, читайте на сайте «Страсти».